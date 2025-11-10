Γη της ελιάς - Spoiler: Ο Μανώλης και η Άννα έρχονται κοντά και ο Πότης ζηλεύει παράφορα

Οι εξελίξεις παίρνουν απρόβλεπτη τροπή στα επόμενα επεισόδια της δραματικής σειράς του MEGA «Η γη της ελιάς». Τα πάθη, οι ενοχές και οι συγκρούσεις φέρνουν τους ήρωες αντιμέτωπους με δύσκολες επιλογές. Κάθε απόφαση έχει το τίμημά της και οι ισορροπίες αλλάζουν οριστικά.

Επεισόδιο 40 (Δευτέρα 10 Νοεμβρίου στις 22:20)

Ο Αντώνης, σε πανικό, θάβει το πτώμα της Στέλλας στον κήπο, αποφασισμένος να σβήσει κάθε ίχνος του εγκλήματος. Η Ασπασία κάνει απέλπιδες προσπάθειες να τα ξαναβρούν ο Λεοντιάδης κι η Κούλα. Ο Αντώνης πλησιάζει την Αμαλία με μια πρόταση - «βόμβα». Την ίδια ώρα, η Ιουλία φέρνει μια μεγάλη επαγγελματική επιτυχία στην εταιρεία κι η Αθηνά, αναγνωρίζει το επιχειρηματικό της ένστικτο. Η Βασιλική ανακοινώνει στον Στάθη ότι αποφάσισαν με τον Στέφανο να παντρευτούν την Πρωτοχρονιά, αλλά η αντίδρασή του την αιφνιδιάζει. Η ένταση κορυφώνεται όταν ο άντρας που έψαχνε τη Φρύνη, εισβάλλει στο σπίτι της και την πιάνει από τον λαιμό. Την ίδια στιγμή, μπαίνει στο σπίτι ο Παρασκευάς και παρεξηγεί αυτό που βλέπει, αφού είναι σίγουρος ότι πρόκειται για τον εραστή της. Τα λύτρα παραδίδονται κι οι απαγωγείς επιστρέφουν το μωρό στον Δημοσθένη.

Επεισόδιο 41 (Τρίτη 11 Νοεμβρίου στις 22:20)

Η Φρύνη εξηγεί στον Παρασκευά τι συμβαίνει με τον Θύμιο (Γιάννος Ιωάννου) και, μετά από παρότρυνση του Λυκούργου, αποφασίζουν να ενημερώσουν τον Κουράκο για να απαλλαγούν οριστικά από αυτό το πρόβλημα. Η Μαρία πιέζει την Αθηνά να δώσει μια ακόμα ευκαιρία στον Τζον, αλλά εκείνη ανησυχεί για τις αντιδράσεις της Φιλιώς. Ο Κουράκος συμβουλεύει τον Στέφανο να έχει τα μάτια του ανοιχτά, καθώς η Σοφία (Βερονίκη Κυριακοπούλου), η μητέρα της Μαλένας, αποφυλακίστηκε. Η Χριστιάνα επιστρέφει στην Κρήτη και γνωρίζει τη Δάφνη. Παράλληλα, η Αλεξάνδρα τής ζητάει να δουλέψει μαζί της στο λατομείο. Η Άννα κι ο Μανώλης αρχίζουν να γίνονται φίλοι, με τον Πότη να δείχνει τα πρώτα σημάδια ζήλιας. Ο Δημοσθένης απαιτεί από την Αμαλία να παρατήσει τη δουλειά της και να μείνει μαζί του στο σπίτι. Όταν εκείνη αρνείται, ο Δημοσθένης τη χωρίζει και ζητά από την Ασπασία να γυρίσει κοντά του. Η Ηρώ (Φωτεινή Γεωργίδη) τηλεφωνεί στον Αντώνη και ψάχνει τη Στέλλα, αλλά εκείνος την αδειάζει. Ο Παυλής μαθαίνει για τις επαφές της Δάφνης και του Μιχάλη και γίνεται έξαλλος. Η Ιουλία, απογοητευμένη από όλους και όλα, αποφασίζει να πουλήσει στην Αθηνά το μερίδιό της και να φύγει από την Ελλάδα.

Επεισόδιο 42 (Πέμπτη 13 Νοεμβρίου στις 22:20)

Ο Αντώνης με τη Χριστιάνα κάνουν μία πολύ αποκαλυπτική συζήτηση και, από τα λεγόμενά τους, προκύπτει ότι εκείνη εμπλέκεται στο παράνομο κύκλωμα βαθιά και από πολύ παλιά. Η Ιουλία ανακοινώνει στην Αθηνά ότι της πουλάει τις μετοχές της στην εταιρεία κι ότι αποφάσισε να ζήσει μόνιμα στην Ισπανία. Η Αθηνά και ο Τζον συναντιούνται και δίνουν αμοιβαίες εξηγήσεις, θέλοντας να κάνουν μια αρχή στην προσπάθεια να τα ξαναβρούν ως ζευγάρι. Η Ισμήνη δεν νιώθει πολύ καλά και η Αριάδνη γίνεται υπερβολικά προστατευτική απέναντί της. Η Βασιλική ανακοινώνει στον Στάθη ότι θα συγκατοικήσουν με τον Στέφανο κι εκείνος γίνεται έξαλλος. Ο Κουράκος την έχει στήσει στον τοκογλύφο που εκβιάζει τη Φρύνη και καταφέρνει να τον συλλάβει. Ο Δημοσθένης γυρίζει στο σπίτι του, αλλά η Ασπασία τού δείχνει αμέσως ότι τίποτα δεν θα είναι όπως πρώτα. Η Ιουλία ανακοινώνει στον Στάθη ότι θα πάρει το παιδί και μετακομίσει για πάντα στην Ισπανία, αλλά η αντίδρασή του δεν είναι καθόλου ψύχραιμη. Η μαμά της Μαλένας , η Σοφία, εμφανίζεται στο ιατρείο του Στέφανου και ζητά να δει τη μικρή, όμως εκείνος δεν θα της το κάνει τόσο εύκολο.

Επεισόδιο 43 (Παρασκευή 14 Νοεμβρίου στις 22:10)

Η Σοφία είναι αποφασισμένη να δει τη Μαλένα με όποιο κόστος και φαίνεται ότι κανείς δεν μπορεί να τη σταματήσει, ούτε καν ο Στέφανος. Την ίδια ώρα, ο Στάθης δίνει τη δική του μάχη, διεκδικώντας τον γιο του, με την Ιουλία να ετοιμάζει τις βαλίτσες της. Η Δάφνη αποδεικνύει, γι’ άλλη μια φορά, ότι δεν υπολογίζει τίποτα περισσότερο από το μωρό της και βάζει πάλι σε δοκιμασία τη σχέση της με τον Παυλή. Στο μεταξύ, ο Αντώνης αποζημιώνει την Ηρώ για να τη «φιμώσει», αλλά μέσα του ήδη σχεδιάζει την εκδίκησή του. Η Κούλα καταφέρνει να «τουμπάρει» τον Γιώργο και μαζί αποφασίζουν να δώσουν μια τελευταία ευκαιρία στον έρωτά τους. Παράλληλα, η Ασπασία ετοιμάζει μια βραδιά «εφιάλτη» για τον Δημοσθένη. Ο Μανώλης και η Άννα έρχονται επικίνδυνα κοντά, με τον Πότη να ζηλεύει αφόρητα. Ο Στάθης δίνει τελεσίγραφο στην Ιουλία, δείχνοντάς της πως αυτή τη φορά δεν μπλοφάρει. Το τσιράκι του Αντώνη εκτελεί το σχέδιο και η Ηρώ καταλήγει νεκρή. Η Σοφία αντικρίζει την κόρη της μετά από τόσο καιρό και, όσοι είναι μπροστά, παρακολουθούν με κομμένη την ανάσα.