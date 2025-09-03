Τράβις Κελς: «Σπάει» τη σιωπή του για τον συναρπαστικό αρραβώνα με την Τέιλορ Σουίφτ

Ο Τράβις Κελς αποκαλύπτει νέες λεπτομέρειες για την ρομαντική πρόταση γάμου που έκανε στην Τέιλορ Σουίφτ.

Μία εβδομάδα μετά την ανακοίνωση του αρραβώνα τους σε κοινή ανάρτηση στο Instagram, ο 35χρονος αστέρας των Kansas City Chiefs μίλησε ανοιχτά για την είδηση στην εκπομπή του podcast «New Heights with Jason and Travis Kelce» την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου.

Ο 37χρονος Τζέισον ανέφερε πρώτος την ευχάριστη είδηση, δηλώνοντας: «Τράβις, πρέπει να το συζητήσουμε», με τον Τράβις να απαντά χαριτολογώντας: «Δεν νομίζω ότι πρέπει».

«Σε περίπτωση που χάσατε την ανάρτηση στο Instagram που έγινε γνωστή σε όλο τον κόσμο, ο Τράβις και η Τέιλορ αρραβωνιάστηκαν! Γιούπι!», δήλωσε ο Τζέισον.

Ο Τράβις χαμογέλασε και ευχαρίστησε τον αδελφό του για την αναφορά στο podcast της περασμένης εβδομάδας, πριν απαντήσει: «Σωστά, σωστά. Και ευχαριστώ όλους όσους επικοινώνησαν και έστειλαν κάτι, καθώς και για όλες τις αναρτήσεις και τον ενθουσιασμό που έχει δημιουργηθεί. Ήταν πραγματικά διασκεδαστικό να ανακοινώσω σε όλους με ποιον θα περάσω το υπόλοιπο της ζωής μου».

https://www.instagram.com/p/DOII1cGDsK8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Ο Τζέισον ρώτησε τον μικρότερο αδερφό του πώς ήταν η τελευταία εβδομάδα μετά την ανακοίνωση του αρραβώνα του.

«Συναρπαστική, ήταν υπέροχη», απάντησε ο σταρ των Kansas City Chiefs. Πρόσθεσε ότι του άρεσε πολύ να αποκαλεί τη Σουίφτ αρραβωνιαστικιά του.

«Το ένιωσα αυτό στον αγώνα, στην πραγματικότητα», είπε ο Τράβις, αναφερόμενος στον αγώνα των Cincinnati Bearcats στον οποίο παρευρέθηκε με την τραγουδίστρια την περασμένη εβδομάδα. «Ήταν η πρώτη φορά που παρουσίασα την Τέιλορ ως αρραβωνιαστικιά μου σε μερικούς από τους συμπαίκτες μου. Ναι, ήταν πολύ ωραίο».

«Δεν νιώθεις συγκινημένος όταν το λες;», ρώτησε ο Τζέισον.

Travis Kelce talking about his engagement to Taylor Swift on New Heights:



“It’s been really fun telling everybody who I’m gonna be spending the rest of my life with.”



pic.twitter.com/aSNJyJRbSw

— Pop Base (@PopBase) September 3, 2025



«Ναι, νιώθω. Ακόμα νιώθω συγκινημένος, είναι συναρπαστικές στιγμές», απάντησε ο Τράβις.

Όσον αφορά τις συμβουλές για το πώς να κάνεις την πρόταση, ο Τράβις είπε: «Φίλε, πρέπει να ξέρεις την κοπέλα σου ή τη σύντροφό σου. Δεν μπορείς να αφήσεις τον τρόπο που το κάνει κάποιος άλλος να σε κάνει να νιώθεις ότι πρέπει να το κάνεις με τον ίδιο τρόπο... Θα έλεγα απλά να ξέρεις τον σύντροφό σου, να ξέρεις για ποιον το κάνεις και να το κάνεις για τους σωστούς λόγους».

Travis Kelce breaks silence on engagement to Taylor Swift https://t.co/b2UMq03UiU pic.twitter.com/FGZ64JHupX

— New York Post (@nypost) September 3, 2025



Διαβάστε επίσης