Τηλεθέαση: Ποιοι γελάνε και ποιοι κλαίνε με τα ραβασάκια της Nielsen

Χωρίς ιδιαίτερες αλλαγές κύλησε η βραδινή ζώνη της Πέμπτης, στο κομμάτι της

τηλεθέασης, με τις σειρές να παίρνουν ξεκάθαρο προβάδισμα.

Σε κάποιες περιπτώσεις, τα ποσοστά είναι εξαιρετικά χαμηλά, εξέλιξη που αποτυπώνει τον ανταγωνισμό και τον προβληματισμό ορισμένων καναλιών.

Χαρακτηριστικά, η σειρά του ALPHA «Να μ’ αγαπάς» έκανε 18,7% στο σύνολο

και 10,8% στο δυναμικό κοινό. Ο «Άγιος Έρωτας» σκαρφάλωσε στην κορυφή

φέρνοντας 20,7% στο σύνολο και 12,8% στο δυναμικό κοινό. Το «Σπίτι δίπλα στο

ποτάμι», που πήρε το lead in, κατέγραψε 15,3% στο σύνολο και 11,6% στο

δυναμικό κοινό.

Στο μέτωπο του MEGA, το «HOTEL EΛVIRA» έκανε 9,4% στο σύνολο και 8,9%

στους τηλεθεατές 18-54. «Η Γη της ελιάς», στο Μεγάλο κανάλι, κράτησε παρέα

στο 17,2% στο σύνολο και 9,3% στο δυναμικό κοινό.

Στον ΣΚΑΪ, το τηλεπαιχνίδι «The Floor» με τον Γιώργο Λιανό κατέγραψε 7% στο

σύνολο και 8,7% στο δυναμικό κοινό. Στο STAR, το «First dates» βρέθηκε στο

8,3% και στο 9,7% αντίστοιχα. Στον ΑΝΤ1, το τηλεπαιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει

εκατομμυριούχος;» έκανε 10,4% στο σύνολο και 9,8% στο δυναμικό κοινό.

Στη late night ζώνη, η εκπομπή του ΣΚΑΪ «Στην αγκαλιά του Φάνη» έκανε 7,7%

στο σύνολο και 9% στο σύνολο. Η «Μεγάλη εικόνα» στο MEGA κατέγραψε

12,8% στο σύνολο και 9,2% στο δυναμικό κοινό. Οι «Πρωταγωνιστές» του

ALPHA βρέθηκαν στο 12,4% του συνόλου και στο 11,9% του δυναμικού κοινού.