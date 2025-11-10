Κώστας Τσουρός: Οι αλλαγές στο πάνελ και οι ανακοινώσεις

Το μεσημέρι της Δευτέρας, στην έναρξη της εκπομπής «Το ‘χουμε» στον ΣΚΑΪ, ο Κώστας Τσουρός προχώρησε σε ανακοινώσεις και ευχαριστίες.

Συγκεκριμένα, μετά την αποχώρηση της Άννας Κανδύλη την Παρασκευή, ο Χάρης Λεμπιδάκης και ο Στέργιος Σαμαρτζής δεν βρέθηκαν στην εκπομπή ενώ πλέον υπάρχει ένα ενιαίο πάνελ και σε ενημέρωση και σε ψυχαγωγία. Μαζί με τον Παναγιώτη Σουρέλη και τη Δέσποινα Τσόκου, τη Ναταλία Αργυράκη και την Τζώρτζια Γεωργίου, ο παρουσιαστής θα συνεχίσει την εκπομπή.

«Από σήμερα θα είμαστε κάπως διαφορετικοί. Θα προσπαθήσουμε να σας κρατάμε συντροφιά, όπως κάναμε όλο αυτό το διάστημα. Θα είμαστε εδώ μαζί σας, ενωμένοι πια…», είπε αρχικά ο Κώστας Τσουρός. «Και θα σας ψυχαγωγούμε, θα σας ενημερώνουμε, θα κάνουμε αυτό που κάναμε τόσο καιρό, γιατί εμείς εδώ έχουμε ως κύριο μέλημα να περνάτε εσείς καλά και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Με την Άννα Κανδύλη αποχαιρετιστήκαμε στην εκπομπή της Παρασκευής. Η Άννα θα είναι εδώ μαζί μας, όποτε χρειαστεί για τα δικαστικά θέματα. Να πω σε αυτό το σημείο ένα ευχαριστώ και στον Χάρη Λεμπιδάκη και στον Στέργιο Σαμαρτζή, που από εδώ και πέρα δεν θα είναι μαζί μας», πρόσθεσε αποχαιρετώντας τους δύο δημοσιογράφους.

