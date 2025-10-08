Πετρέλαιο θέρμανσης: Πότε ξεκινά να διατίθεται - Πού θα κυμανθούν οι τιμές στα νησιά

Η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης στους καταναλωτές αναμένεται να ξεκινήσει στις 15 Οκτωβρίου, με τις εκτιμήσεις να συγκλίνουν σε τιμές εκκίνησης σημαντικά χαμηλότερες σε σχέση με την περσινή περίοδο.

Εκτιμήσεις για την τιμή και τη μείωση

Τόσο η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπωλών Νομού Αττικής, Μαρία Ζάγκα όσο και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αττικής Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, Νίκος Παπαγεωργίου, εκτίμησαν μιλώντας στην ΕΡΤ ότι η αρχική τιμή θα διαμορφωθεί περίπου στο 1,10 ευρώ/λίτρο.

Ο κ. Παπαγεωργίου σημείωσε ότι η τιμή αυτή καταγράφει μείωση της τάξης του 8% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, όταν η τιμή εκκίνησης ήταν στο 1,20 ευρώ το λίτρο. Ωστόσο, η κα Ζάγκα επισήμανε την ανάγκη αναμονής, καθώς οι τιμές μπορεί να μεταβληθούν την τελευταία εβδομάδα πριν την έναρξη.

Τιμές ανά περιοχή και συμβουλές

Οι εκτιμήσεις για τις τιμές ανά περιοχή κατά την έναρξη της διάθεσης είναι:

Αστικά κέντρα και ηπειρωτική Ελλάδα: 1,09 ευρώ/λίτρο έως 1,12 ευρώ/λίτρο.

Νησιωτικές περιοχές: 1,22 ευρώ/λίτρο έως 1,24 ευρώ/λίτρο.

Όπως τόνισε ο κ. Παπαγεωργίου, στην έναρξη της περιόδου, οι φορείς της αγοράς μειώνουν τα ποσοστά κέρδους για να γίνουν ανταγωνιστικοί, δίνοντας τη δυνατότητα στους καταναλωτές να προμηθευτούν μια πρώτη ικανοποιητική ποσότητα για το αρχικό κρύο.

Ταυτόχρονα, η κα Ζάγκα συνέστησε μεγάλη προσοχή στους καταναλωτές, καθώς πέρυσι παρατηρήθηκαν κρούσματα επιτήδειων που προσέφεραν φθηνό πετρέλαιο χωρίς τιμολόγιο. «Πρέπει να γνωρίζουν από πού προμηθεύονται, καθώς μπορεί να προκληθεί μεγάλη ζημιά στον καυστήρα», υπογράμμισε.

Προς το παρόν, οι καταναλωτές βρίσκονται σε διαδικασία αναζήτησης και προγραμματισμού των αγορών τους.

