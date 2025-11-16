Ο Μάριος Αθανασίου στο Newsbomb.gr: «Στη Γη της ελιάς θα έρθει η θεία δίκη»

Ένα από τα καλά παιδιά της υποκριτικής κερδίζει τις εντυπώσεις ως ο «κακός», στη μεγάλη επιτυχία του MEGA, «Η Γη της ελιάς». Ο Μάριος Αθανασίου ανοίγει τα χαρτιά του και μιλά για τη σειρά, την εμπειρία από τα γυρίσματα, αλλά και το επίπεδο της ελληνικής μυθοπλασίας.

Ποια είναι η εμπειρία από τα γυρίσματα της σειράς;

Οι συνθήκες είναι δύσκολες και απαιτητικές, παράλληλα εξαιρετικά ενδιαφέρουσες. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό πώς μπορούν να γίνουν σε ένα καθημερινό σίριαλ τόσα πολλά εξωτερικά γυρίσματα με ποιότητα. Αυτό που με εντυπωσιάζει περισσότερο είναι το τεχνικό κομμάτι. Νομίζω πως όλος ο «οργανισμός» είναι υγιής και βγαίνει κάτι πολύ καλό.

Στην εν λόγω παραγωγή βλέπουμε ένα all star cast. Ενδεικτικά πρωταγωνιστείς εσύ, η Πέμη Ζούνη, η Άντζελα Γκερέκου, η Λυδία Κονιόρδου, ο Γιώργος Παρτσαλάκης, ο Απόστολος Γκλέτσος, ο Πασχάλης Τσαρούχας…. Θεωρείς ότι αυτό είναι ένα από τα μυστικά της μεγάλης επιτυχίας;

Προφανώς, είναι η σφραγίδα του Ανδρέα Γεωργίου. Κάνει δουλειές με υψηλό επίπεδο. Αυτός είναι και ο λόγος που μαζεύει τόσο κόσμο. Αυτό είναι το πρώτο κριτήριο για έναν ηθοποιό, πέρα από την ανάγκη που έχει να δουλέψει. Μην ξεχνάμε και το αποτύπωμα που έχουν αφήσει οι προηγούμενες δουλειές αυτής της ομάδας, το «Τατουάζ», το «Μπρούσκο»…

Πώς θα δούμε τον Αντώνη, τον ήρωά σου, να πορεύεται; Θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου;

Νομίζω πως νομοτελειακά θα συμβεί αυτό. Είναι κάτι σαν Θεία Δίκη. Δεν νομίζω πως θα τη βγάλει καθαρή.

Πώς προσέγγισες αυτόν τον χαρακτήρα, καθώς έχεις τη φυσιογνωμία του καλού παιδιού και αυτός είναι ο «κακός» της σειράς;

Έχει πολύ ενδιαφέρον, αυτός ήταν και ένας λόγος που είπα πως θέλω να τον υποδυθώ. Δεν είναι τόσο δύσκολο, βέβαια, όσο φαίνεται. Ο Αντώνης έχει στοιχεία, που όλοι έχουμε μέσα μας, είτε σε μικρότερο είτε σε μεγαλύτερο βαθμό. Για μένα είναι ένα παιχνίδι και μου αρέσει πάρα πολύ. Ο Αντώνης δεν είναι ο γραφικός κακός. Αλλά και στη ζωή, οι πλέον επικίνδυνοι είναι αυτοί που δεν φαίνονται.

Προλαβαίνεις να δεις κάτι άλλο φέτος στην ελληνική τηλεόραση; Έχεις παρακολουθήσει κάποια σειρά;

Δυστυχώς δεν έχω προλάβει να δω πολλά πράγματα. Είδα ένα τρέιλερ της σειράς «Οι Αθώοι», θα ήθελα να την δω αυτή τη δουλειά. Μου φαίνεται φανταστική…

Θεωρείς πως το επίπεδο της μυθοπλασίας, πλέον, έχει ανέβει;

Ναι, μάς έχουν επηρεάσει πολύ οι πλατφόρμες του εξωτερικού. Ο βασικός ανταγωνιστής είναι οι σειρές από το εξωτερικό. Επιτέλους πιεστήκαμε να ανεβάσουμε κι άλλο το επίπεδο, κάτι που είχαμε τα προσόντα να κάνουμε καθώς έχουμε πολύ καλό επίπεδο και στους ηθοποιούς και στους σκηνοθέτες.

Μέσα από τη «Γη της Ελιάς» «αγγίξατε» το κομμάτι της βεντέτας σε Κρήτη και Μάνη. Παράλληλα, στην κανονική ζωή, αυτό που έγινε στα Βορίζια απασχολεί πολύ. Πώς κρίνεις την κατάσταση;

Είναι θέμα πολιτισμού, δυστυχώς. Πρέπει να αλλάξει η κατάσταση και αυτό είναι στο χέρι του κόσμου. Η ευθύνη δεν είναι μόνο κρατική, είναι και ατομική. Σημασία έχει πώς το αντιλαμβάνεται ο καθένας μας. Μερικοί το βλέπουν και το θεωρούν μαγκιά, δυστυχώς. Η κοινωνία όμως εξελίσσεται….

Όλα αυτά τα χρόνια που βρίσκεσαι στην TV, έχεις σκεφτεί να αναλάβεις μία εκπομπή; Είσαι άνθρωπος με έντονη άποψη και γνώμη, που την εκφράζεις....

Δεν ξέρω αν για την παρουσίαση είναι αυτό το βασικό της κριτήριο. Πρέπει ο παρουσιαστής να έχει άνεση… Υπάρχουν, πάντως, πρότζεκτ που έχω σκεφτεί πως θα μπορούσα να κάνω, δεν το λέω με έπαρση ή φιλοδοξία. Αν θεωρώ πως κάτι θα μου ταίριαζε, θα το σκεφτόμουν.

Τι άλλο ονειρεύεσαι επαγγελματικά;

Δεν ονειρεύομαι, προσπαθώ να κάνω πράγματα που μου αρέσουν. Θέλω πηγαίνω από δουλειά σε δουλειά, να εξελίσσομαι. Θέλω να συναντάω ανθρώπους που αγαπάω, να κάνουμε ωραίες δουλειές, να λέμε ωραίες ιστορίες. Φυσικά, υπάρχουν και οι βιοποριστικοί λόγοι, είναι η δουλειά μου.

