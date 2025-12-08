Τέλη κυκλοφορίας 2026: Κλιμακωτά τα πρόστιμα - Πότε λήγει η διορία

Το υπουργείο Οικονομικών φαίνεται αποφασισμένο να μην δώσει την παραδοσιακή παράταση που ίσχυε τα προηγούμενα χρόνια για τα τέλη κυκλοφορίας. Η διορία για την εμπρόθεσμη πληρωμή παραμένει η 31η Δεκεμβρίου.

Ο λόγος της μη παράτασης έγκειται στην αλλαγή του συστήματος επιβολής προστίμων από το 2026 και μετά. Ο στόχος είναι να γίνει το σύστημα λιγότερο τιμωρητικό σε σχέση με το παλιό, το οποίο επέβαλλε αυτόματο πρόστιμο 100% (διπλάσια τέλη) ακόμη και για μία ημέρα καθυστέρησης.

Τα νέα, κλιμακωτά πρόστιμα διαμορφώνονται ως εξής:

25% του αρχικού ποσού, εάν η πληρωμή γίνει εντός του Ιανουαρίου του 2026.

50% του αρχικού ποσού, εάν η πληρωμή γίνει εντός του Φεβρουαρίου του 2026.

100% του αρχικού ποσού (διπλάσια τέλη), εάν η πληρωμή γίνει από την 1η Μαρτίου 2026 και μετά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής έχουν ήδη αποπληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας περίπου 700.000 -από τους 5,5 εκατομμύρια- ιδιοκτήτες ΙΧ. Μέχρι το Σαββατοκύριακο, είχαν καταγραφεί 697.442 πληρωμές, συνολικού ύψους 115,1 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί μόλις στο 10% των συνολικών εσόδων (1,2 δισ. ευρώ) που αναμένεται να εισπραχθούν. Αυτό σημαίνει ότι περίπου 4,8 εκατομμύρια ιδιοκτήτες καλούνται να σπεύσουν για την εξόφληση έως το τέλος Δεκεμβρίου.

