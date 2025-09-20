Γιώργος Μαζωνάκης: Σοβαρή ρήξη με τη μητέρα του - Από αχώριστοι έγιναν... δύο ξένοι

Η άλλοτε αχώριστη σχέση του Γιώργου Μαζωνάκη με τη μητέρα του, Κλειώ, μοιάζει πλέον σαν μια μακρινή ανάμνηση. Για χρόνια, οι εικόνες τους μαζί στα νυχτερινά κέντρα, όπου εκείνη χόρευε ζεϊμπέκικο για χάρη του, και οι συγκινητικές αφιερώσεις του τραγουδιστή, μαρτυρούσαν τον ισχυρό δεσμό τους. Ο ίδιος την αποκαλούσε «το μεγάλο του στήριγμα», εκείνη που τον μεγάλωσε και τον στήριξε μέχρι να εκπληρώσει τα όνειρά του.

Πλέον, όμως, η κατάσταση έχει αλλάξει δραματικά. Οι αιχμές και οι καταγγελίες του Γιώργου Μαζωνάκη προς τη μητέρα και τις αδερφές του έχουν δημιουργήσει μια τεράστια ρήξη. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο τραγουδιστής φέρεται να μην επικοινώνησε μαζί της ούτε όταν η μητέρα του χρειάστηκε να νοσηλευτεί. Όλα αυτά, ενώ πριν από λίγες μέρες, στις 3 Σεπτεμβρίου, η μητέρα του έκανε μια συγκινητική ανάρτηση, ευχόμενη στον γιο της να είναι ευλογημένος.

«Οι πιο δυνατές ευχές είναι της μητέρας. Παιδί μου, όπου και αν είσαι, ο Θεός να σε ευλογεί. Όπου και αν πας, ο Θεός να σε καθοδηγεί. Ό,τι και αν αποφασίσεις, ο Θεός να σε βοηθά. Ο Θεός να σε φυλάει όλη σου τη ζωή. Γράψε Αμήν και θα σου συμβούν υπέροχα πράγματα».

Ο Γιώργος Μαζωνάκης θεωρεί ότι η μητέρα του επηρεάστηκε από τις αδερφές του και δεν του στάθηκε όσο την είχε ανάγκη, ενώ πλέον, φαίνεται πως δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συμβιβασμού. Η συνέχεια της ιστορίας αναμένεται με ενδιαφέρον.

