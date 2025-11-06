Τηλεθέαση: Ποιος οδήγησε τη βραδινή κούρσα – Έκπληξη από τον ΣΚΑΪ

Συνεχίζονται οι «μάχες» στη βραδινή ζώνη των καναλιών, με πολλά προγράμματα να ρίχνονται στην αρένα. Το βράδυ της Τετάρτης, η νέα σειρά του ΣΚΑΪ «Τότε και τώρα» έκανε πρεμιέρα και το πρόσημο είναι θετικό.

Συγκεκριμένα, κατάφερε να σπάσει το φράγμα του 10% και σημείωσε 10,5% στο σύνολο και 14,2% στο δυναμικό κοινό. Το τηλεπαιχνίδι «Η Ελλάδα ψηφίζει», που πήρε το lead in, έκανε 4,6% στο σύνολο και 4,9% στο δυναμικό κοινό.

Την ίδια ώρα, το «Grand Hotel» του ΑΝΤ1 κατέγραψε 16,3% στο σύνολο και 12,5% στο δυναμικό κοινό. Ο νέος κύκλος του σίριαλ «Παιχνίδια εκδίκησης», που έκανε πρεμιέρα χθες, βρέθηκε στο 11,9% του συνόλου και στο 10,8% των τηλεθεατών 18-54. Στον ALPHA, «Ο Άγιος Έρωτας» έκανε 21,3% στο σύνολο και 17,8% στο δυναμικό κοινό. «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι», που ακολούθησε, έκανε 16,1% στο σύνολο και 14% στο δυναμικό κοινό. Στο MEGA, ο ποδοσφαιρικός αγώνας Κλαμπ Μπριζ-Μπαρτσελόνα έκανε 16,8% στο σύνολο και 13,1% στο δυναμικό κοινό. Η «Φάρμα» στο STAR κράτησε παρέα στο 8,9% του συνόλου και στο 9,2% του δυναμικού κοινού. Στο OPEN, το «Real View» έκανε 3,1% στο σύνολο και 3,2% στο δυναμικό κοινό.

Στη ζώνη των 20.00, οι «Ράδιο Αρβύλα» του ΑΝΤ1 κατέγραψαν 19,5% στο σύνολο και 23,8% στο δυναμικό κοινό. Η σειρά του ALPHA «Να μ΄ αγαπάς» έκανε 19,4% και 12,4% αντίστοιχα.

Διαβάστε επίσης