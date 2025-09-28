Σελένα Γκόμεζ: Αποκαλύφθηκε και το δεύτερο νυφικό στον γάμο της με τον Μπένι Μπλάνκο

Την ανάρτηση αυτή τη φορά έκανε ο ευτυχής νεόνυμφος

Σελένα Γκόμεζ: Αποκαλύφθηκε και το δεύτερο νυφικό στον γάμο της με τον Μπένι Μπλάνκο
Η Σελένα Γκόμεζ απέδειξε ότι διαθέτει «σπάνια ομορφιά» φορώντας όχι ένα, αλλά δύο νυφικά στη μεγάλη μέρα του γάμου της.

Η τραγουδίστρια του Who Says παντρεύτηκε τον εκλεκτό της καρδιάς, Μπένι Μπλάνκο, χθες Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου στη Σάντα Μπάρμπαρα της Καλιφόρνια, επιλέγοντας για την τελετή ένα σατέν νυφικό με λαιμόκοψη halter του Ralph Lauren. Ο γαμπρός, από την πλευρά του, συντόνισε το στιλ του μαζί της, με ένα μαύρο σμόκιν, επίσης custom δημιουργία του ίδιου οίκου.

Την επόμενη ημέρα, στις 28 Σεπτεμβρίου, ο Μπένι μοιράστηκε μέσω Instagram φωτογραφίες από τις στιγμές πίσω από τις κάμερες, όπου η Γκόμεζ εμφανίζεται με δεύτερο νυφικό. Το συγκεκριμένο σχέδιο, επίσης με λαιμόκοψη halter, διέφερε χάρη στη δαντέλα και το αέρινο πέπλο που την αγκάλιαζε, ενώ πόζαρε τρυφερά με τον σύζυγό της. «Παντρεύτηκα μια πραγματική πριγκίπισσα της Disney», έγραψε στη λεζάντα, με τη Γκόμεζ να απαντά: «Σ’ αγαπώ πάρα πολύ».

Ο Μπλάνκο, 37 ετών, έδειξε και τα νέα κοσμήματά του: μια κλασική χρυσή βέρα, συνδυασμένη με διαμαντένιο βραχιόλι και πολυτελές ρολόι. Η Γκόμεζ ολοκλήρωσε την bridal εμφάνισή της με ένα νέο δαχτυλίδι γάμου στολισμένο με διαμάντια, το οποίο ταίριαζε με το δαχτυλίδι αρραβώνων της με μαρκίζ διαμάντι αξίας 225.000 δολαρίων, καθώς και με σκουλαρίκια Tiffany & Co. 12 καρατίων.

Το ζευγάρι γιόρτασε τον γάμο του στο Sea Crest Nursery στην Καλιφόρνια, όπως μετέδωσε η Vogue. Ο χώρος είχε διακοσμηθεί με γεωμετρικά κόκκινα χαλιά και φθινοπωρινά άνθη όπως φύλλα σφενδάμου και ντάλιες, που οδηγούσαν ως το βωμό.

Περισσότεροι από 100 καλεσμένοι έδωσαν το «παρών», ανάμεσά τους διάσημοι φίλοι του ζευγαριού όπως ο Έντ Σίραν, η Τέιλορ Σουίφτ και η Πάρις Χίλτον. «Τι όμορφο βράδυ, τι όμορφος γάμος! Σας αγαπώ και είμαι πολύ χαρούμενη για εσάς», έγραψε η Χίλτον στο Instagram. Η τραγουδίστρια SZA σχολίασε επίσης κάτω από τις φωτογραφίες: «Κυριολεκτικά τέλειοι. Σας αγαπώ!!!».

Η Γκόμεζ και ο Μπλάνκο ξεκίνησαν να βγαίνουν τον Ιούλιο του 2023, όπως είχε αποκαλύψει ο ίδιος στην εκπομπή του Χάουαρντ Στερν τον Μάιο του 2024. Ωστόσο, οι φήμες για τη σχέση τους άρχισαν να φουντώνουν το φθινόπωρο του 2023, με τη Γκόμεζ να επιβεβαιώνει τελικά τον Δεκέμβριο μέσω Instagram ότι ο Μπλάνκο είναι «το απόλυτο παν στο καρδιά της». «Γιατί είναι το καλύτερο πράγμα που μου έχει συμβεί; Είναι καλύτερος από οποιονδήποτε άλλον έχω υπάρξει μαζί», είχε γράψει τότε.

