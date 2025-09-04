Tέιλορ Σουίφτ - Τράβις Κέλσι: Πού και πότε θα γίνει ο γάμος του λαμπερού ζεύγους

Η Tέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι θα μπορούσαν να παντρευτούν στο Ρόουντ Άιλαντ, όπως αποκάλυψε η Page Six. Ενώ ορισμένα δημοσιεύματα ανέφεραν ότι το ζευγάρι δεν βιάζεται να παντρευτεί, σύμφωνα με μία πηγή: «Ο γάμος τους θα γίνει το επόμενο καλοκαίρι στο Ρόουντ Άιλαντ. Εκείνη βιάζεται να κάνει παιδιά».

Ενώ ένας γάμος τόσο υψηλού προφίλ μπορεί να προκαλέσει παράπονα και διαμαρτυρίες στους ντόπιους -όπως λόγου χάρη ο γάμος των Μπέζος στη Βενετία-, ο κυβερνήτης του Ρόουντ Άιλαντ, Dan McKee, ελπίζει ότι το ζευγάρι θα επιλέξει την πολιτεία του για τον γάμο του.

«Το Ρόουντ Άιλαντ έχει μερικούς από τους καλύτερους χώρους γάμου στον κόσμο, απλώς το λέω», δήλωσε, σχολιάζοντας την είδηση για τον γάμο του ζευγαριού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την περασμένη εβδομάδα.

Η έπαυλη της ποπ σταρ στην περιοχή Watch Hill της πόλης Westerly βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό ανακαίνιση αξίας ,7 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με την άδεια οικοδομής που δημοσίευσε η Providence Journal.

Οι ανακαινίσεις θα περιλαμβάνουν μια νέα πτέρυγα με ένα μεγάλο υπνοδωμάτιο και περισσότερα μπάνια, καθώς και μια ανακαίνιση στην κουζίνα. Η Σουίφτ αγόρασε το σπίτι το 2013 για 17,5 εκατομμύρια δολάρια και ήδη περιλαμβάνει 8 υπνοδωμάτια, 10 μπάνια και 5,23 στρέμματα με κήπους και πισίνα. Δεν είναι σαφές εάν η τελετή θα πραγματοποιηθεί στο κτήμα.

Το αρχοντικό έγινε διάσημο για τα λαμπερά πάρτι της Σουίφτ για την 4η Ιουλίου. Και τον περασμένο Αύγουστο, ο Kέλσι και ο συμπαίκτης του στους Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, εθεάθησαν σε ένα από τα πάρτι της στην πισίνα.

Η Σουίφτ μάλιστα απαθανάτισε το κτήμα στην επιτυχία της, "The Last Great American Dynasty", από το άλμπουμ του 2020 με τίτλο "Folklore". Οι στίχοι αφηγούνται την ιστορία της πρώην ιδιοκτήτριας της έπαυλης, Rebekah Harkness, της κοσμικής που ήταν επιρρεπής στα σκάνδαλα και παντρεύτηκε τον κληρονόμο της Standard Oil, William Hale Harkness, το 1947. Συνήθιζε να γεμίζει την πισίνα τους με σαμπάνια.

Δεν είναι σαφές εάν ο γάμος θα πραγματοποιηθεί στο σπίτι της ή σε κάποιο χώρο στην περιοχή. Η Page Six ανέφερε προηγουμένως ότι το ζευγάρι σχεδιάζει να πραγματοποιήσει μια «ιδιωτική» τελετή με την οικογένεια και τους στενούς φίλους. «Θα είναι πιο χαλαρή από ό,τι νομίζει ο κόσμος», μας είπε μια πηγή.

Η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια και ο πρωταθλητής του Super Bowl ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους στις 26 Αυγούστου με μια σειρά από φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στον κήπο τους με τη λεζάντα: «Η καθηγήτρια των Αγγλικών σου και ο καθηγητής γυμναστικής σου παντρεύονται».

Στο επεισόδιο της 3ης Σεπτεμβρίου, στο podcast του Kέλσι ο αδελφός του, Τζέισον είπε: «Ανυπομονώ να ακούσω περισσότερα για τον σχεδιασμό και όλα όσα θα συμβούν. Tράβις, μπαίνεις στη φάση σχεδιασμού του γάμου σου».

Ο Kέλσι είπε ότι αρχικά σχεδίαζε να κάνει πρόταση γάμου στο νερό, αλλά απέρριψε την ιδέα για να κάνει κάτι πιο «Tέιλορ». «Θα έλεγα απλώς να γνωρίζεις τον σύντροφό σου, να ξέρεις για ποιον το κάνεις και να το κάνεις για τους σωστούς λόγους και όλα τα άλλα θα είναι όμορφα», είπε.

