Exathlon: Σοϊλέδης και Καραγκούνιας έληξαν την «κόντρα» τους ανταλλάσσοντας φανέλες
Ο Τάκης Καραγκούνιας αποχώρησε από το Exathlon και σε μια κίνηση συμφιλίωσης ζήτησε από τον Άρη Σοϊλέδη να ανταλλάξουν φανέλες, με τους δύο παίκτες να αφήνουν πίσω τους την κόντρα
Και επίσημα τέλος έλαβε το Exathlon για τον Τάκη Καραγκούνια, ο οποίος αποχώρησε συγκινημένος από το αθλητικό ριάλιτι του ΣΚΑΪ.
Μάλιστα, ο πρώην διαιτητής και μισθοφόρος σε μία ένδειξη συμφιλίωσης αγκάλιασε τον Άρη Σοϊλέδη και φεύγοντας του ζήτησε να ανταλλάξουν φανέλες.
