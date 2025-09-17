Ξανά στις φλόγες η Γάζα: «Χτυπήσαμε πάνω απο 150 στόχους» λέει το Ισραήλ - Χιλιάδες οι εκτοπισμένοι

Το Ισραήλ ξεκίνησε την προγραμματισμένη εδώ και καιρό μεγάλη χερσαία επίθεσή του στην πόλη της Γάζας, διεξάγοντας σφοδρές αεροπορικές επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς τα στρατεύματα προχωρούσαν προς τα περίχωρα της πόλης. Χιλιάδες Παλαιστίνιοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη Γάζα μόνο μέσω ενός παραλιακού δρόμου προς το κέντρο του θύλακα, ακολουθώντας εκατοντάδες χιλιάδες άλλους που έχουν ήδη εκτοπιστεί.

Ο ισραηλινός στρατός «ανακοίνωσε το άνοιγμα ενός προσωρινού ανθρωπιστικού διαδρόμου μέσω της οδού Salah al-Din», δήλωσε ο εκπρόσωπός της Avichay Adraee σε ανακοίνωσή του, σύμφωνα με το Γαλλικό πρακτορείο (AFP). «Η διαδρομή θα είναι ανοιχτή μόνο για 48 ώρες» πρόσθεσε.

Το Ισραήλ εξαπέλυσε χθες την απειλούμενη εδώ και καιρό χερσαία επίθεσή του στην πόλη της Γάζας, στέλνοντας άρματα μάχης και τηλεκατευθυνόμενα θωρακισμένα οχήματα γεμάτα εκρηκτικά στους δρόμους της, αψηφώντας τη διεθνή κριτική και τα ευρήματα μιας επιτροπής του ΟΗΕ ότι έχει διαπράξει γενοκτονία στην παλαιστινιακή επικράτεια. Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ απέρριψε την έκθεση της επιτροπής ως «διαστρεβλωμένη και ψευδή».

Καπνοί μετά από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Λωρίδα της Γάζας AP

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι η επίθεσή του στην πόλη της Γάζας θα διαρκέσει «αρκετούς μήνες» μέχρι να ολοκληρωθεί, σηματοδοτώντας το πρώτο χρονοδιάγραμμα που έχει δώσει για το σχέδιό του να αναλάβει τον έλεγχο του μεγαλύτερου πληθυσμιακού κέντρου της περιοχής.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι οι στόχοι της επίθεσης ήταν «η ήττα του εχθρού και η εκκένωση του πληθυσμού», παραλείποντας οποιαδήποτε αναφορά στην απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων που έχουν απομείνει στη Γάζα, η οποία ήταν ένας σταθερά δηλωμένος πολεμικός στόχος μέχρι τώρα. Οι οικογένειες των ομήρων και οι υποστηρικτές τους διαμαρτυρήθηκαν κοντά στην κατοικία του Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ την Τρίτη, κατηγορώντας τον ότι εγκατέλειψε τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, δήλωσε ότι είναι σαφές ότι το Ισραήλ δεν είχε κανένα συμφέρον για ένα ειρηνικό αποτέλεσμα. «Το Ισραήλ είναι αποφασισμένο να φτάσει μέχρι το τέλος και δεν είναι ανοιχτό σε σοβαρές διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός, με δραματικές συνέπειες από την πλευρά του Ισραήλ», δήλωσε ο Γκουτέρες.

Το υπουργείο Υγείας στη Γάζα ανέφερε το απόγευμα της Τρίτης ότι 59 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 386 τραυματίστηκαν τις προηγούμενες 24 ώρες, ανεβάζοντας τον επίσημο αριθμό των Παλαιστινίων από σχεδόν δύο χρόνια πολέμου σε σχεδόν 65.000. Ο πραγματικός αριθμός είναι σημαντικά υψηλότερος, εκφράζουν φόβους οι παλαιστινιακές Αρχές.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να παρουσιάσει στα κράτη-μέλη ένα σχέδιο για την επιβολή «μέτρων για να πιέσει την ισραηλινή κυβέρνηση να αλλάξει πορεία στον πόλεμο στη Γάζα», δήλωσε η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλλας. «Η χερσαία επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα θα επιδεινώσει μια ήδη απελπιστική κατάσταση», δήλωσε ο Κάλλας, προσθέτοντας: «Θα οδηγήσει σε περισσότερους θανάτους, περισσότερη καταστροφή [και] περισσότερους εκτοπισμούς».

Πάνω από 350.000 Παλαιστίνιοι έχουν φύγει

Τα Ηνωμένα Έθνη εκτίμησαν στο τέλος Αυγούστου ότι περίπου ένα εκατομμύριο άνθρωποι ζούσαν στην πόλη της Γάζας και τα περίχωρά της.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου (AFP) αναφέρουν ότι έχουν παρατηρήσει μια νέα έξοδο τις τελευταίες ημέρες, και ο ισραηλινός στρατός δήλωσε την Τετάρτη ότι «περισσότεροι από 350.000» έχουν μέχρι στιγμής εγκαταλείψει τη Γάζα προς τον νότο. Ο Guardian που μεέδωσε την είδηση, δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα αυτά τα στοιχεία.

Πολλοί Παλαιστίνιοι που έδωσαν συνέντευξη στο AFP στη Γάζα επιμένουν ότι δεν υπάρχει ασφαλές μέρος στην περιοχή και λένε ότι προτιμούν να πεθάνουν στα σπίτια τους παρά να εκτοπιστούν για άλλη μια φορά.

Πολλοί μίλησαν για αδιάκοπους βομβαρδισμούς στην πόλη της Γάζας, μεγάλο μέρος της οποίας έχει ήδη μετατραπεί σε ερείπια μετά από σχεδόν δύο χρόνια ισραηλινών επιδρομών. Μόνο τεράστιοι σωροί ερειπίων έχουν απομείνει από ένα οικιστικό συγκρότημα στα βόρεια της πόλης που επλήγη από τον βομβαρδισμό του Ισραήλ, αναφέρει το AFP.

«Γιατί να σκοτώνετε παιδιά που κοιμούνται με ασφάλεια έτσι, μετατρέποντάς τα σε ανθρώπινα μέλη;» δήλωσε ο Αμπού Αμπντ Ζακούτ στο AFP. «Τραβήξαμε τα παιδιά έξω σε κομμάτια». Ο ισραηλινός στρατός επιμένει ότι ξεκίνησε μια μεγάλη χερσαία επιχείρηση στην πόλη της Γάζας για να εκδιώξει τη Χαμάς από ένα από τα τελευταία της οχυρά στην κατεστραμμένη από τον πόλεμο περιοχή. Ο ισραηλινός στρατός εκτιμά ότι υπάρχουν 2.000 έως 3.000 μαχητές της Χαμάς στην κεντρική πόλη της Γάζας και ότι περίπου το 40% των κατοίκων έχουν φύγει.

