Γιώργος Μαζωνάκης: «Μου λείπει όσο δεν πάει»-Η αδερφή του Μαρία μιλάει για τη σχέση τους και λυγίζει

Η Μαρία Μαζωνάκη μιλάει για την κατάσταση υγείας του Γιώργου Μαζωνάκη και τη σχέση τους

Η αδερφή του Γιώργο Μαζωνάκη μίλησε για πρώτη φορά on camera μετά από τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας το τελευταίο διάστημα για τα όσα έχουν συμβεί μεταξύ του γνωστού τραγουδιστή και της οικογένειάς του. Παράλληλα μίλησε και ξεχωριστά για την δική της σχέση με τον αδερφό της.

Η Μαρία Μαζωνάκη μιλώντας στην εκπομπή του Star «Αλήθειες με τη Ζήνα» ξεκαθάρισε πως τόσο την ίδια όσο και την οικογένεια δεν την ενδιαφέρουν τα χρήματα αλλά ο Γιώργος, σαν μέλος της οικογένειας.

Μάλιστα χαρακτήρισε ως τραγικά τα όσα έχουν γίνει γνωστά το τελευταίο διάστημα μέσα από τις καταθέσεις της οικογένειας αλλά και τις πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας.

Όπως τονίζει το μόνο που θέλει είναι να γίνει καλά ο Γιώργος, να τα ξαναβρούνε και να είναι ξανά ενωμένοι όλοι μαζί σαν οικογένεια.

Παράλληλα σημείωσε πως όλη αυτή προσπάθεια που γίνεται τόσο από την ίδια όσο και από την οικογένεια Μαζωνάκη είναι για να γίνει καλά ο αδελφός της, ενώ στο τέλος λύγισε απαντώντας σε σχετική ερώτηση αναφέροντας πως της λείπει ο αδερφός της «όσο δεν πάει».

Δείτε το βίντεο του Star:

Η συζήτηση της Μαρίας Μαζωνάκη με τον δημοσιογράφο του Star

Ερώτηση: Πώς είστε, πως αισθάνεστε με όλα αυτά που έχουν συμβεί τις τελευταίες ημέρες και βρίσκονται στο προσκήνιο εσείς και η οικογένειά σας;

Απάντηση: Εντάξει, δεν ήμαστε καλά, έχουν βγει όλα προς τα έξω. Περισσότερα ξέρετε εσείς από εμάς, αλλά δεν θέλω να σώσω και περαιτέρω έκταση.

Ερώτηση: Έχουν βγει στη δημοσιότητα οι καταθέσεις στις Αρχές, όλα τα ιατρικά, οι γνωματεύσεις...

Απάντηση: Κακώς, κακώς, είναι τραγικό όλα αυτό που συμβαίνει

Ερώτηση: Σας στεναχωρεί εσάς;

Απάντηση: Φυσικά, όλη την οικογένεια

Ερώτηση: Αυτό που θέλετε εσείς τι είναι;

Απάντηση: Να είναι καλά ο Γιώργος, να είναι καλά, μόνο αυτό.

Ερώτηση: Όσον αφορά την κατάθεσή σας που βγήκε στην δημοσιότητα, πώς αισθάνεστε;

Απάντηση: Τραγικά, προσπαθήσαμε να το κάνουμε όσο πιο διακριτικά γίνεται και έγινε σούσουρο..

Ερώτηση: Σκοπός σας ήταν να γίνει για το καλό του Γιώργου;

Απάντηση: Μόνο

Ερώτηση: Μια μεγάλη μερίδα του κόσμου νομίζει ωστόσο ότι γίνεται για τα χρήματα.

Απάντηση: Δεν πειράζει...Ο κόσμος αγαπάει τον Γιώργο, δεν μπορούμε να τον κακολογήσουμε. Ο κόσμος αγαπάει τον αδερφό μου, τι πιο όμορφο; δεν μπορούμε να πούμε κάτι γι’ αυτό.

Ερώτηση: Έχετε κάνει κάποια προσπάθεια να μιλήσετε;

Απάντηση: Όχι

Ερώτηση: Σας λείπει η επικοινωνία που είχατε, η επαφή;

Απάντηση: Μου λείπει όσο δεν πάει

