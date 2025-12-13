Μοιράζει λεφτά η Τέιλορ Σουίφτ: Το αστρονομικό μπόνους στο συνεργείο της περιοδείας της

Η Taylor Swift, ανταμοίβει αδρά τους ανθρώπους που τη συνοδεύουν στην περιοδεία της Eras Tour, τα τελευταία δύο χρόνια.

Σε μια σκηνή από τη νέα της σειρά ντοκιμαντέρ με τίτλο «The End of an Era», η δημιουργός της επιτυχίας «Lover» φαίνεται να μοιράζει χειρόγραφα σημειώματα σε κάθε μέλος του συνεργείου της.

«Όλοι έχουν το ίδιο μήνυμα στις κάρτες τους, οπότε ήλπιζα ότι θα μπορούσατε να το ανοίξετε μαζί», είπε η 36χρονη ποπ σταρ στο πλήθος σε ένα βίντεο που κοινοποιήθηκε στο X Friday.

«Πριν ανοίξετε τη δική σας, θέλω απλώς να σας πω ότι αυτό το σκέλος της περιοδείας ήταν πιο δύσκολο από οτιδήποτε έχω κάνει ποτέ σε ζωντανό σκηνικό και ότι το αντιμετωπίσατε με τόσο ενθουσιασμό, τόση περιέργεια και την υπομονή που δείξατε. Το πνεύμα που δείξατε.»

«Πόσα πολλά έχετε προσφέρει σε αυτά τα πλήθη. Η περιοδεία πήγε πολύ καλά χάρη στη σκληρή δουλειά όλων μας. Οπότε, αν μπορούσατε να διαβάσετε το μήνυμα.»

Στη συνέχεια, ένα από τα μέλη του πληρώματος, ονόματι Καμ, διάβασε το μήνυμά του δυνατά.

«Αγαπητέ/ή Καμ, ταξιδέψαμε σε όλο τον κόσμο όπως είχαμε σχεδιάσει. Εντυπωσιάσαμε τα πλήθη, αλλά μας έλειψε και η οικογένειά μας», διάβασε.

«Η πλήρης ευγνωμοσύνη μου δεν προέρχεται από τράπεζα, αλλά εδώ είναι [αναγράφεται το ποσό] δολάρια για να σας ευχαριστήσω. Με αγάπη, Τέιλορ», συνέχισε. Το ακριβές ποσό που έδωσε η Σουίφτ στους χορευτές λογοκρίθηκε στο βίντεο.

Σχεδόν αμέσως, η σκηνή εξαφανίστηκε για να δείξει τα μέλη της ομάδας να σκουπίζουν συγκινημένα τα δάκρυά τους.

Taylor Swift’s ‘The Eras Tour’ crew’s reaction as they receive their bonus for working on the tour



Over the past two years, Swift gave out $197 million in bonuses to everyone working on her Eras Tour, including truck drivers, caterers, dancers and musicians pic.twitter.com/KjaZCZBRHJ — Molly Ploofkins (@Mollyploofkins) December 12, 2025

Η βραβευμένη με Grammy αγκάλιασε στη συνέχεια αρκετούς.

Σε άλλο σημείο της σκηνής, η Swift εξήγησε ότι η παροχή μπόνους είναι σημαντική για εκείνη «επειδή η δημιουργία προηγούμενου με την περιοδεία Eras είναι πραγματικά σημαντική για μένα».

«Οι άνθρωποι που εργάζονται σε περιοδεία — αν η περιοδεία αποφέρει περισσότερα κέρδη, παίρνουν μεγαλύτερο μπόνους. Και αυτοί οι άνθρωποι απλώς εργάζονται τόσο σκληρά. Και είναι οι καλύτεροι σε αυτό που κάνουν», είπε σε ένα άλλο κλιπ που κοινοποιήθηκε στο διαδίκτυο.

Ενώ το ποσό σε δολάρια αφαιρέθηκε από το επεισόδιο της σειράς ντοκιμαντέρ, το Page Six ανέφερε ότι τουλάχιστον ένα μέλος του πληρώματος έλαβε μπόνους 100.000 δολαρίων τον Ιανουάριο.

Τα τελευταία δύο χρόνια, η τραγουδίστρια έχει δωρίσει το επιβλητικό ποσό των 197 εκατομμυρίων δολαρίων σε μπόνους στο πλήρωμα της περιοδείας Eras Tour, συμπεριλαμβανομένων χορευτών, χορογράφων, φυσιοθεραπευτών, κομμωτών και μακιγιέρ, στυλίστες γκαρνταρόμπας, μελών μπάντας, τεχνικών οργάνων, ήχου, φωτισμού και πυροτεχνημάτων, τεχνιτών ραπτικής, ξυλουργών, μελών της ομάδας βίντεο, προσωπικού και βοηθών παραγωγής, οδηγών φορτηγών, εστιατορίων, προσωπικού εμπορευμάτων και προσωπικού ασφαλείας.