Το Ισραήλ πρειδοποιεί ότι τυχόν κυρώσεις της ΕΕ εναντίον του θα λάβουν την «αρμόζουσα απάντηση»

Η ισραηλινή κυβέρνηση προειδοποίησε σήμερα ότι τυχόν κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης εναντίον του Ισραήλ θα λάβουν την «αρμόζουσα απάντηση», αφού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την επιβολή υψηλότερων δασμών σε ισραηλινά προϊόντα που εισέρχονται στην ΕΕ και την επιβολή κυρώσεων σε δύο ακροδεξιούς Ισραηλινούς υπουργούς.

«Οι συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής [...] είναι ηθικά και πολιτικά διαστρεβλωμένες και πρέπει να ελπίζουμε ότι δεν θα εγκριθούν», δήλωσε ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ με ανάρτηση στο X.

«Οποιαδήποτε ενέργεια εναντίον του Ισραήλ θα λάβει την αρμόζουσα απάντηση και ελπίζουμε να μην φτάσει εκεί», πρόσθεσε ο Σάαρ, καθώς τα μέτρα που πρότεινε η Επιτροπή κρίνεται απίθανο να υιοθετηθούν από τους 27.

Η Κομισιόν προτείνει αναθεώρηση της εμπορικής συμφωνίας με το Ισραήλ – Κυρώσεις σε Ισραηλινούς υπουργούς και σε μέλη της Χαμάς

Αναστολή εμπορικών διατάξεων της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και του Ισραήλ και κυρώσεις κατά υπουργών και αξιωματούχων του Ισραήλ, προτείνει η Κομισιόν

Η αναστολή της Συμφωνίας σημαίνει ότι «εισαγωγές από το Ισραήλ θα χάσουν την προνομιακή τους πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ» καθώς θα επιβαρύνονται με δασμούς στο επίπεδο που ισχύει για κάθε άλλη τρίτη χώρα με την οποία η ΕΕ δεν έχει συμφωνία ελεύθερου εμπορίου.

Επίσης, η Επιτροπή θέτει επίσης σε αναστολή τη διμερή στήριξη προς το Ισραήλ, και ειδικότερα τις μελλοντικές ετήσιες χρηματοδοτήσεις για την περίοδο 2025–2027, καθώς και τα εν εξελίξει θεσμικά έργα συνεργασίας με το Ισραήλ και τα έργα που χρηματοδοτούνται μέσω της Περιφερειακής Διευκόλυνσης Συνεργασίας ΕΕ-Ισραήλ.

Για να τεθούν σε ισχύ οι προτάσεις της Κομισιόν, πρέπει να εγκριθούν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με ειδική πλειοψηφία.

Συγκεκριμένα, το πακέτο αποτελείται από προτάσεις για κυρώσεις κατά 2 Ισραηλινών υπουργών και 3 ακόμα προσώπων εποίκων, ενώ προτάθηκε να επιβληθούν κυρώσεις και σε 6 οργανισμούς. Παράλληλα, η πρόταση περιλαμβάνει κυρώσεις κατά 10 μελών της Χαμάς. Για τις κυρώσεις, το Συμβούλιο πρέπει να εγκρίνει την απόφαση ομόφωνα.

Οι προτάσεις ακολουθούν αναθεώρηση της συμμόρφωσης του Ισραήλ με το Άρθρο 2 της Συμφωνίας, η οποία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι ενέργειες της ισραηλινής κυβέρνησης παραβιάζουν βασικά στοιχεία που αφορούν τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αρχών. Αυτό δίνει στην ΕΕ το δικαίωμα να αναστείλει μονομερώς τη Συμφωνία.

«Στόχος μας δεν είναι να τιμωρήσουμε το Ισραήλ, αλλά να βελτιώσουμε την κατάσταση στη Γάζα, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα που διαθέτουμε», δήλωσε η Κάλας.

«Συγκεκριμένα, η παραβίαση αυτή αφορά την ταχέως επιδεινούμενη ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα μετά τη στρατιωτική επέμβαση του Ισραήλ, τον αποκλεισμό της ανθρωπιστικής βοήθειας, την ένταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων, καθώς και την απόφαση των ισραηλινών αρχών να προωθήσουν το εποικιστικό σχέδιο στην αποκαλούμενη περιοχή Ε1 της Δυτικής Όχθης, γεγονός που υπονομεύει περαιτέρω τη λύση των δύο κρατών» δηλώνει η Κομισιόν.