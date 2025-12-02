Τηλεθέαση: Γυναικεία μάχη στην πρωινή ζώνη – Σκορδά ή Καινούργιου

Ήρθαν τα πάνω-κάτω στην πρωινή ζώνη της Δευτέρας…

Τηλεθέαση: Γυναικεία μάχη στην πρωινή ζώνη – Σκορδά ή Καινούργιου
Η εβδομάδα, χθες, ξεκίνησε με εκπλήξεις στην πρωινή ζώνη των καναλιών. Η Φαίη Σκορδά ύψωσε ανάστημα και χάρισε την πρώτη θέση, στο δυναμικό κοινό, στο MEGA, κάνοντας την ανατροπή.

Χαρακτηριστικά, το «Buongiorno» του MEGA κατέγραψε 13,9% στο σύνολο και 18,1% στο δυναμικό κοινό. Η «Super Κατερίνα» του ALPHA κράτησε παρέα στο 15,9% του συνόλου και στο 16,9% στους τηλεθεατές 18-54. Το «Πρωινό» του ΑΝΤ1, με τον Γιώργο Λιάγκα, βρέθηκε στο 13,3% του συνόλου και στο 12,2% του δυναμικού κοινού.

Το «Breakfast@STAR» κατέκτησε το 5,7% του συνόλου και το 7,5% του δυναμικού κοινού. «Οι Αλήθειες με τη Ζήνα», που πήραν το lead in, έκαναν 8% και 8,4% αντίστοιχα. Στο μέτωπο του ΣΚΑΪ, οι «Αταίριαστοι» σημείωσαν 16,1% στο σύνολο και 8,1% στο δυναμικό κοινό. Το «Live You», που πήρε τη σκυτάλη, έκανε 12,5% στο σύνολο και 6,8% στο δυναμικό κοινό. Στο OPEN, το μαγκαζίνο «10 Παντού» κατέγραψε 8,7% στο σύνολο και 2,6% στο δυναμικό κοινό.

Στην πολύ πρωινή ζώνη, το «Κοινωνία ώρα MEGA» έκανε 21,1% στο σύνολο και 24,1% στο δυναμικό κοινό. Το «Happy Day», στον ALPHA, βρέθηκε στο 14,5% του συνόλου και στο 18,5% των τηλεθεατών 18-54. Στον ΣΚΑΪ, το μαγκαζίνο «Σήμερα» κατέγραψε 18,6% και 9,9%, ενώ το «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 8,7% και 6,9% αντίστοιχα. Το μαγκαζίνο «Ώρα Ελλάδος» του OPEN σημείωσε 10,9% στο σύνολο και 6,2% στο δυναμικό κοινό.

