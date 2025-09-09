Αναγνώριση της Παλαιστίνης ζήτησαν οι δήμαρχοι Αθήνας και Βηθλεέμ - Τι είπαν στη συνέντευξη Τύπου

Στο δημαρχείο της Αθήνας βρέθηκε σήμερα ο Παλαιστίνιος δήμαρχος Βηθλεέμ Μαχέρ Νικολά Καναουάτι, προκειμένου να λάβει μέρος σε συνέντευξη Τύπου και να παρουσιάσει στην Ελλάδα την απελπιστική κατάσταση που βιώνουν οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα όπου συνεχίζεται αμείωτη η γενοκτονία από τις ισραηλινές δυνάμεις, αλλά και στη Δυτική Όχθη, όπου η διασπορά παράνομων εποικισμών και οι επιθέσεις ισραηλινών εποίκων κατά παλαιστινίων αμάχων με την κάλυψη του ισραηλινού στρατού είναι καθημερινό φαινόμενο.



Ο κ. Καναουάτι βρίσκεται στην Ελλάδα προσκεκλειμένος του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα, καθώς Αθήνα και Βηθλεέμ είναι αδελφοποιημένες πόλεις εδώ και περίπου 50 χρόνια. Στη συνέντευξη Τύπου, συμμετείχαν επίσης ο πρέσβης της Παλαιστίνης Yussef Dorkhom και εκπρόσωπος των Γιατρών Χωρίς Σύνορα (MSF), Ελένη Κάκαλου.



Τη συζήτηση συντόνισε η δημοσιογράφος Αναστασία Γιάμαλη.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, τόνισε: «Η Βηθλεέμ, μία πόλη-σύμβολο του χριστιανισμού, βρίσκεται μισή ώρα από τη Γάζα. Ωστόσο, κανείς δεν μπορεί να πλησιάσει την υπό πολιορκία πόλη. Έχει και η ίδια τρομακτικά προβλήματα. Η Γάζα αιμορραγεί. Ο παλαιστινιακός λαός εκτοπίζεται βίαια από την εστία του. Η κατάσταση, όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα, με τη συνεχιζόμενη κατοχή, την εξαθλίωση και την καταστροφή δεν μπορεί να περιγραφεί με απλές λέξεις. Ως Δήμαρχος της Αθήνας, στις 27 Αυγούστου, εισηγήθηκα προς το Δημοτικό Συμβούλιο -και υπερψηφίστηκε- ψήφισμα καταδίκης των εγκλημάτων του Ισραήλ και αναγνώριση -χωρίς άλλες καθυστερήσεις- του παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα του 1967, κάτι που ήδη έχει γίνει από 147 χώρες. Πρέπει να σταματήσει άμεσα η γενοκτονία των Παλαιστινίων. Να μπει ένα τέλος στα εγκλήματα πολέμου».



Από την πλευρά του ο Μαχέρ Νικολά Καναουάτι, Δήμαρχος της ιστορικής πόλης Βηθλεέμ, που βρίσκεται στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, αναφέρθηκε στις απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης των Παλαιστινίων σε όλα τα παλαιστινιακά εδάφη: «Τα παιδιά στη Γάζα λιμοκτονούν, γειτονιές αφανίζονται, δεν υπάρχουν νερό και ρεύμα, δεν υπάρχουν φάρμακα και νοσοκομεία. Η κατάσταση στη Βηθλεέμ είναι επίσης πολύ δύσκολη. Μετά την έναρξη του πολέμου, μαγαζιά έκλεισαν, η ανεργία αυξήθηκε, περισσότεροι εποικισμοί δημιουργήθηκαν, οι οποίοι πνίγουν την πόλη. Τα πάντα καταρρέουν. Οτιδήποτε κινείται στη Γάζα αποτελεί στόχο. Το ίδιο συμβαίνει και στη Δυτική Όχθη. Η διεθνής κοινότητα πρέπει να καταλάβει ότι αυτοί που κατοικούν στην Παλαιστίνη είναι άνθρωποι και πρέπει να έχουν τη μεταχείριση που τους αξίζει».



Ο Δήμαρχος της Βηθλεέμ ανέφερε επίσης ότι οι ισραηλινές Αρχές συλλαμβάνουν παράνομα Δημάρχους, όπως συνέβη με τον Δήμαρχο της Χεβρώνας, ο οποίος, όπως είπε, κρατείται επί έξι μήνες χωρίς λόγο. Ανέδειξει επίσης τους δεσμούς που συνδέουν τους δύο λαούς, τονίζοντας ότι και ο ίδιος είναι Χριστιανός Ορθόδοξος και κάλεσε τους Έλληνες να προσευχηθούν για τους Παλαιστίνιους.



Στους ιστορικούς δεσμούς, που ενώνουν τον ελληνικό και τον παλαιστινιακό λαό, αναφέρθηκε και ο Παλαιστίνιος πρέσβης στην Ελλάδα, Γιούσεφ Ντόρκχομ, ο οποίος αφού ευχαρίστησε τους Έλληνες πολίτες για την υποστήριξη και αλληλεγγύη τους προς τους Παλαιστινίους ζήτησε από την κυβέρνηση να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος: «Η Γάζα αυτή τη στιγμή ισοπεδώνεται, σε μία απόπειρα εξάλειψης κάθε ιστορικού ίχνους που συνδέει τον παλαιστινιακό με τον ελληνικό λαό, σε μία απόπειρα διαγραφής κάθε ίχνους κοινής κουλτούρας. Ελπίζουμε ότι η Ελλάδα θα πάρει την απόφαση να αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης, σύμφωνα με τα σύνορα της 4ης Ιουνίου 1967, σύμφωνα με τα διεθνή ψηφίσματα, ούτως ώστε κάθε μελλοντική διαπραγμάτευση να έχει ως βάση τη λύση των δύο κρατών, τα οποία θα είναι και τα δύο διεθνώς αναγνωρισμένα».

Απαντώντας σε ερώτηση του newsbomb.gr, ο παλαιστίνιος πρέσβης ξεκαθάρισε ότι μαζί με τον δήμαρχο της Βηθλεέμ θα συναντήσουν αύριο τον υφυπουργό Εξωτερικών. Ωστόσο, όπως αποκάλυψε ο Χάρης Δούκας απαντώντας στην ίδια ερώτηση, τόνισε ότι το αίτημα για συνάντηση με εκπροσώπους των κομμάτων απεστάλη σε όλα τα κόμματα της Βουλής και θα συναντηθεί με όσα από αυτά ανταποκρίθηκαν, υποννοώντας προφανώς ότι η ΝΔ δεν έδειξε καμία διάθεση να γίνει συνάντηση με κάποιον εκπρόσωπό της.



Ο κ. Ντόρχομ κάλεσε επίσης την ελληνική κυβέρνηση να υλοποιήσει τη δέσμευση του πρωθυπουργού ότι η Ελλάδα θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης, τονίζοντας ότι η χώρα μας δεν πρέπει να χάσει το momentum της μαζικής αναγνώρισης που θα γίνει στον ΟΗΕ στα τέλη Σεπτέμβρη, από χώρες όπως η Γαλλία, ο Καναδάς, η Αυστραλία, το Ηνωμένο Βασίλειο κ.α..



Παράλληλα, ο δήμαρχος Βηθλεέμ αποκάλυψε ότι έχει απευθύνει πρόσκληση στον Χάρη Δούκα να επισκεφτεί την ιστορική παλαιστινιακή πόλη και ότι η ανακοίνωση του χρόνου της επίσκεψης θα γίνει στον κατάλληλο χρόνο.

Συναντήσεις με τους πολιτικούς αρχηγούς

Μετά τη συνέντευξη Τύπου, ο κ. Καναουάτι συναντήθηκε με τους Αλέξη Χαρίτση, Νίκο Ανδρουλάκη, Σωκράτη Φάμελλο, Ζωή Κωνσταντοπούλου και Δημήτρη Κουτσούμπα.

Ανδρουλάκης: Να σταματήσει άμεσα η εθνοκάθαρση

Ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε την πρόσφατη πρωτοβουλία του να συζητηθεί -προ ημερησίας διατάξεως- στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου η σημερινή κατάσταση στην Παλαιστίνη, με στόχο να επιβεβαιωθεί και να επικαιροποιηθεί το περιεχόμενο του από 22.12.2015 ομόφωνου Ψηφίσματος (Ειδικής Απόφασης) της Βουλής των Ελλήνων για την προώθηση της αναγνώρισης του Κράτους της Παλαιστίνης από την Ελλάδα και για την ανάληψη κάθε δυνατής διπλωματικής προσπάθειας για την άμεση έναρξη απευθείας ειρηνευτικών συνομιλιών. Ιδιαίτερη δε αναφορά έκανε σε όλες τις ανάλογες πρωτοβουλίες, που έχουν αναληφθεί σε ευρωπαϊκό επιπεδο από την Ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών.



"Προτεραιότητα για το ΠΑΣΟΚ, αλλά και τον ελληνικό λαό, είναι να σταματήσει άμεσα η εθνοκάθαρση που εξελίσσεται στη Γάζα. Και επιτέλους να βρεθεί μια λύση βάσει των ψηφισμάτων του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για να υπάρχει ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος. Έτσι ώστε να υπάρχει ευημερία και σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή και να ζήσουν και ο λαός του Ισραήλ και ο λαός της Παλαιστίνης με ειρήνη, με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και στο διεθνές δίκαιο" σημείωσε σε δηλώσεις του ο κ. Ανδρουλάκης.

Χαρίτσης: Ζούμε σε ένα κλουβί

«Ζούμε σε ένα κλουβί!»

Αυτή είναι η φράση που μου έμεινε από τη σημερινή συνάντησή μου στη Βουλή με τον δήμαρχο της Βηθλεέμ, Mahel Nicola Canawati. Της ιστορικής πόλης που όλοι γνωρίζουμε ως τόπο γένεσης του Ιησού Χριστού.

Μια σύγχρονη πόλη της Δυτικής Όχθης που συμπυκνώνει την τραγωδία του Παλαιστινιακού λαού. Χιλιάδες άνθρωποι που ζουν σε καθεστώς Απαρτχάιντ. Που δεν μπορούν να μετακινηθούν ελεύθερα. Που το βλέμμα τους σκοντάφτει στο τείχος της ντροπής που έχει ορθώσει το κράτος του Ισραήλ.

Άκουσα έναν άνθρωπο ψύχραιμο και αποφασισμένο που τον πνίγει το δίκιο για το λαό του.

Τον διαβεβαίωσα ότι θα κάνω και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σταματήσουμε τη γενοκτονία στη Γάζα και να σπάσουμε τον αποκλεισμό των παλαιστινιακών εδαφών.

Οι μέρες για τη σύνοδο του ΟΗΕ πλησιάζουν. Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να προχωρήσει στην άμεση αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης και να συνταχθεί με την επιβολή κυρώσεων στο δολοφονικό κράτος του Ισραήλ.

Θέλω να ευχαριστήσω τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, που προσκάλεσε τον δήμαρχο της Βηθλεέμ σε μια συμβολική κίνηση μεγάλης αξίας.

Η αλληλεγγύη είναι η μόνη επιλογή σε εποχές βαρβαρότητας.