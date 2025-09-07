Αναβολή απόπλου στολίσκου ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα

Ακτιβιστές χαιρετούν ένα σκάφος που συμμετέχει σε έναν πολιτικό στολίσκο με προορισμό τη Γάζα, με στόχο να σπάσει τον ισραηλινό αποκλεισμό και να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια, στη Βαρκελώνη, Ισπανία, την Κυριακή 31 Αυγούστου 2025.

Ο απόπλους ενός στολίσκου που μεταφέρει φιλοπαλαιστίνιους ακτιβιστές και ανθρωπιστική βοήθεια με προορισμό τη Λωρίδα της Γάζας αναβλήθηκε, όπως ανακοίνωσαν οι διοργανωτές. Τα σκάφη που επρόκειτο να φύγουν την Κυριακή από την Τύνιδα θα αναχωρήσουν τελικά την Τετάρτη, επικαλούμενοι «τεχνικούς και επιμελητειακούς λόγους».

Πρόκειται για τη δεύτερη αναβολή της αποστολής, καθώς προηγουμένως είχε καθυστερήσει λόγω κακών καιρικών συνθηκών.

Σύνδεση με διεθνή πρωτοβουλία

Ο στολίσκος «Maghreb Sumud» σχεδιάζεται να ενωθεί με τα πλοία της διεθνούς πρωτοβουλίας «Global Sumud», τα οποία έχουν ήδη αποπλεύσει από την Ισπανία και την Ιταλία. Ο κοινός τους στόχος, σύμφωνα με τους οργανωτές, είναι «να ανοίξουν έναν ανθρωπιστικό διάδρομο και να βάλουν τέλος στην εν εξελίξει γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού».

Η δράση αυτή εντάσσεται σε ένα δίκτυο κινητοποιήσεων που επιχειρούν να σπάσουν τον αποκλεισμό της Γάζας και να προσφέρουν άμεση βοήθεια στους κατοίκους της.

Διαβάστε επίσης