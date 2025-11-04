Στη Βραζιλία ο πρίγκιπας Ουίλιαμ: Μπιτς βόλεϊ στην Κοπακαμπάνα και πέναλτι στο Μαρακανά

Ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου βρίσκεται στη χώρα για τα ετήσια βραβεία Earthshot Awards και την COP30, τη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα

Στη Βραζιλία ο πρίγκιπας Ουίλιαμ: Μπιτς βόλεϊ στην Κοπακαμπάνα και πέναλτι στο Μαρακανά

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ πανηγυρίζει για ένα πόντο κατά τη διάρκεια αγώνα μπιτς βόλεϊ στην παραλία Κοπακαμπάνα του Ρίο ντε Τζανέιρο, στις 3 Νοεμβρίου 2025. 

AP/Silvia Izquierdo
Με μπιτς βόλεϊ στην παγκοσμίως διάσημη παραλία Κοπακαμπάνα και ποδόσφαιρο στο Μαρακανά του Ρίο ντε Τζανέιρο ασχολήθηκε ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου, πρίγκιπας Ουίλιαμ, κατά την πρώτη ημέρα της περιοδείας του στη Βραζιλία.

Ο Ουίλιαμ, ο οποίος θα βρίσκεται στη χώρα όλη την εβδομάδα για τα ετήσια βραβεία Earthshot Awards την Τετάρτη και την COP30, τη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα, ξεκίνησε το ταξίδι του με πιο ανάλαφρα θέματα.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ έριξε πέναλτι στο εμβληματικό στάδιο Μαρακανά στο Ρίο, πριν κατευθυνθεί στην παραλία Κοπακαμπάνα για να βγάλει τα παπούτσια του και να συμμετάσχει σε ένα παιχνίδι βόλεϊ.

Brazil Prince William

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ ρίχνει σουτ στο γήπεδο Μαρακανά στο Ρίο ντε Τζανέιρο, στις 3 Νοεμβρίου 2025.

AP/Bruna Prado
Brazil Prince William

Ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου σε παιχνίδι μπιτς βόλεϊ στην παραλία Κοπακαμπάνα του Ρίο.

AP/Silvia Izquierdo

Την Τρίτη, ο πρίγκιπας θα επικεντρωθεί περισσότερο στο περιβαλλοντικό του έργο με μια σειρά επισκέψεων, σύμφωνα με το Sky News.

Brazil Prince William

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ φυσάει τη σφυρίχτρα ναυαγοσώστη στην παραλία Κοπακαμπάνα.

AP/Silvia Izquierdo

Παρέλαβε τα κλειδιά της πόλης από τον δήμαρχο

Τη Δευτέρα το πρωί, τον υποδέχτηκαν στο Ρίο με μια τιμή που προορίζεται για τον βασιλιά του καρναβαλιού: τα κλειδιά της πόλης.

Brazil Prince William

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ στον λόφο Πάο ντε Ασούκαρ.

AP/Silvia Izquierdo

Στεκόμενος στην κορυφή του λόφου Πάο ντε Ασούκαρ με πανοραμική θέα της πόλης και του εμβληματικού αγάλματος του Χριστού Λυτρωτή, τον υποδέχτηκε ο δήμαρχος του Ρίο, Eduardo Paes.

Μιλώντας για τη σημασία της τελετής παράδοσης των κλειδιών, αστειεύτηκε: «Έχει τα κλειδιά, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει τις επόμενες 72 ώρες. Η πόλη ανήκει στον πρίγκιπα Γουίλιαμ. Εγώ εξακολουθώ να είμαι ο βασιλιάς, αλλά θα ανήκει σε αυτόν!».

Βραζιλία

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ με τον δήμαρχο του Ρίο ντε Τζανέιρο στις 3 Νοεμβρίου 2025.

AP/Silvia Izquierdo

Οι στόχοι του Γουίλιαμ

Επισκεπτόμενος μερικά από τα πιο εμβληματικά μέρη της πόλης, συναντήθηκε με τον θρύλο του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου Καφού στο Μαρακανά.

Ζήτησε τη βοήθειά του για να αναδείξει τα βραβεία Earthshot Awards, καθώς συμμετείχαν σε μια εκδήλωση για νέους περιβαλλοντολόγους και επιχειρηματίες.

Μιλώντας σε μια ομάδα, ο Γουίλιαμ αναφέρθηκε στην ανάγκη για περισσότερους καλούς ηγέτες, λέγοντας: «Πρέπει να βρω τρόπο να επιταχύνω αυτή τη διαδικασία, αλλά εσείς είστε η ελπίδα μου, έχετε το πάθος και την φιλοδοξία που χρειάζονται».

Πρόσθεσε: «Αυτό ελπίζω να είναι η κληρονομιά μου, σε λίγα χρόνια να είστε γνωστοί σε όλους».

Brazil Prince William

Ο πρίγκιπας έπαιξε ποδόσφαιρο με παιδιά κατά την επίσκεψή του στο γήπεδο Μαρακανά.

AP/Bruna Prado

Στη συνέχεια, ο Γουίλιαμ πήγε στο γήπεδο και συνάντησε παιδιά που μαθαίνουν για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή μέσω της αθλητικής οργάνωσης Terra FC.

Ο πρίγκιπας ολοκλήρωσε τις ποδοσφαιρικές του ασκήσεις εκτελώντας ένα πέναλτι εναντίον του 14χρονου τερματοφύλακα Pedro Enrique, και μετά το γκολ του, τον περικύκλωσαν οι νέοι που ήθελαν να του κολλήσουν το χέρι.

Ο Pedro είπε μετά: «Ήμουν φοβισμένος και νευρικός, αλλά και πολύ ενθουσιασμένος, καθώς ήταν ο πιο διάσημος άνθρωπος που εκτέλεσε πέναλτι. Δεν τον άφησα να σκοράρει. Ήταν ένα καλό πέναλτι».

*Με πληροφορίες από Sky News

