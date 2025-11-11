Τηλεθέαση: Terminator η Καινούργιου στην πρωινή ζώνη – Τι έκαναν οι υπόλοιποι

Συνεχίζει να σηκώνει την «κούπα» της πρώτης θέσης η Κατερίνα Καινούργιου, στην πρωινή ζώνη, φέτος.

Η παρουσιάστρια όχι μόνο διανύει την καλύτερη περίοδο στην προσωπική της ζωή, αλλά και την καλύτερή της χρονιά επαγγελματικά. Η «Super Κατερίνα» δεν αποχωρίζεται την κορυφή και ο ALPHA χαμογελά πλατιά για την επιτυχία.

Χαρακτηριστικά, χθες Δευτέρα, η παρουσιάστρια έκανε 16,7% στο σύνολο και 20% στο δυναμικό κοινό. Στον ΑΝΤ1, το «Πρωινό» κατέγραψε 13,2% στο σύνολο και 10,1% στο δυναμικό κοινό με τον Γιώργο Λιάγκα να δίνει φέτος σκληρή μάχη. Στο MEGA, η Φαίη Σκορδά με το «Buongiorno» κράτησαν παρέα στο 10,9% του συνόλου και στο 8,9% του δυναμικού κοινού. Στο μέτωπο του STAR, το «Breakfast@STAR» σημείωσε 5,8% στο σύνολο και 8,7% στο δυναμικό κοινό ενώ οι «Αλήθειες με τη Ζήνα» 8% και 10,3% αντίστοιχα.

Στο μετερίζι του ΣΚΑΪ, οι «Αταίριαστοι» έκαναν 13,7% στο σύνολο και 6,4% στους τηλεθεατές 18-54. Το «Live You», που ακολούθησε, έκανε 15,2% στο σύνολο και 9,2% στο δυναμικό κοινό. Στο OPEN, το ενημερωτικό μαγκαζίνο «10 Παντού» έκανε 8,4% και 3,5% αντίστοιχα.

Στην πολύ πρωινή ζώνη, το «Happy Day» του ALPHA έκανε 15,3% στο σύνολο και 18,9% στο δυναμικό κοινό. Το «Κοινωνία ώρα MEGA» κράτησε συντροφιά στο 18,7% του συνόλου και στο 17,9% του δυναμικού κοινού. Στον ΣΚΑΪ, «Η πρώτη εικόνα» έκανε 17,1% στο σύνολο και 17% στο δυναμικό κοινό ενώ το «Σήμερα» σημείωσε 16,6% και 9,6% αντίστοιχα. Στον ΑΝΤ1, το «Καλημέρα Ελλάδα» έκανε 9,8% στο σύνολο και 8,3% στο δυναμικό κοινό. Όσον αφορά στο «Ώρα Ελλάδος» του OPEN, κέρδισε το 11,8% και το 7,4%.

Διαβάστε επίσης