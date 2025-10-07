Οργή κατά της Selena Gomez στο διαδίκτυο: Δεν κάλεσε στο γάμο της την γυναίκα που της δώρισε νεφρό

Η Selena Gomez παντρεύτηκε τον εκλεκτό της καρδιάς της Benny Blanco στη Σάντα Μπάρμπαρα στις 27 Σεπτεμβρίου, σε τελετή με περίπου 170 καλεσμένους.

Στο πλευρό της βρέθηκαν στενοί φίλοι και συνεργάτες, όπως η Taylor Swift - που έκανε και μια συγκινητική ομιλία - και οι συμπρωταγωνιστές της στο «only murders», Martin Short και Steve Martin. Σε κανένα όμως στιγμιότυπο από την τελετή ή στις αναρτήσεις από την εκδήλωση, δεν εμφανίζεται η Francia Raísa, η φίλη της Selena Gomez που το 2017 της είχε δωρίσει ένα νεφρό. Η απουσία της προκάλεσε ερωτήματα και σχόλια στα κοινωνικά δίκτυα για το αν είχε λάβει πρόσκληση.

Υπενθυμίζεται ότι Selena Gomez είχε διαγνωστεί με λύκο και το καλοκαίρι του 2017 υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση νεφρού, με τη Francia Raísa να προσφέρεται εθελοντικά ως δότρια. Τότε και οι δύο είχαν μιλήσει δημόσια για τη στενή τους σχέση, ανταλλάσσοντας μηνύματα ευγνωμοσύνης και δηλώνοντας ότι τις «ένωνε» πλέον κάτι παραπάνω από τη φιλία.

Εντάσεις, αποστάσεις και απόπειρες επανασύνδεσης

Στα χρόνια που ακολούθησαν, δημοσιεύματα έκαναν λόγο για περιόδους έντασης: διαφωνίες για επιλογές της Selena Gomez, δυσαρέσκεια επειδή δεν αναφέρθηκε η Ράιζα σε ντοκιμαντέρ και συνεντεύξεις, αλλά και μεγάλα διαστήματα χωρίς επικοινωνία. Το 2023 υπήρξαν ενδείξεις επαναπροσέγγισης, με δημόσιες ευχές γενεθλίων, κοινές εμφανίσεις και δηλώσεις της Francia Raísa ότι δεν μετανιώνει για τη δωρεά. Παρά ταύτα, η πρόσφατη απουσία της από τον γάμο αναζωπύρωσε τη φημολογία περί νέας απόστασης μεταξύ τους.

Τι λένε τα κοινωνικά δίκτυα

Η απουσία της Francia Raísa από τον γάμο της Selena Gomez δεν πέρασε απαρατήρητη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεκάδες χρήστες του X σχολίασαν με σαρκασμό, ειρωνεία και αγανάκτηση τη στάση της τραγουδίστριας απέναντι στη γυναίκα που της χάρισε ένα νεφρό πριν από οκτώ χρόνια.

Ορισμένοι χρήστες σχολίασαν σκωπτικά ότι «η φιλία τους κράτησε λιγότερο από το νεφρό», ενώ άλλοι έγραψαν ότι «η ράιζα μπορεί να μην ήταν στον γάμο, αλλά το νεφρό της ήταν». Κάποιοι πιο αιχμηροί ανέφεραν πως η Selena Gomez «πήρε αυτό που ήθελε και απομακρύνθηκε» ή ότι «το νέο νεφρό καταστρέφεται με αλκοόλ και ανθυγιεινές συνήθειες».

Άλλες φωνές, πιο μετριοπαθείς, υπενθύμισαν ότι η δωρεά οργάνου δεν πρέπει να συνοδεύεται από απαιτήσεις ή συναισθηματικές δεσμεύσεις, αν και, όπως σημείωσαν, «το να μην καλέσεις τον δότη σου σε έναν τόσο σημαντικό σταθμό της ζωής σου είναι σκληρό».

Την ίδια στιγμή, το χιούμορ περίσσεψε. Ένας χρήστης σχολίασε «φαντάσου το νεφρό σου να ζει καλύτερη ζωή από σένα», ενώ άλλος έγραψε πως «θα κατέστρεφα τον γάμο και θα έπαιρνα πίσω αυτό που έδωσα».

