Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 18 Δεκεμβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Μετωπική με όλους τους πρώην
Ελεύθερος Τύπος: Ποιοι δικαιούνται επιδότηση έως 36.000 ευρώ
Η καθημερινή: Αυτόματη είσπραξη ΦΠΑ
Τα Νέα: "Βρέχει" μπόνους ενόψει εκλογών
