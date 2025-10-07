Tέιλορ Σουίφτ: Πώς αλλάζουν τα «Swiftnomics» μετά τον νέο της δίσκο

Η Τέιλορ Σουίφτ έχει δημιουργήσει ένα οικονομικό οικοσύστημα που εκτείνεται από τις ταινίες και τις πωλήσεις δίσκων, μέχρι τις κρατήσεις σε δωμάτια ξενοδοχείων. Τα «Swiftnomics» αλλάζουν τη μουσική βιομηχανία και όχι μόνο

Tέιλορ Σουίφτ: Πώς αλλάζουν τα «Swiftnomics» μετά τον νέο της δίσκο

H Tέιλορ Σουίφτ

ΑΡ
Σόουγουμαν, παραγωγός ταινιών αλλά κα «μασκότ» του αμερικανικού ποδοσφαίρου,, μετά τον αρραβώνα της με τον αστέρα των Kansas City Chiefs Tράβις Κέλσι, η πολυμήχανη Τέιλορ Σουίφτ από το 2023 είναι και δισεκατομμυριούχος. Την Παρασκευή (3/10) κυκλοφόρησε το 12ο άλμπουμ της με τίτλο «The Life of a Showgirl» μαζί με μια νέα ταινία, που αναμένεται να της αποφέρουν ακόμη περισσότερα εκατομμύρια.

Taylor Swift

Σύμφωνα με το Bloomberg ο πλούτος της αυξήθηκε κατά ένα δισ. δολάρια την τελευταία διετία, ανεβάζοντας την αξία της στα 2,1 δισεκατομμύρια δολάρια, λόγω των αλλαγών στις αγορές, των μετρητών από την περιοδεία της Eras Tour, η οποία έσπασε κάθε ρεκόρ, της δικής της ταινίας, καθώς και της αγοράς των δικαιωμάτων από όλα τα πρώιμα άλμπουμ της.

κέλσι-σουίφτ

Τέιλορ Σουίφτ και Τράβις Κέλσι / AP

Σε αντίθεση με τις περισσότερες διασημότητες, η Τέιλορ Σουίφτ έχει κάνει τις επικερδείς επιχειρηματικές συναλλαγές μέρος της περσόνας της, αλλάζοντας τα δεδομένα στη βιομηχανία του θεάματος, στην οποία μέχρι πρότινος αόρατα στελέχη λάμβαναν μεγάλο μέρος των χρημάτων που δημιουργούσαν οι καλλιτέχνες.

«Η Taylor βγήκε και είπε: "Δεν πρόκειται να αφήσω να συμβεί αυτό, θα αλλάξω τη βιομηχανία"», δήλωσε στο CNN ο καθηγητής μουσικής του Πανεπιστημίου του Όρεγκον, Ντρου Νομπάιλ. «Γι' αυτό και προέκυψε όλη η ιδέα των Swiftonomics».

Η περιοδεία με τα υψηλότερα έσοδα όλων των εποχών

Η τελευταία ταινία της με τίτλο "Taylor Swift: The Eras Tour", ήταν τεράστια επιτυχία για το αναιμικό box office μετά την πανδημία, αποφέροντας 261,7 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Όσο για το σόου της Eras έγινε η περιοδεία με τα υψηλότερα έσοδα όλων των εποχών αγγίζοντας τα 2,2 δις δολάρια μόνο από πωλήσεις εισιτηρίων στη Βόρεια Αμερική.

Οι «Swifties» δαπάνησαν περίπου 5 δισ. δολάρια στις ΗΠΑ, ενώ ο Σύνδεσμος Ταξιδιών των ΗΠΑ διαπίστωσε ότι οι συμμετέχοντες στο Eras Tour ξόδεψαν κατά μέσο όρο 1.300 δολάρια σε ταξίδια, ξενοδοχεία, φαγητό και εμπορεύματα - περίπου όσο και οι θεατές του Super Bowl. Οι περιοχές στο κέντρο των πόλεων από τις οποίες πέρασε η ποπ σταρ ανέφεραν επίσης αυξήσεις στην κυκλοφορία και στις πληρότητες των ξενοδοχείων.

taylor swift - travis kelce

Κι ενώ η κυκλοφορία του άλμπουμ της σίγουρα δεν θα επηρεάσει τα στοιχεία του ΑΕΠ όπως η περιοδεία Eras, η καθηγήτρια οικονομικών του Αμερικανικού Πανεπιστημίου Κάρα Ρέινολτς σημείωσε ότι τα άλμπουμ της Σουίφτ τείνουν να αποφέρουν περισσότερα χρήματα σε σχέση με άλλους καλλιτέχνες. Αυτό μεταφράζεται σε δουλειές σε μπαρ που διοργανώνουν πάρτι, πελάτες που αγοράζουν νέα ρούχα και πωλήσεις εισιτηρίων στον κινηματογράφο.

Ο δείκτης Bloomberg εκτίμησε την αξία της μουσικής που έχει δημιουργήσει η Σουίφτ από το 2019 στα 400 εκατομμύρια δολάρια. Με την ίδια να αγοράζει πίσω τα δικαιώματα των ηχογραφήσεων της από μια εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων, ο αριθμός αυτός είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα αυξηθεί.

taylor-swift.jpg

Η άνοδος των υπηρεσιών streaming σημαίνει ότι έχουμε ξεφύγει προ πολλού από την εποχή που οι πωλήσεις άλμπουμ ήταν το κύριο επιχειρηματικό μοντέλο για τους καλλιτέχνες. Η Σουίφτ υπήρξε πρωτοπόρος της νέας μεθόδου, όπου ένα άλμπουμ θεωρείται πύλη για εμπορεύματα, συλλεκτικές εκδόσεις βινυλίων, περιοδείες και ταινίες. «Δεν έχει να κάνει πλέον μόνο με πωλήσεις άλμπουμ ή εισιτήρια. Είναι ένας ολόκληρος οικονομικός μηχανισμός» λένε παράγοντες του κλάδου.

