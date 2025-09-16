Γιώργος Μαζωνάκης: Έρχεται συνεργασία - έκπληξη με τον Φοίβο Δεληβοριά

Ο Γιώργος Μαζωνάκης πρωταγωνιστεί στην επικαιρότητα τις τελευταίες ημέρες, με τις εξελίξεις γύρω από την υγεία του και τη δικαστική διαμάχη με την οικογένειά του να απασχολούν τα Μέσα Ενημέρωσης.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, μία απρόσμενη είδηση ήρθε να ανατρέψει τα δεδομένα. Ο Φοίβος Δεληβοριάς αποκάλυψε, μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Facebook, ότι επίκειται συνεργασία με τον δημοφιλή τραγουδιστή. Η ανάρτηση του γνωστού τραγουδοποιού έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από τους διαδικτυακούς του φίλους, οι οποίοι εξέφρασαν την ανυπομονησία τους για αυτή τη μουσική συνάντηση.

Η ανάρτηση του Φοίβου Δεληβοριά για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Πώς θα σας φαινόταν αν η παράστασή μας της Τετάρτης 1 Οκτωβρίου γινόταν στην «Ταράτσα του Μαζώ»; Νομίζω δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Κάτι μαγικό έρχεται, «ένα θαύμα» που λέει κι ο φίλος μου. Στο Άλσος θα περάσουμε παρέα αυτό το στάδιο, γιατί ανήκουμε σε μας -και στα όνειρά μας.

Διαβάστε επίσης