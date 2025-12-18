Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 18 Δεκεμβρίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου

Newsbomb

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 18 Δεκεμβρίου
ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Μετωπική με όλους τους πρώην

Ελεύθερος Τύπος: Ποιοι δικαιούνται επιδότηση έως 36.000 ευρώ

Η καθημερινή: Αυτόματη είσπραξη ΦΠΑ

Τα Νέα: "Βρέχει" μπόνους ενόψει εκλογών

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου

Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:01ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: «Ίσως τώρα να είναι άγγελος», λέει η θεία της 10χρονης Ματίλντα που σκοτώθηκε στην τρομοκρατική επίθεση

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:50ΕΛΛΑΔΑ

Ψέριμος: Χωρίς μόνιμο γιατρό και πάλι το νησί – Κραυγή αγωνίας για τα παιδιά

07:46ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πρώην διευθντής νεκροτομείου του Χάρβαρντ πωλούσε εγκεφάλους, χέρια και πρόσωπα - Καταδικάστηκε σε 8 χρόνια κάθειρξη

07:25ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός από ΠΟΥ: Η «σούπερ γρίπη» ασκεί σοβαρή πίεση σε όλη την ΕΕ

07:16ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Συνομιλίες ΗΠΑ-Ρωσίας το Σαββατοκύριακο στο Μαϊάμι

07:09ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Αποφασίζουν σήμερα στις Σέρρες κλιμάκωση των κινητοποιήσεων - «Λάδι στη φωτιά» το τεχνικό λάθος με τις παρακρατήσεις

07:08ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Πέμπτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Άνω κάτω στο ΠΑΣΟΚ με τον Παρασκευαΐδη, στη ΝΔ κάνουν οντισιόν με τραγουδιστές, η D Day του ΟΠΑΠ, η Metlen στον αστερισμό της μεταβλητότητας, τα μολύβια έχουν πάρει φωτιά στην Τράπεζα Πειραιώς,ο Χατζημηνάς της Τheon και η είσοδος της EFA στο χρηματιστήριο

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 18 Δεκεμβρίου

06:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης: Πότε και πώς θα καταβληθεί - Οι ημερομηνίες και οι προϋποθέσεις

06:40LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Οι τηλεαστέρες στις επάλξεις για τις γιορτές και η πρεμιέρα του Survivor

06:36ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Χάποελ Τελ Αβίβ: Σπουδαία μάχη στο Telekom Center Athens - Η ώρα και το κανάλι

06:32ΚΟΣΜΟΣ

Αυστηρά μέτρα ασφαλείας στις ευρωπαϊκές χριστουγεννιάτικες αγορές - Φόβοι για τρομοκρατικές επιθέσεις

06:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Όλες οι αλλαγές – Πότε ανοίγει το TAXIS και ποιοι κερδίζουν έκπτωση έως 4%

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Άδειες οι στάνες των κτηνοτρόφων: Η κραυγή απόγνωσης λίγο πριν από τα Χριστούγεννα

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Σήμερα η μήνυση σε βάρος δημοφιλούς τραγουδιστή - «Η αξιοπρέπεια δεν είναι διαπραγματεύσιμη», λέει ο καταγγέλλων

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Φρεγάτα Belharra «Κίμων»: Σήμερα η ύψωση της ελληνικής σημαίας στο Λοριάν της Γαλλίας

06:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Παππάς: Το χρονικό του περιστατικού που οδήγησε στη διαγραφή

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για δάνεια στην Ουκρανία: Να εξαιρεθούν από τους δημοσιονομικούς κανόνες της Ε.Ε.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:09ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Αποφασίζουν σήμερα στις Σέρρες κλιμάκωση των κινητοποιήσεων - «Λάδι στη φωτιά» το τεχνικό λάθος με τις παρακρατήσεις

17:15ΚΟΣΜΟΣ

Το μεγαλύτερο πείραμα αναδάσωσης στον πλανήτη πήγε λάθος - Ελαχιστοποιήθηκε το... νερό!

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Παπαχελάς, ΕΚΚΟΜΕΔ, ΣΚΑΪ και παλιά καπνεργοστάσια - Πίσω από το ντοκιμαντέρ για τη «17 Νοέμβρη»

06:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Παππάς: Το χρονικό του περιστατικού που οδήγησε στη διαγραφή

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Σήμερα η μήνυση σε βάρος δημοφιλούς τραγουδιστή - «Η αξιοπρέπεια δεν είναι διαπραγματεύσιμη», λέει ο καταγγέλλων

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καταρρέει» ο αντικυκλώνας – Πρόβλεψη για Χριστούγεννα με κακοκαιρία

11:11ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: Αλλάζει το σκηνικό από το Σάββατο - Έρχονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι τα Χριστούγεννα

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για δάνεια στην Ουκρανία: Να εξαιρεθούν από τους δημοσιονομικούς κανόνες της Ε.Ε.

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Επιμένει και την Πέμπτη η ηλιοφάνεια – Σε «θρίλερ» η πρόβλεψη για τον καιρό των Χριστουγέννων

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 18 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

22:11WHAT THE FACT

Ο άνθρωπος με το υψηλότερο IQ του κόσμου αποκάλυψε τι συμβαίνει μετά τον θάνατο

06:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκρηκτική κατάσταση στην Εξεταστική: Ολοήμερη οργισμένη μάχη Μυλωνάκη και Σκέρτσου με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου

06:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης: Πότε και πώς θα καταβληθεί - Οι ημερομηνίες και οι προϋποθέσεις

13:52ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Microsoft μειώνει τις φιλοδοξίες της για την τεχνητή νοημοσύνη - Σχεδόν κανείς δεν χρησιμοποιεί το Copilot

06:36ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Χάποελ Τελ Αβίβ: Σπουδαία μάχη στο Telekom Center Athens - Η ώρα και το κανάλι

13:27ΚΟΣΜΟΣ

Δίχτυ προστασίας υψηλού προφίλ στους Ουκρανούς που έκαψαν τον 20χρονο γιο αντιδημάρχου του Χάρκοβο

21:56LIFESTYLE

Όλα τα λάθη του «Μόνος στο Σπίτι» που δεν είχατε προσέξει αποκαλύπτονται σε viral βίντεο

22:45ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Aναζητείται αν είμαι εγώ ή άλλο πρόσωπο o "Φραπές"» λέει τώρα ο Ξυλούρης

18:51ΕΛΛΑΔΑ

Αιγάλεω: Καθηγήτρια προέβαλε επεισόδιο της σειράς «Black Mirror» στην τάξη ακατάλληλο για ανηλίκους

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Φρεγάτα Belharra «Κίμων»: Σήμερα η ύψωση της ελληνικής σημαίας στο Λοριάν της Γαλλίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ