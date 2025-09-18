Γάζα:Το σχέδιο του Ισραήλ για την επόμενη μέρα - «Φρενίτιδα real estate», τουρισμός και τεχνολογία

Με την εισβολή των ισραηλινών στρατευμάτων στην Γάζα να προκαλεί διεθνείς αντιδράσεις, η κυβέρνηση του Μπέντζαμιν Νετανιάχου φαίνεται να ανοίγει και επισήμως τα χαρτιά της για τη «επόμενη ημέρα» στην Γάζα.

Το έργο αυτό φαίνεται να ανέλαβε ο υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ Μπετσαλέλ Σμότριτς, που δήλωσε δημόσια ότι στην ολοκληρωτικά σχεδόν κατεστραμμένη περιοχή πρέπει μελλοντικά να υπάρξει μια «φρενίτιδα real estate».

Ο Ισραηλινός υπουργός Οικονομικών Σμοτριτς, αναφέρθηκε στο σχέδιο της επόμενη ημέρας για την Γάζα AP

Αποκάλυψε δε ότι το Ισραήλ ήδη διαπραγματεύεται με την αμερικανική κυβέρνηση για την υλοποίηση ενός φιλόδοξου σχεδίου ανοικοδόμησης της Γάζας, το οποίο - όπως ο ίδιος παραδέχθηκε - έχει φθάσει μέχρι το γραφείο του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ. Σε μορφή ενός bussiness plan, σύμφωνα με τον ισραηλινό υπουργό, περιλαμβάνει την ανοικοδόμηση της Γάζας ως ενός τουριστικού προορισμού και τεχνολογικού κόμβου, με μια προσέγγιση που θυμίζει περισσότερο επενδυτική πρόταση παρά ανθρωπιστική η πολιτική διευθέτηση.

Το σχέδιο της «επόμενης ημέρας»

Μιλώντας στο συνέδριο Urban Renewal Summit, που διοργανώθηκε από το Real Estate Center και το Madlan 2025, ο υπουργός οικονομικών του Ισραήλ, αποκάλυψε ότι έχει ήδη ξεκινήσει «διαπραγματεύσεις με τους Αμερικανούς» για την εφαρμογή ενός αυτού του σχεδίου. Και αυτή του η τοποθέτηση ήταν η επίσημη επιβεβαίωση από πλευράς Ισραήλ ότι ένα τέτοιο σχέδιο βρίσκεται υπό συζήτηση.

Το «business plan» στα χέρια του Τραμπ

Ο Σμοτριτς χαρακτήρισε το σχέδιο «business plan», παρόμοιο με όραμα που κυκλοφορεί και εντός της κυβέρνησης Τραμπ και αντιμετωπίζει την ανοικοδόμηση της Γάζας ως επενδυτική ευκαιρία.

«Αυτό το σχέδιο δημιουργήθηκε από τους πιο επαγγελματίες ανθρώπους που υπάρχουν», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «βρίσκεται ήδη στο γραφείο του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ». Και συνέχισε: «Εξετάζουμε πώς αυτό θα μετατραπεί σε ''real estate bonanza'' δεν αστειεύομαι και θα χρηματοδοτηθεί μόνο του».

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν δει το φώς της δημοσιότητας ένα «εγχειρίδιο» 37 σελίδων έχει ήδη κυκλοφορήσει στον Λευκό Οίκο, στο οποίο αναλύεται ο συγκεκριμένος σχεδιασμός και παρουσιάστηκε στο τέλος Αυγούστου.

Σύμφωνα με αυτό προβλέπεται μια «πολυμερής κηδεμονία υπό την ηγεσία των ΗΠΑ», που θα οδηγήσει σε ένα νέο σύστημα παλαιστινιακής αυτοδιοίκησης. Το πρώτο βήμα θα είναι μια διμερής συμφωνία ΗΠΑ–Ισραήλ, με την Ουάσιγκτον να αναλαμβάνει τον έλεγχο από το Ισραήλ, υπό την προϋπόθεση ότι η Χαμάς θα έχει αφοπλιστεί. Σε μεταγενέστερο στάδιο, το σχήμα θα μπορούσε να εξελιχθεί σε επίσημη πολυμερή επιτροπή κηδεμονίας.Το σχέδιο τονίζει τη στρατηγική θέση της Γάζας σε ιστορικές εμπορικές διαδρομές, όπως ο θαλάσσιος δρόμος Αιγύπτου–Βαβυλώνας και ο δρόμος του λιβανιού που ένωνε Ινδία, Υεμένη, Αραβία και Ευρώπη. Η Γάζα προβάλλεται ως πιθανό «περιφερειακό εμπορικό κόμβο» στο πλαίσιο μιας φιλοαμερικανικής αρχιτεκτονικής στη Μέση Ανατολή.

Trump posts Gaza 2025 AI generated video across his social medias.



Complete with 'Trump Gaza'. pic.twitter.com/g27nvgi4ty

— Tommy Robinson ?? (@TRobinsonNewEra) February 26, 2025



Το έγγραφο περιλαμβάνει μια σειρά φιλόδοξων σχεδίων:

η Γάζα ως «γέφυρα του IMEC» (India–Middle East–Europe Corridor) προς τη Μεσόγειο.

Δέκα μεγα-έργα: από υποδομές έως εμπορικά κέντρα και τουριστικές εγκαταστάσεις.

Αστικός σχεδιασμός: στόχος η σταθερότητα και η βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Βιομηχανικές ζώνες: πρόβλεψη για κλάδους προηγμένης μεταποίησης, όπως μια βιομηχανική ζώνη ηλεκτρικών οχημάτων.

Χρηματοδοτικό μοντέλο: δημιουργία «Land Trust» και χρήση τεχνολογίας tokenization για επενδύσεις.

Το κόστος του πολέμου και το μοίρασμα της γης

Από πλευράς του πάντως ο ισραηλινός υπουργός, επανέλαβε ότι η συζήτηση γίνεται σε σοβαρή βάση και συνέδεσε το σχέδιο με το υψηλό κόστος του πολέμου για το Ισραήλ. «Έχω αρχίσει διαπραγματεύσεις με τους Αμερικανούς και το λέω σοβαρά, επειδή πληρώσαμε πολλά χρήματα για αυτόν τον πόλεμο», τόνισε. «Χρειάζεται να βρούμε πώς θα μοιράσουμε τα ποσοστά επί της γης. Τη φάση της κατεδάφισης, το πρώτο στάδιο της αστικής ανανέωσης, την έχουμε ήδη ολοκληρώσει. Τώρα πρέπει να χτίσουμε».

Από το «Gaza 2035» στο «Great trust»

Το όραμα αυτό παραπέμπει σε μια πρόταση που είχε κυκλοφορήσει ήδη από τον Μάιο του 2024 με τίτλο «Gaza 2035». Η ιδέα φαίνεται να έχει μετονομαστεί και να κυκλοφορεί πλέον ως GREAT Trust - ακρωνύμιο των λέξεων Gaza Reconstitution, Economic Acceleration and Transformation Trust.



Η εσωτερική αντιπαράθεση στο Ισραήλ

Οι δηλώσεις Σμότριτς, έρχονται σε μια περίοδο έντονης διεθνούς κινητικότητας προς την κατεύθυνση της αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους αλλά και σε μια στιγμή που ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπεντζαμίν Νετανιάχου δέχεται βέλη για τις δηλώσεις του περί «σούπερ Σπάρτης» που κατά κάποιους οδηγούν το Ισραήλ σε ταραγμένα νερά, ενώ και ο υπουργός Εξωτερικών Γκιντεόν Σαάρ έχει προειδοποιήσει ότι η συνέχιση του πολέμου συνεπάγεται «βαρύ κόστος» για τη διεθνή θέση του Ισραήλ.

