Ισπανία: «Πλήρες» εμπάργκο όπλων στο Ισραήλ γα τον τερματισμό της «γενοκτονίας στη Γάζα»

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην έδρα του PSOE στην οδό Ferraz, στις 16 Ιουνίου 2025 στη Μαδρίτη, Ισπανία.

Η ισπανική κυβέρνηση ενέκρινε την Τρίτη ένα «πλήρες» εμπάργκο όπλων στο Ισραήλ, στο πλαίσιο ενός πακέτου μέτρων που αποσκοπούν στον τερματισμό της «γενοκτονίας στη Γάζα», είπε ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ.

Το διάταγμα που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο της Ισπανίας απαγορεύει όλες τις εξαγωγές αμυντικού εξοπλισμού, προϊόντων ή τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον τομέα στο Ισραήλ, καθώς και την εισαγωγή τους στην Ισπανία, δήλωσε ο υπουργός Οικονομίας Κάρλος Κουέρπο σε συνέντευξη Τύπου.

Διαβάστε επίσης