Τέλη κυκλοφορίας 2026: Κλιμακωτά τα πρόστιμα - Πότε λήγει η διορία
Περίπου 700 ιδιοκτήτες ΙΧ έχουν ήδη πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας
Το υπουργείο Οικονομικών φαίνεται αποφασισμένο να μην δώσει την παραδοσιακή παράταση που ίσχυε τα προηγούμενα χρόνια για τα τέλη κυκλοφορίας. Η διορία για την εμπρόθεσμη πληρωμή παραμένει η 31η Δεκεμβρίου.
Ο λόγος της μη παράτασης έγκειται στην αλλαγή του συστήματος επιβολής προστίμων από το 2026 και μετά. Ο στόχος είναι να γίνει το σύστημα λιγότερο τιμωρητικό σε σχέση με το παλιό, το οποίο επέβαλλε αυτόματο πρόστιμο 100% (διπλάσια τέλη) ακόμη και για μία ημέρα καθυστέρησης.
Τα νέα, κλιμακωτά πρόστιμα διαμορφώνονται ως εξής:
25% του αρχικού ποσού, εάν η πληρωμή γίνει εντός του Ιανουαρίου του 2026.
50% του αρχικού ποσού, εάν η πληρωμή γίνει εντός του Φεβρουαρίου του 2026.
100% του αρχικού ποσού (διπλάσια τέλη), εάν η πληρωμή γίνει από την 1η Μαρτίου 2026 και μετά.
Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής έχουν ήδη αποπληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας περίπου 700.000 -από τους 5,5 εκατομμύρια- ιδιοκτήτες ΙΧ. Μέχρι το Σαββατοκύριακο, είχαν καταγραφεί 697.442 πληρωμές, συνολικού ύψους 115,1 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί μόλις στο 10% των συνολικών εσόδων (1,2 δισ. ευρώ) που αναμένεται να εισπραχθούν. Αυτό σημαίνει ότι περίπου 4,8 εκατομμύρια ιδιοκτήτες καλούνται να σπεύσουν για την εξόφληση έως το τέλος Δεκεμβρίου.