Ισπανία: «Πλήρες» εμπάργκο όπλων στο Ισραήλ γα τον τερματισμό της «γενοκτονίας στη Γάζα»
Το διάταγμα που ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο της Ισπανίας απαγορεύει όλες τις εξαγωγές αμυντικού εξοπλισμού, προϊόντων ή τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον τομέα στο Ισραήλ, καθώς και την εισαγωγή τους στην Ισπανία
Η ισπανική κυβέρνηση ενέκρινε την Τρίτη ένα «πλήρες» εμπάργκο όπλων στο Ισραήλ, στο πλαίσιο ενός πακέτου μέτρων που αποσκοπούν στον τερματισμό της «γενοκτονίας στη Γάζα», είπε ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ.
Το διάταγμα που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο της Ισπανίας απαγορεύει όλες τις εξαγωγές αμυντικού εξοπλισμού, προϊόντων ή τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον τομέα στο Ισραήλ, καθώς και την εισαγωγή τους στην Ισπανία, δήλωσε ο υπουργός Οικονομίας Κάρλος Κουέρπο σε συνέντευξη Τύπου.