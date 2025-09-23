Γιώργος Μαζωνάκης: Στέλνει νέο μήνυμα από το TikTok - «Άλλο μοναξιά και άλλο μοναχικότητα»

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έστειλε ένα νέο μήνυμα σήμερα, Τρίτη (23/9/2025), στους θαυμαστές του από το TikTok, ανεβάζοντας ακόμα ένα βίντεο με εκείνον να τραγουδάει ένα από τα πιο διάσημα τραγούδια του το «Ανήκω σε μένα», του οποίου μάλιστα έχει αλλάξει και τους στοίχους καθώς όπως λέει «άλλο μοναξιά και άλλο μοναχικότητα».

Με την ερμηνεία ενός τραγουδιού γεμάτο νόημα, έκανε την εμφάνιση του ο Γιώργος Μαζωνάκης στα social media επισημαίνοντας μάλιστα στην αρχή του βίντεο την διαφορά ανάμεσα στην μοναξιά και την μοναχικότητα στέλνοντας ακόμα ένα μήνυμα στους θαυμαστές του, ότι δεν νοιώθει μόνος.

Εδώ και λίγο καιρό έχει αλλάξει τους στοίχους του τραγουδιού του μάλιστα, το οποίο ενώ στην κανονική του μορφή χρησιμοποιεί την λέξη μοναξιά, ο Μαζωνάκης την αντικατέστησε με την λέξη μοναχικότητα.

Ο ίδιος είχε αποκαλύψει παλαιότερα ότι δεν νοιώθει μοναξιά αλλά έχει «επιλεκτική μοναχικότητα».