Σελένα Γκόμεζ: Παντρεύτηκε με τον μουσικό παραγωγό Μπένι Μπλάνκο!

Η Σελένα Γκόμεζ και ο μουσικός παραγωγός Μπένι Μπλάνκο ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου το απόγευμα του Σαββάτου σε μια εντυπωσιακή τελετή που έγινε σε ιδιωτική έκταση 70 στρεμμάτων, βόρεια της Σάντα Μπάρμπαρα, στην Καλιφόρνια.

Η 33χρονη σταρ αντάλλαξε όρκους αιώνιας αγάπης με τον 37χρονο σύντροφό της, έπειτα από έναν σύντομο αρραβώνα που διήρκεσε μόλις εννέα μήνες. Σύμφωνα με αποκλειστικές φωτογραφίες της Daily Mail, οι καλεσμένοι έφτασαν στον χώρο της τελετής με μαύρα βαν Mercedes, ενώ η ίδια η Γκόμεζ είχε μοιραστεί νωρίτερα στο Instagram στιγμιότυπα από το λαμπερό rehearsal dinner της Παρασκευής σε πολυτελή έπαυλη στη συνοικία Hope Ranch.

Η εμφάνιση της νύφης και η μαγευτική τοποθεσία

Η Γκόμεζ έλαμπε μέσα στο λευκό, ανοιχτό στην πλάτη νυφικό της με ρομαντικές ρουφηχτές λεπτομέρειες και κοσμήματα Tiffany & Co., επιλέγοντας μινιμαλιστικά λευκά νύχια και κοντό καρέ χτένισμα. Ο Μπλάνκο προτίμησε κλασικό μαύρο σμόκιν Ralph Lauren, συνδυασμένο με γαλάζιο πουκάμισο με σχέδια και ταιριαστή ποσέτα.

Το ζευγάρι φωτογραφήθηκε αγκαλιασμένο σε τρυφερές στιγμές στο γρασίδι, ενώ σε μία λήψη ο Μπλάνκο ξαπλώνει στο γόνατο της Γκόμεζ με το φόρεμά της να απλώνεται γύρω της.

Λαμπεροί καλεσμένοι και εντυπωσιακή διοργάνωση

Στην τελετή παρευρέθηκαν περίπου 170 καλεσμένοι, ανάμεσά τους η Τέιλορ Σουίφτ, οι συμπρωταγωνιστές της Γκόμεζ στη σειρά Only Murders in the Building Στιβ Μάρτιν και Μάρτιν Σορτ, η Πάρις Χίλτον και ο Εντ Σίραν. Η Σουίφτ, που είχε υποσχεθεί στη φίλη της πως θα είναι παρανυφάκι, έφτασε από το Κάνσας Σίτι και διέμεινε στο πολυτελές Rosewood Miramar στο Μοντεσίτο.

Η δεξίωση πραγματοποιήθηκε σε μεγάλες λευκές τέντες διακοσμημένες με λουλούδια και φωτισμένες με χιλιάδες λαμπιόνια, ενώ τα μέτρα ασφαλείας ήταν δρακόντεια με κόστος που υπολογίζεται στις 300.000 δολάρια.

Η ιστορία αγάπης

Η Γκόμεζ και ο Μπλάνκο γνωρίστηκαν τυπικά στα εφηβικά τους χρόνια, ωστόσο ήρθαν πιο κοντά επαγγελματικά το 2019 μέσω της συνεργασίας τους στο τραγούδι I Can’t Get Enough και ερωτεύτηκαν το 2023 όταν δούλεψαν μαζί στο single Single Soon. Η σχέση τους έγινε γνωστή τον Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς, όταν η τραγουδίστρια έγραψε στα social media: «Είναι ό,τι καλύτερο μου έχει συμβεί. Τελεία».

Με τον γάμο της, η Γκόμεζ αφήνει πίσω της ταραχώδεις σχέσεις του παρελθόντος, όπως αυτή με τον Τζάστιν Μπίμπερ, και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην προσωπική της ζωή δίπλα στον αγαπημένο της Μπένι Μπλάνκο.