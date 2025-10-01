Selena Gomez: Άλλαξε τρία νυφικά στον γάμο της - Η εντυπωσιακή δεξίωση και οι εκλεκτοί καλεσμένοι

Η Selena Gomez και ο Benny Blanco παντρέυτηκαν το περασμένο Σαββατοκύριακο, μετά από δύο χρόνια σχέσης.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στη Σάντα Μπάρμπαρα της Καλιφόρνια, και η ηθοποιός και τραγουδίστρια μοιράστηκε στα κοινωνικά της δίκτυα περισσότερες λεπτομέρειες από τον γάμο.

Σύμφωνα με τις φωτογραφίες που δημοσίευσε, η Selena έκανε μέχρι και τρεις αλλαγές νυφικού, όλα υπογεγραμμένα από τον οίκο Ralph Lauren. Η ανθοδέσμη της ήταν λυτή με μία λευκή κορδέλα.

Ανάμεσα στα στιγμιότυπα ξεχώρισε και η λιτή τούρτα γάμου που επέλεξε το ζευγάρι με την επιγραφή «Just Married», ενώ σε ένα ακόμη καρέ, η Σελένα Γκόμεζ φαίνεται να ξεκουράζεται στον καναπέ, αγκαλιάζοντας τον «εκλεκτό» της καρδιάς της. Ο μουσικός παραγωγός επέλεξε για τη δεξίωση ένα μαύρο γιλέκο και λευκό πουκάμισο ανοιχτό στον λαιμό, ενώ για την τελετή φόρεσε ένα κλασικό σμόκιν με μαύρο παπιγιόν.

Μετά τον γάμο ακολούθησε μία εντυπωσιακή τελετή.

Την επόμενη ημέρα του γάμου, στις 28 Σεπτεμβρίου, ο σύζυγός της μοιράστηκε μέσω Instagram φωτογραφίες από τις στιγμές πίσω από τις κάμερες, όπου η ηθοποιός εμφανίζεται με δεύτερο νυφικό. Το συγκεκριμένο σχέδιο, επίσης με λαιμόκοψη halter, διέφερε χάρη στη δαντέλα και το αέρινο πέπλο που την αγκάλιαζε, ενώ πόζαρε τρυφερά με τον σύζυγό της. «Παντρεύτηκα μια πραγματική πριγκίπισσα της Disney», έγραψε στη λεζάντα, με την ηθοποιό να απαντά: «Σ’ αγαπώ πάρα πολύ».

Ο σύζυγός της, 37 ετών, έδειξε και τα νέα κοσμήματά του: μια κλασική χρυσή βέρα, συνδυασμένη με διαμαντένιο βραχιόλι και πολυτελές ρολόι. Η ηθοποιός ολοκλήρωσε την bridal εμφάνισή της με ένα νέο δαχτυλίδι γάμου στολισμένο με διαμάντια, το οποίο ταίριαζε με το δαχτυλίδι αρραβώνων της με μαρκίζ διαμάντι αξίας 225.000 δολαρίων, καθώς και με σκουλαρίκια Tiffany & Co. 12 καρατίων.

Το ζευγάρι γιόρτασε τον γάμο του στο Sea Crest Nursery στην Καλιφόρνια, όπως μετέδωσε η Vogue. Ο χώρος είχε διακοσμηθεί με γεωμετρικά κόκκινα χαλιά και φθινοπωρινά άνθη όπως φύλλα σφενδάμου και ντάλιες, που οδηγούσαν ως το βωμό.

Περισσότεροι από 100 καλεσμένοι έδωσαν το «παρών», ανάμεσά τους διάσημοι φίλοι του ζευγαριού όπως ο Έντ Σίραν, η Τέιλορ Σουίφτ και η Πάρις Χίλτον. «Τι όμορφο βράδυ, τι όμορφος γάμος! Σας αγαπώ και είμαι πολύ χαρούμενη για εσάς», έγραψε η Χίλτον στο Instagram. Η τραγουδίστρια SZA σχολίασε επίσης κάτω από τις φωτογραφίες: «Κυριολεκτικά τέλειοι. Σας αγαπώ!!!».

