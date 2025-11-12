Τηλεθέαση: Ανατροπή στη βραδινή ζώνη - Ποιο πρόγραμμα «κλέβει» την πρωτιά από τον ALPHA

Δύο μήνες έχουν περάσει από την ημέρα που τα περισσότερα προγράμματα έκαναν πρεμιέρα για τη φετινή σεζόν, ωστόσο οι πρόσφατες αφίξεις στη βραδινή ζώνη αποδεικνύουν ότι ήρθαν για να ξαναμοιράσουν την «τράπουλα» στην τηλεθέαση.

Ο ALPHA, μέχρι πρότινος, κρατούσε καλά στα χέρια του την πρωτιά με σειρές που καθηλώνουν το κοινό καθημερινά. Ωστόσο, το MEGA παίρνει τη ρεβάνς με τη νέα του παραγωγή «Μία νύχτα μόνο». Το σίριαλ, χθες, κατέγραψε 18,6% στο σύνολο και 16,2% στο δυναμικό κοινό. Η «Γη της ελιάς», που πήρε το lead in, εμφανίζεται με ανεβασμένα νούμερα που χθες μεταφράστηκαν σε 20,7% στο σύνολο και 11,9% στους τηλεθεατές 18-54.

Στον ALPHA, ο «Άγιος Έρωτας» κράτησε παρέα στο 16,7% στο σύνολο και στο 12,7% στο δυναμικό κοινό ενώ το «Porto Leone» -που ακολούθησε- έκανε 16,8% και 16,2% αντίστοιχα. Στον ΑΝΤ1, το «Grand Hotel» κατέγραψε 14,6% στο σύνολο και 11% στο δυναμικό κοινό. Η κωμωδία «Γιατί ρε πατέρα;» έκανε 8,9% και 10,1% αντίστοιχα.

Στο STAR, «Η Φάρμα» άγγιξε 9,4% στο σύνολο και 10,4% στο δυναμικό κοινό. Τα μηχανάκια της Nielsen έδειξαν για το «Wall» του ΣΚΑΪ 6,7% στο σύνολο και 7,1% στο δυναμικό κοινό. Το «Real View» στο OPEN σημείωσε 2,2% στο σύνολο και 2,67% στο δυναμικό κοινό, ενώ η κωμωδία της ΕΡΤ1 «Καλά θα πάει κι αυτό» 1,8% και 1,6% αντίστοιχα. Το «Παιδί», στη Δημόσια τηλεόραση, που ακολούθησε, κατέγραψε 2,4% και 2,2%.