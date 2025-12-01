Ποια αγαπημένα προγράμματα της TV συζητούνται για να επιστρέψουν

Σε πυρετώδεις προετοιμασίες βρίσκονται τα στελέχη των καναλιών προκειμένου να διαμορφώσουν το πρόγραμμα του δεύτερου μισού της χρονιάς. Σκέψεις, ιδέες, ονόματα, πέφτουν στο τραπέζι και, όπως φαίνεται, οι ιθύνοντες ψάχνουν στα συρτάρια τους και στο χρονοντούλαπο της TV ώστε να επαναφέρουν προγράμματα του παρελθόντος.

Χαρακτηριστικά, στη μικρή οθόνη κάνει come back το τηλεπαιχνίδι «Ο Πιο Αδύναμος Κρίκος». Αυτή τη φορά θα προβληθεί στο OPEΝ, με τη Μαρία Μπακοδήμου σε ρόλο παρουσιάστριας, και πρόκειται για ένα φορμάτ που έγραψε ιστορία. Το τηλεπαιχνίδι γνώσεων, αρχικά, προβαλλόταν από το MEGA από το 2001 έως το 2003 και επανήλθε ξανά την τηλεοπτική σεζόν 2019-2020 από τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ. Την σεζόν 2022-2023 προβλήθηκε από την ΕΡΤ1.

Οικοδέσποινα της πρώτης και της δεύτερης σεζόν ήταν η Έλενα Ακρίτα, ενώ από την τρίτη σεζόν τη θέση του παρουσιαστή ανέλαβε ο Τάσος Τρύφωνος. Στο πλατό βρίσκονται οκτώ παίκτες, οι οποίοι είναι γύρω από τον παρουσιαστή.

Σε κάθε γύρο ο παρουσιαστής κάνει ερωτήσεις στους παίκτες, οι οποίοι προσπαθούν να κερδίσουν όσα περισσότερα χρήματα μπορούν. Για κάθε σωστή απάντηση μαζεύονται χρήματα σε μία αλυσίδα και, για να αποθηκευτούν στην τράπεζα, πρέπει ο επόμενος παίκτης να πει bank. Αν ο παίκτης δεν ξέρει την ερώτηση, έχει το δικαίωμα να πει πάσο. Αν ο παίκτης δώσει λανθασμένη απάντηση ή πει πάσο, τότε τα χρήματα που έχουν μαζευτεί στην αλυσίδα, χάνονται και πρέπει να δημιουργήσουν ξανά από την αρχή μία άλλη αλυσίδα. Στο τέλος του γύρου οι παίκτες ψηφίζουν τον πιο αδύναμο κρίκο, δηλαδή τον παίκτη που θεωρούν ότι ήταν ο χειρότερος του γύρου. Αυτό επαναλαμβάνεται σε κάθε γύρο.

Στον τελευταίο γύρο, πριν τον τελικό του επεισοδίου, έχουν παραμείνει δύο παίκτες, οι οποίοι παίζουν για να συγκεντρώσουν ένα μεγαλύτερο ποσό. Αμέσως μετά έρχεται ο τελικός του επεισοδίου, στον οποίο οι δύο παίκτες παίζουν ξανά, αυτή τη φορά για να αναδειχθεί ένας από αυτούς ο πιο δυνατός κρίκος και να κερδίσει το ποσό που έχει συγκεντρωθεί σε όλο το επεισόδιο.

Στο OPEN υπάρχει πιθανότητα να επιστρέψει μία version του «Celebrity Game Night» με τη Δανάη Μπάρκα. Celebrities χωρίζονται σε δύο ομάδες και στόχος τους είναι να αναδείξουν νικητή τον παίκτη-αρχηγό της ομάδας τους. Ηθοποιοί, τραγουδιστές, μουσικοί, αθλητές και πρόσωπα της επικαιρότητας δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους, τεστάρουν τις γνώσεις τους στην ποπ κουλτούρα, αυτοσχεδιάζουν και ανταλλάσσουν αστείες ατάκες και πειράγματα, διεκδικώντας το χρηματικό έπαθλο της βραδιάς. Στο τέλος κάθε παιχνιδιού, η νικήτρια ομάδα προσφέρει σε φιλανθρωπικό ίδρυμα της επιλογής της ένα χρηματικό ποσό. Στο παρελθόν το εν λόγω φορμάτ έχει παιχτεί και στο MEGA και στον ΑΝΤ1, με τη Σμαράγδα Καρύδη και τον Θοδωρή Αθερίδη αντίστοιχα.

Στο μέτωπο του ANT1 υπάρχει η σκέψη να επαναφέρουν το «Your Face Sounds

Familiar». Πρόκειται για ένα τηλεοπτικό ριάλιτι σόου μιμήσεων, που μεταδιδόταν

από τον σταθμό του Αμαρουσίου με παρουσιάστρια τη μοναδική Μαρία

Μπεκατώρου. Το σόου προβάλλεται συνήθως live και καλλιτέχνες (τραγουδιστές

και ηθοποιοί) καλούνται να ενσαρκώσουν διάφορους αστέρες της εγχώριας ή

διεθνούς μουσικής σκηνής. Για κάθε εμφάνιση, οι διαγωνιζόμενοι εκπαιδεύονται

για μία εβδομάδα από τους καθοδηγητές της εκπομπής οι οποίοι τους μαθαίνουν

πώς να μιμηθούν τον καλλιτέχνη στη φωνή (vocal coach), στη χορογραφία

(χορογράφος) και στις κινήσεις (acting coach).

Στο ίδιο κανάλι έχουν βάλει «στο μάτι» την εκπομπή «Κάτι Ψήνεται». Κάθε εβδομάδα, πέντε μοναδικοί χαρακτήρες άνοιγαν το σπίτι τους και την κουζίνα τους.

Ο καθένας πρέπει να ετοιμάσει menu με τρία πιάτα (ορεκτικό, κυρίως γεύμα και επιδόρπιο) και να το σερβίρει προσπαθώντας να εντυπωσιάσει. Οι καλεσμένοι σχολιάζουν τι τους άρεσε και τι δεν τους άρεσε. Στη συνέχεια, καλούνται να βαθμολογήσουν τις μαγειρικές επιδόσεις του οικοδεσπότη τους. Το εν λόγω φορμάτ έκανε επιτυχία στο παρελθόν, τόσο από τη συχνότητα του ΑΝΤ1, του ALPHA, όσο και του ΣΚΑΪ. Αν και οι πρώτοι κύκλοι δεν είχαν παρουσιαστή, στο κανάλι του Φαλήρου ανέλαβε δράση η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου.

Διαβάστε επίσης