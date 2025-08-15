Taylor Swift και Blake Lively: Οι θαυμαστές τους συνδέουν το «Ruin the Friendship» με τη σχέση τους

Η Taylor Swift και η Blake Lively φέρεται να μην έχουν επικοινωνία το τελευταίο διάστημα, καθώς η πολυετής φιλία τους βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων, μετά την εμπλοκή του ονόματος της Swift στη δικαστική διαμάχη της Lively με τον συμπρωταγωνιστή και σκηνοθέτη της στο It Ends With Us, Justin Baldoni, η οποία ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2024.

Σύμφωνα με πηγή του PEOPLE, «η Taylor και η Blake δεν μιλούν αυτή την περίοδο».

Το όνομα της Swift, αναφέρθηκε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαμάχης της Lively με τον Baldoni. Η πρώτη φορά ήταν όταν η νομική ομάδα του Baldoni ισχυρίστηκε, σε μήνυση που κατατέθηκε τον Ιανουάριο (και στη συνέχεια απορρίφθηκε), ότι η Swift τον πίεσε να δεχτεί αλλαγές στο σενάριο που πρότεινε η Lively.

Τον Μάιο, η νομική ομάδα του Baldoni απέσυρε την κλήτευση που είχε εκδοθεί προς τη Swift. Εκπρόσωπος της τραγουδίστριας τότε δήλωσε ότι η κλήτευση είχε ως σκοπό «να χρησιμοποιήσει το όνομα της Taylor Swift για να τραβήξει την προσοχή του κοινού, δημιουργώντας clickbait αντί να εστιάσει στα πραγματικά στοιχεία της υπόθεσης».

Στις 13 Αυγούστου, η Swift ανακοίνωσε την κυκλοφορία του νέου της άλμπουμ The Life of a Showgirl, στο οποίο θα περιλαμβάνεται το τραγούδι Ruin the Friendship. Οι θαυμαστές της ήδη εικάζουν ότι το κομμάτι αναφέρεται στη σχέση της με τη Lively. Η ίδια αποκάλυψε, σε πρόσφατη εμφάνισή της στο podcast του συντρόφου της Travis Kelce, ότι το άλμπουμ γράφτηκε κατά τη διάρκεια της ευρωπαϊκής περιοδείας της Eras Tour, πριν ξεσπάσει η υπόθεση It Ends With Us.

Τον Απρίλιο, πηγή είχε αναφέρει στο PEOPLE ότι η Swift «πληγώθηκε βαθιά» όταν το όνομά της ενεπλάκη στην υπόθεση, ενώ τον Μάιο άλλος πληροφοριοδότης δήλωσε ότι η φιλία των δύο «έχει παγώσει». Τότε, άλλη πηγή τόνιζε ότι, παρόλο που είχαν αποστασιοποιηθεί, «δεν είχαν πάψει να είναι φίλες».

Δύο μήνες αργότερα, νέες πληροφορίες ανέφεραν πως Swift και Lively προσπαθούσαν να επανέλθουν σε καλές σχέσεις, αν και η φιλία τους «δεν είναι όπως παλιά».