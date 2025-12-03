Τηλεθέαση: Νικητές και χαμένοι στη βραδινή ζώνη

Τι έδειξαν τα ραβασάκια της Nielsen, το βράδυ της Τρίτης;

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Τηλεθέαση: Νικητές και χαμένοι στη βραδινή ζώνη
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρακολουθούν τα στελέχη των καναλιών τα ποσοστά τηλεθέασης της βραδινής ζώνης. Τα δυνατά τους χαρτιά ρίχνονται στην αρένα και η πρωτιά παίζεται… στη λεπτομέρεια.

Χαρακτηριστικά, την Τρίτη, οι σειρές του MEGA και του ALPHA ξεχώρισαν. Η δραματική ιστορία του «Μία νύχτα μόνο», στο Μεγάλο Κανάλι, κατέγραψε 19,1% στο σύνολο και 16,8% στο δυναμικό κοινό, ενώ «Η Γη της ελιάς» -που πήρε lead in- σημείωσε 19,8% στο σύνολο και 12,4% στο δυναμικό κοινό.

Στον ALPHA, η καθημερινή σειρά «Να μ’ αγαπάς» -από τις 20.00 έως τις 21.00- κατέγραψε 22,3% στο σύνολο και 15,3% στους τηλεθεατές 18-54. Ο «Άγιος Έρωτας», που πήρε τη σκυτάλη, κράτησε παρέα στο 17,8% του συνόλου και στο 15,5% του δυναμικού κοινού. Το «Porto Leone», αντίστοιχα, βρέθηκε στο 16% και στο 14,8%.

Στο μέτωπο του ΑΝΤ1, το «Grand Hotel» σημείωσε 14,3% στο σύνολο και 10,2% στο δυναμικό κοινό. Η κωμωδία «Γιατί ρε πατέρα;», που πήρε lead in, σημείωσε 8,2% και 7,9%. Στο STAR, «Η Φάρμα» κατέγραψε 9,7% στο σύνολο και 10,9% στο δυναμικό κοινό, δείχνοντας τη δυναμική της.

Στον ΣΚΑΪ, το τηλεπαιχνίδι «Wall» έκανε 6,5% στο σύνολο και 6,1% στο δυναμικό κοινό. Στο OPEN, η εκπομπή «Real View» κατέγραψε 3% και 3,6% αντίστοιχα.

