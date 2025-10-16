Ο Δικαστής: Όσα πρέπει να ξέρετε για τη νέα μεγάλη παραγωγή του ΑΝΤ1

Ο ΑΝΤ1 δεν έχει πει ακόμη την τελευταία του λέξη… στο κομμάτι της μυθοπλασίας. Την Κυριακή 2 Νοεμβρίου, στις 21.00, πρεμιέρα κάνει μία πολλά υποσχόμενη παραγωγή, ο «Δικαστής». Βασισμένη στο βραβευμένο σίριαλ «Your Honor» έρχεται στον σταθμό του Αμαρουσίου για να καθηλώσει.

Η ιστορία εστιάζει σε έναν έγκριτο δικαστή, που έρχεται αντιμέτωπος με τον Νόμο και το οργανωμένο έγκλημα, όταν ο γιος του εμπλέκεται σε ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα. Η ζωή του Πέτρου Δημητρίου παίρνει αναπάντεχη τροπή όταν ο 19χρονος γιος του, Άλκης, τραυματίζει σοβαρά με το αυτοκίνητο έναν μοτοσικλετιστή και τον εγκαταλείπει.

Το θύμα αυτού του ατυχήματος αποδεικνύεται ότι είναι γόνος μιας διαβόητης οικογένειας του υποκόσμου, που έχει γράψει τη δική της σκοτεινή ιστορία. Μιας οικογένειας που έχει το δικό της σύστημα Δικαιοσύνης και αναζητά τον ένοχο για να του αφαιρέσει τη ζωή.

Αντιμέτωπος με τον αξιακό του κώδικα, το δίκαιο και το άδικο, το σωστό και το λάθος, ο δικαστής Δημητρίου εγκλωβίζεται σε μια σκληρή μάχη, όπου η «ζυγαριά» γέρνει προς το πατρικό ένστικτο. Αποφασισμένος να κάνει τα πάντα για να σώσει το παιδί του, ξεκινά την πιο επικίνδυνη διαδρομή της ζωής του.

Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, Νίκος Ψαρράς, Νικόλας Χαλκιαδάκης, Νάντια Σπηλιωτοπούλου, Αθηνά Ροδίτου, Νίκος Πουρσανίδης, Μαριάννα Πολυχρονίδη, Σμαράγδα Αδαμοπούλου, κρατούν τους πρωταγωνιστικούς ρόλους ενώ ως γκεστ θα δούμε και τον μοναδικό Γιώργο Κωνσταντίνου.