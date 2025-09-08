Ισραήλ: Προειδοποίηση για «τυφώνα» πληγμάτων κατά της Γάζας

«Η Γάζα θα καταστραφεί και εσείς θα εξοντωθείτε», προειδοποίησε την οργάνωση ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς

Ισραήλ: Προειδοποίηση για «τυφώνα» πληγμάτων κατά της Γάζας

Καπνός από ισραηλινή επίθεση σε κτίριο στην πόλη της Γάζας, την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2025, έπειτα από μήνυμα εκκένωσης του ισραηλινού στρατού.(AP Photo/Yousef Al Zanoun)

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι θα εντείνει τις αεροπορικές του επιδρομές εναντίον της Γάζας σήμερα, με τον υπουργό Άμυνας Ισραέλ Κατς να προειδοποιεί τη Χαμάς να παραδοθεί, καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα εξοντωθεί, λίγες ώρες αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξέδωσε «τελευταία προειδοποίηση» προς το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα, καλώντας το να απελευθερώσει όλους τους ομήρους.

«Αυτή είναι η τελευταία προειδοποίηση προς τους δολοφόνους και βιαστές της Χαμάς στη Γάζα και σε πολυτελή ξενοδοχεία στο εξωτερικό: απελευθερώστε τους ομήρους και καταθέστε τα όπλα σας, αλλιώς η Γάζα θα καταστραφεί και εσείς θα εξοντωθείτε», τόνισε ο Κατς στο Χ.

«Σήμερα ένας καταστροφικός τυφώνας θα πλήξει τον ουρανό της πόλης της Γάζας και οι στέγες των τρομοκρατικών πύργων θα σειστούν», πρόσθεσε, επισημαίνοντας ότι «ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει τις επιχειρήσεις του βάσει του σχεδίου και ετοιμάζεται να επεκτείνει τους ελιγμούς του για να κατακτήσει τη Γάζα».

Σύμφωνα με ανώτερο Ισραηλινό αξιωματούχο, η πιο πρόσφατη αμερικανική πρόταση προβλέπει την παράδοση από τη Χαμάς όλων των 48 ομήρων – νεκρών και ζωντανών-- που εξακολουθεί να κρατά κατά την πρώτη ημέρα της εκεχειρίας στη διάρκεια της οποίας θα ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου.

Η Χαμάς δηλώνει εδώ και καιρό ότι σκοπεύει να εξακολουθήσει να κρατά κάποιους ομήρους μέχρι την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων. Ωστόσο σε ανακοίνωσή της επεσήμανε ότι εξετάζει την αμερικανική πρόταση και σημείωσε ότι δεσμεύεται να απελευθερώσει όλους τους ομήρους, εφόσον υπάρξει «ξεκάθαρη ανακοίνωση για τον τερματισμό του πολέμου» και την απομάκρυνση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα.

Επίθεση στην πόλη της Γάζας

Τον προηγούμενο μήνα ο ισραηλινός στρατός ξεκίνησε μια ευρεία επιχείρηση εναντίον της πόλης της Γάζας, όπου ζουν εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι.

Κάτοικοι της πόλης δήλωσαν ότι οι ισραηλινές δυνάμεις σφυροκόπησαν πολλές συνοικίες με αεροπορικές επιδρομές και πλήγματα του πυροβολικού, ενώ ανατίναξαν και παγιδευμένα με εκρηκτικά οχήματα καταστρέφοντας σπίτια στις συνοικίες Σέιχ Ράντουαν, Ζεϊτούν και Τούφα.

Τουλάχιστον 12 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σήμερα στη Γάζα, ανάμεσά τους ο Οσάμα Μπαλούσα, δημοσιογράφος.

Σχεδόν 250 δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί από τα ισραηλινά πυρά στη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα, ο μεγαλύτερος αριθμός που έχει καταγραφεί σε πρόσφατη πολεμική σύρραξη. Το Ισραήλ απαγορεύει την είσοδο ξένων δημοσιογράφων στον θύλακα, κατά συνέπεια όλοι οι νεκροί είναι Παλαιστίνιοι.

Εξάλλου έξι ακόμη Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους δύο παιδιά, πέθαναν από υποσιτισμό στη Γάζα τις προηγούμενες 24 ώρες, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς. Ο συνολικός αριθμός των νεκρών από τον λιμό ανέρχεται σε τουλάχιστον 393 ανθρώπους, οι περισσότεροι από τους οποίους πέθαναν τους δύο τελευταίους μήνες.

