Γιώργος Μαζωνάκης: Η ατάκα του για το Δρομοκαΐτειο στο «Voice» - «Πάγωσε» το πλατό

Ο Γιώργος Μαζωνάκης επέστρεψε στο «The Voice» μετά την περιπέτεια υγείας που πέρασε το καλοκαίρι, σηματοδοτώντας την πρώτη του δημόσια εμφάνιση στην τηλεόραση.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής βρέθηκε ξανά στο πλατό του μουσικού σόου, δίπλα στους Έλενα Παπαρίζου, Χρήστο Μάστορα και Πάνο Μουζουράκη, λίγους μήνες μετά τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ο Γιώργος Μαζωνάκης έκανε για πρώτη φορά δημόσια αναφορά στο διάστημα που νοσηλεύτηκε στην ψυχιατρική κλινική στα μέσα Αυγούστου. Η επιστροφή του στο «The Voice» δεν πέρασε απαρατήρητη, ενώ οι συνεργάτες του έδειξαν διακριτικότητα απέναντι στην προσωπική του ιστορία.

Η συμμετοχή ενός βοηθού νοσηλευτή στο μουσικό talent show έδωσε την αφορμή στην Έλενα Παπαρίζου να μιλήσει για τη δύσκολη κατάσταση της υγείας του αδελφού της. Αναφέρθηκε σε ένα σοβαρό έμφραγμα που υπέστη πρόσφατα και εξήρε την ποιότητα της περίθαλψης στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας.

«Παρότι παραπονιόμαστε συχνά για το σύστημα υγείας στην Ελλάδα, θέλω να ευχαριστήσω το νοσοκομείο “Αλεξάνδρα” και όλους τους γιατρούς που φρόντισαν τον αδελφό μου στην εντατική. Μου τον επέστρεψαν σαν καινούργιο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σε αυτό το σημείο, ο Γιώργος Μαζωνάκης απάντησε με σύντομο και αινιγματικό τρόπο: «Και εγώ μια βόλτα πέρασα και το κάνανε βούκινο», προκαλώντας αμηχανία στους coaches, οι οποίοι απέφυγαν να σχολιάσουν περαιτέρω. Το κοινό αντέδρασε με θερμό χειροκρότημα, σε ένδειξη στήριξης.