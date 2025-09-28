Σελένα Γκόμεζ: Το στοιχείο στον γάμο της που τη «συνέδεσε» με τον πρώην της, Τζάστιν Μπίμπερ

Σελένα Γκόμεζ και Τζάστιν Μπίμπερ ήταν μαζί επί 8 χρόνια, πριν χωρίσουν οριστικά το 2018

Η Σελένα Γκόμεζ και ο μουσικός παραγωγός Μπένι Μπλάνκο παντρεύτηκαν το Σάββατο στη Σάντα Μπάρμπαρα της Καλιφόρνια και στον γάμο τους υπήρχε ένα στοιχείο που «συνέδεσε» τη νύφη με τον πρώην της, Τζάστιν Μπίμπερ.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Page Six, η Σελένα Γκόμεζ επέλεξε τον ίδιο διοργανωτή γάμου που είχε αναλάβει και τον γάμο του Τζάστιν Μπίμπερ και της Χέιλι Μπάλντουιν.

Πρόκειται για την εταιρεία Revelry Event Designers που φρόντισε για τη λαμπερή τελετή, ενώ βοήθησε και η γνωστή διοργανώτρια εκδηλώσεων Μίντι Γουάις. Οι δύο είχαν επίσης επιμεληθεί τον γάμο του Μπίμπερ με τη Χέιλι στη Νότια Καρολίνα το 2019.

Η Σελένα Γκόμεζ, 33 ετών, μοιράστηκε φωτογραφίες από τη γαμήλια μέρα στο Instagram, στις οποίες ποζάρει με τον σύζυγό της. Ο Μπλάνκο, 37 ετών, σχολίασε: «Η γυναίκα μου στην πραγματική ζωή».

https://www.instagram.com/p/DPH6AbikoLG/

Η ηθοποιός και τραγουδίστρια φόρεσε ένα σατέν νυφικό Ralph Lauren με λαιμόκοψη halter, ενώ ο Μπλάνκο επέλεξε κλασικό μαύρο σμόκιν του ίδιου οίκου. Ανάμεσα στους καλεσμένους ξεχώρισε η στενή φίλη της Γκόμεζ, Τέιλορ Σουίφτ, η οποία έφτασε στον χώρο του γάμου, κρυμμένη πίσω από ανοιχτές ομπρέλες.

Η Γκόμεζ και ο Μπίμπερ είχαν σχέση για σχεδόν οκτώ χρόνια μέχρι τον οριστικό χωρισμό τους το 2018. Έναν χρόνο αργότερα, ο τραγουδιστής παντρεύτηκε κρυφά τη Χέιλι σε δικαστήριο της Νέας Υόρκης.