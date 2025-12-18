Αυστηρά μέτρα ασφαλείας σε ευρωπαϊκές χριστουγεννιάτικες αγορές - Φόβοι για τρομοκρατικές επιθέσεις

Υπό τον φόβο τρομοκρατικών επιθέσεων, πολλές χώρες τις Ευρώπης έχουν ήδη λάβει αυστηρά μέτρα ασφαλείας στις χριστουγεννιάτικες αγορές.

Γαλλία

Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά στο σπίτι θα κάνουν Γάλλοι, μετά την προειδοποίηση των Αρχών να αποφεύγουν τα μεγάλα υπαίθρια ρεβεγιόν, καθώς υπάρχουν πληροφορίες για «αυξημένο κίνδυνο τρομοκρατικής επίθεσης».

Το πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν στα Ηλύσια Πεδία υπήρξε σημείο αναφοράς για το Παρίσι επί δεκαετίες. Το σόου με τα πυροτεχνήματα θα πραγματοποιηθεί, όπως πάντα, γύρω από την Αψίδα του Θριάμβου και τον Πύργο του Άιφελ, αλλά εκατομμύρια Γάλλοι και τουρίστες θα το παρακολουθήσουν στην τηλεόραση.

Λονδίνο

Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και στο Λονδίνο, που ενισχύθηκαν περισσότερο μετά την τρομοκρατική επίθεση εναντίον της εβραϊκής κοινότητας στην Αυστραλία.

«Η βρετανική αστυνομία ενισχύει τις περιπολίες στο δίκτυο των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και σε άλλα σημεία όπου συγκεντρώνεται πολύς κόσμος, μετά από προειδοποίηση για αυξημένο κίνδυνο τρομοκρατικής ενέργειας στη διάρκεια των εορτών. Ανώτατοι αξιωματικοί της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας και η υπηρεσία αστυνόμευσης των ΜΜΜ καλούν από κοινού σε εγρήγορση μετά τις πρόσφατες επιθέσεις εναντίον εβραϊκών κοινοτήτων στο Μάντσεστερ και στην παραλία Μποντάι στην Αυστραλία», μετέδωσε το CBN News.

Την ίδια ώρα, το Λονδίνο εξακολουθεί να είναι αγαπημένη πόλη χριστουγεννιάτικων διακοπών, συγκεντρώνοντας κάθε χρόνο εκατομμύρια επισκέπτες από το υπόλοιπο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και απ' όλο τον κόσμο.

Γερμανία

Και φέτος οι χριστουγεννιάτικες αγορές στη Γερμανία είναι φαντασμαγορικές αλλά οι Αρχές ασφαλείας βρίσκονται σε συναγερμό.

Στη Δρέσδη, που φιλοξενεί την παλιότερη χριστουγεννιάτικη αγορά σε όλη την Ευρώπη, η Αστυνομία είναι σε επιφυλακή.

Στο Στρασβούργο, τη Βιέννη και το Σάλτζμπουργκ, οι χριστουγεννιάτικες αγορές που προσελκύουν κάθε χρόνο εκατομμύρια επισκέπτες, παρακολουθούνται και από ιδιωτικές ομάδες ασφάλειας, 24 ώρες το 24ωρο με δεκάδες ειδικές κάμερες.

