Σελένα Γκόμεζ: Παντρεύτηκε με τον μουσικό παραγωγό Μπένι Μπλάνκο!

Η 33χρονη σταρ αντάλλαξε όρκους αιώνιας αγάπης με τον 37χρονο σύντροφό της, έπειτα από έναν σύντομο αρραβώνα που διήρκεσε μόλις εννέα μήνες

Newsbomb

Σελένα Γκόμεζ: Παντρεύτηκε με τον μουσικό παραγωγό Μπένι Μπλάνκο!
LIFESTYLE
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Σελένα Γκόμεζ και ο μουσικός παραγωγός Μπένι Μπλάνκο ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου το απόγευμα του Σαββάτου σε μια εντυπωσιακή τελετή που έγινε σε ιδιωτική έκταση 70 στρεμμάτων, βόρεια της Σάντα Μπάρμπαρα, στην Καλιφόρνια.

Η 33χρονη σταρ αντάλλαξε όρκους αιώνιας αγάπης με τον 37χρονο σύντροφό της, έπειτα από έναν σύντομο αρραβώνα που διήρκεσε μόλις εννέα μήνες. Σύμφωνα με αποκλειστικές φωτογραφίες της Daily Mail, οι καλεσμένοι έφτασαν στον χώρο της τελετής με μαύρα βαν Mercedes, ενώ η ίδια η Γκόμεζ είχε μοιραστεί νωρίτερα στο Instagram στιγμιότυπα από το λαμπερό rehearsal dinner της Παρασκευής σε πολυτελή έπαυλη στη συνοικία Hope Ranch.

1.jpg

Η εμφάνιση της νύφης και η μαγευτική τοποθεσία

Η Γκόμεζ έλαμπε μέσα στο λευκό, ανοιχτό στην πλάτη νυφικό της με ρομαντικές ρουφηχτές λεπτομέρειες και κοσμήματα Tiffany & Co., επιλέγοντας μινιμαλιστικά λευκά νύχια και κοντό καρέ χτένισμα. Ο Μπλάνκο προτίμησε κλασικό μαύρο σμόκιν Ralph Lauren, συνδυασμένο με γαλάζιο πουκάμισο με σχέδια και ταιριαστή ποσέτα.

Το ζευγάρι φωτογραφήθηκε αγκαλιασμένο σε τρυφερές στιγμές στο γρασίδι, ενώ σε μία λήψη ο Μπλάνκο ξαπλώνει στο γόνατο της Γκόμεζ με το φόρεμά της να απλώνεται γύρω της.

Λαμπεροί καλεσμένοι και εντυπωσιακή διοργάνωση

Στην τελετή παρευρέθηκαν περίπου 170 καλεσμένοι, ανάμεσά τους η Τέιλορ Σουίφτ, οι συμπρωταγωνιστές της Γκόμεζ στη σειρά Only Murders in the Building Στιβ Μάρτιν και Μάρτιν Σορτ, η Πάρις Χίλτον και ο Εντ Σίραν. Η Σουίφτ, που είχε υποσχεθεί στη φίλη της πως θα είναι παρανυφάκι, έφτασε από το Κάνσας Σίτι και διέμεινε στο πολυτελές Rosewood Miramar στο Μοντεσίτο.

Η δεξίωση πραγματοποιήθηκε σε μεγάλες λευκές τέντες διακοσμημένες με λουλούδια και φωτισμένες με χιλιάδες λαμπιόνια, ενώ τα μέτρα ασφαλείας ήταν δρακόντεια με κόστος που υπολογίζεται στις 300.000 δολάρια.

2.jpg

Η ιστορία αγάπης

Η Γκόμεζ και ο Μπλάνκο γνωρίστηκαν τυπικά στα εφηβικά τους χρόνια, ωστόσο ήρθαν πιο κοντά επαγγελματικά το 2019 μέσω της συνεργασίας τους στο τραγούδι I Can’t Get Enough και ερωτεύτηκαν το 2023 όταν δούλεψαν μαζί στο single Single Soon. Η σχέση τους έγινε γνωστή τον Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς, όταν η τραγουδίστρια έγραψε στα social media: «Είναι ό,τι καλύτερο μου έχει συμβεί. Τελεία».

Με τον γάμο της, η Γκόμεζ αφήνει πίσω της ταραχώδεις σχέσεις του παρελθόντος, όπως αυτή με τον Τζάστιν Μπίμπερ, και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην προσωπική της ζωή δίπλα στον αγαπημένο της Μπένι Μπλάνκο.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:53WHAT THE FACT

Οι κατασκευαστές προειδοποιούν: Μην το κάνετε αυτό στο πλυντήριο ρούχων σας αμέσως μετά τη χρήση του

08:44ΚΟΣΜΟΣ

Τα πρώτα 20 λεπτά: Προσομοίωση δείχνει τι θα συμβεί στις ΗΠΑ σε περίπτωση πυρηνικής επίθεσης

08:43ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ ανακάλεσαν τη βίζα του προέδρου της Κολομβίας - Προέτρεψε τους Αμερικανούς στρατιώτες να παρακούσουν τον Τραμπ

08:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: «Παγώνουν» οι αλλαγές στα όρια ηλικίας - Οι μεγάλοι κερδισμένοι

08:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Opel Mokka Coffee: Ηλεκτρική... καφετέρια για τον δρόμο

08:24ΚΟΣΜΟΣ

Ουρουγουάη: Συνελήφθη πρώην ιερέας, καταζητούμενος εδώ και 17 χρόνια για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων

08:18ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Τα μέλη του “Klingenden Brücke” βρέθηκαν στο Πολυδένδρι: Από το 1949 ξέρουν 70 ελληνικά και συνολικά 1870 τραγούδια σε πρωτότυπες γλώσσες της Ευρώπης

08:10ΚΟΣΜΟΣ

«Χορόν»: Ο χορός που οι Τούρκοι νομίζουν... δικό τους, παραβλέποντας το ίδιο του το όνομα - Πώς απάντησαν οι Έλληνες

08:09LIFESTYLE

Σελένα Γκόμεζ: Παντρεύτηκε με τον μουσικό παραγωγό Μπένι Μπλάνκο!

08:09ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας: Πότε θα γυρίσουμε τους δείκτες μία ώρα πίσω

08:00ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Όλα είναι δυνατά με σούπερ προσφορά* και δώρο 1 μήνα NOVASPORTS από τη Novibet!

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε παλιό ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας - Απεγκλωβίστηκαν άνθρωποι

07:45ΚΟΣΜΟΣ

Αλγερία: Πέντε νεκροί, ανάμεσά τους τρία παιδιά, από τις σφοδρές πλημμύρες

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Αθήνα: Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί σήμερα λόγω αγώνα δρόμου

07:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Οκτωβρίου 2025: Πότε ολοκληρώνονται οι πληρωμές των δικαιούχων

07:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το ανανεωμένο Kia Sportage στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζει

07:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανοίγει (ξανά) ο δρόμος για σύμπραξη ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΑΡ - Τι λέει ο Χαρίτσης για ενδεχόμενο κόμμα Τσίπρα

07:20ΚΟΣΜΟΣ

Πολωνία: Έκλεισε ο εναέριος χώρος κοντά στο Λούμπλιν και το Ρζεσζόφ για λόγους ασφαλείας

07:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Πρώτη νίκη ψάχνει ο Παναθηναϊκός, να επιστρέψουν στην κορυφή ΑΕΚ και ΠΑΟΚ

07:05LIFESTYLE

H Τόνια Μαράκη στο Newsbomb.gr: «Η τηλεόραση έχει γοητεία»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: «Παγώνουν» οι αλλαγές στα όρια ηλικίας - Οι μεγάλοι κερδισμένοι

07:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF«κλείδωσε» επικίνδυνα φαινόμενα και... χιόνια - Πότε θα «πέσουν»

06:15ΚΑΙΡΟΣ

Σήμερα χτυπά την χώρα η κακοκαιρία - Οι περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρό της - Πού πήγε 112 - Σε συναγερμό οι αρχές

08:10ΚΟΣΜΟΣ

«Χορόν»: Ο χορός που οι Τούρκοι νομίζουν... δικό τους, παραβλέποντας το ίδιο του το όνομα - Πώς απάντησαν οι Έλληνες

23:44ΚΟΣΜΟΣ

Το θαύμα της ζωής: Ισραηλινή γέννησε το παιδί του στρατιώτη συζύγου της που σκοτώθηκε στη Γάζα, 19 μήνες μετά τον θάνατό του

06:35ΕΛΛΑΔΑ

«Εφιάλτης» οι συμμορίες Ρομά στα Βόρεια Προάστια

21:47LIFESTYLE

Η αδελφή Φεβρωνία (Ναταλία Λιονάκη) απάντησε στις κατηγορίες της μάνας της: «Είναι στις προσευχές μου η κατά σάρκα μητέρα μου»

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε παλιό ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας - Απεγκλωβίστηκαν άνθρωποι

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Μεταναστευτικό: Το νέο «κόλπο» των διακινητών - Πώς άλλαξαν «ρότα» μετά την αναστολή υποδοχής αιτήσεων ασύλου - Διαλέγουν άλλες... εθνικότητες

22:24WHAT THE FACT

Ο νεκρός… εμφανίστηκε στην κηδεία του από την πόρτα: «Είμαι ζωντανός!»

18:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: 'Ασχημα νέα από το GFS - Νέα ισχυρή κακοκαιρία από Τετάρτη «βλέπουν» οι Αμερικανοί

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στο «Ελ. Βενιζέλος» - Αντιπαράθεση κυβέρνησης και ελεγκτών για τους μισθούς των 120.000 ευρώ

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Αθήνα: Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί σήμερα λόγω αγώνα δρόμου

08:09ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας: Πότε θα γυρίσουμε τους δείκτες μία ώρα πίσω

08:09LIFESTYLE

Σελένα Γκόμεζ: Παντρεύτηκε με τον μουσικό παραγωγό Μπένι Μπλάνκο!

15:14ΕΛΛΑΔΑ

Ανανεωμένοι χάρτες για την κακοκαιρία: Μετακινείται ο «πυρήνας» - Πότε θα βρέξει στην Αθήνα

23:03LIFESTYLE

H Κλαυδία επέστρεψε στο The Voice: Με την πρώτη της νότα, γύρισε την καρέκλα η Παπαρίζου

17:34ΕΛΛΑΔΑ

Μαρίσσα Λαιμού: Αυτή είναι η επίσημη αιτία θανάτου – «Είχε συμπτώματα, αλλά αγνοήθηκαν στο νοσοκομείο»

06:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χιλιάδες κλειστά ακίνητα «ξεκλειδώνουν» - Απώτερος σκοπός η κάλυψη στεγαστικών αναγκών ευάλωτων νοικοκυριών

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 28 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ