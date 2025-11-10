Τηλεθέαση: Μεγάλη ανατροπή στην prime time της Κυριακής

Όλα μπορεί να ανατραπούν στη μικρή οθόνη και, το βράδυ της Κυριακής, αποδείχτηκε περίτρανα! Οι τηλεθεατές άλλαξαν συνήθεια και έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης στην ελληνική μυθοπλασία.

Χαρακτηριστικά, την πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό κατέκτησε η μεγάλη επιτυχία του STAR, «Τα Φαντάσματα». Η κωμωδία άγγιξε το 16,5% του δυναμικού κοινού, ενώ στο σύνολο βρέθηκε στο 11,7%. Το «Voice» του ΣΚΑΪ, χάνοντας έδαφος, κατέγραψε 16,4% στους τηλεθεατές 18-54 και 18,6% στο σύνολο.

Μεγάλη έκπληξη και η νέα σειρά του MEGA, «Μία νύχτα μόνο», που έκανε 11,1% στο δυναμικό κοινό και 18,7% στο σύνολο κερδίζοντας την πρώτη θέση στο γενικό μερίδιο. Η «Γη της ελιάς», που πήρε το lead in στο Μεγάλο κανάλι, κράτησε παρέα στο 16,8% του συνόλου και στο 8,7% του δυναμικού κοινού.

Η σειρά του STAR «IQ 160», που πήρε τη σκυτάλη από τα «Φαντάσματα», σημείωσε 8,7% στο σύνολο και 11,2% στο δυναμικό κοινό. Στο μέτωπο του ΑΝΤ1, το «Grand Hotel» ρίχτηκε στην αρένα της Κυριακής και σημείωσε 12,3% στο σύνολο και 7,2% στο δυναμικό κοινό. Ο «Δικαστής», που πήρε σκυτάλη, κατέγραψε 8,9% στο σύνολο και 7,4% στους τηλεθεατές 18-54.

