Νέοι κανόνες στα Airbnb από 1η Οκτωβρίου - Πρόστιμα από 5.000 ευρώ στους «παραβάτες»

Αυστηρό πλαίσιο λειτουργίας για τα 246.877 καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης που νοικιάζονται μέσω πλατφορμών τύπου Airbnb, μπαίνει από αύριο, 1η Οκτωβρίου, με το οποίο το υπουργείο Τουρισμού καλεί τους ιδιοκτήτες να συμμορφωθούν, αλλιώς έρχονται πρόστιμα που θα ξεκινούν από τα 5.000 ευρώ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Τουρισμού, αντικείμενο ελέγχου θα αποτελέσουν τα ακίνητα, τα οποία είναι ήδη εγγεγραμμένα και θα εγγραφούν στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής που τηρείται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και διαθέτουν Αριθμό Μητρώου Ακινήτου (ΑΜΑ).

Συγκεκριμένα τα ακίνητα αυτά οφείλουν:

να αποτελούν χώρους κύριας χρήσης και να διαθέτουν φυσικό φωτισμό, αερισμό και κλιματισμό.

να διαθέτουν ασφάλιση έναντι αστικής ευθύνης για ζημιές ή ατυχήματα που μπορεί να προκληθούν.

να διαθέτουν υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, πυροσβεστήρες και ανιχνευτές καπνού, ρελέ διαρροής ή ρελέ αντιηλεκτροπληξιακό και ενδείξεις σήμανσης διαφυγής.

να διαθέτουν πιστοποιητικό μυοκτονίας και απεντόμωσης, φαρμακείο με είδη πρώτων βοηθειών, καθώς και οδηγό με τηλέφωνα πρώτης ανάγκης.

Πώς θα γίνονται οι έλεγχοι

Κλιμάκια του υπουργείου Τουρισμού αλλά και της Εφορίας θα πραγματοποιούν ελέγχους, ενώ θα υπάρξουν προειδοποιήσεις 10 ημερών μέσω email.

Όποιος προσπαθήσει να μπλοκάρει τον έλεγχο ή δεν θα τηρεί τις προδιαγραφές, θα έρχεται αντιμέτωπος με πρόστιμο 5.000 ευρώ. Το πρόστιμο στη δεύτερη παράβαση θα διπλασιάζεται, ενώ στην τρίτη θα τετραπλασιάζεται.

Οι ενοικιαστές θα μπορούν και εκείνοι να έχουν τον ρόλο ενός «ελεγκτή», καθώς εάν διαπιστώσουν ότι το κατάλυμα δεν πληροί τις προδιαγραφές, θα μπορούν να κάνουν καταγγελία online στο υπουργείο Τουρισμού και στην ΑΑΔΕ.

Τέλος, σημαντικό να τονιστεί ότι μέχρι τα τέλη του 2025, δεν θα επιτρέπεται έκδοση νέων αδειών Airbnb. Από την 1η Ιανουαρίου του 2026, ό,τι ισχύει στα τμήματα του Δήμου Αθηναίων, θα ξεκινήσει να ισχύει και σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Χανιά, Πάρο και Σαντορίνη.

