Επίδομα θέρμανσης: Από 100 έως 1.200 ευρώ για τους δικαιούχους - Τα κριτήρια και προϋποθέσεις

Τα βασικά ποσά του επιδόματος θέρμανσης κυμαίνονται από 100 έως 800 ευρώ, ανάλογα με την περιοχή

Επίδομα θέρμανσης: Από 100 έως 1.200 ευρώ για τους δικαιούχους - Τα κριτήρια και προϋποθέσεις
Τα βασικά ποσά του επιδόματος θέρμανσης κυμαίνονται από 100 έως 800 ευρώ, ανάλογα με την περιοχή
Η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου. Έτσι, οι ενδιαφερόμενοι θα ξεκινήσουν τις αγορές τους πριν ανοίξει η πλατφόρμα MyΘέρμανση για τους δικαιούχους του επιδόματος.

Τα βασικά ποσά του επιδόματος κυμαίνονται από 100 έως 800 ευρώ, ανάλογα με την περιοχή, αμετάβλητα σε σχέση με το περασμένο έτος, ωστόσο και φέτος προβλέπονται αυξημένες ενισχύσεις στις περιοχές με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες.

Για παράδειγμα, σε οικισμούς (Ελάτη, Πάπιγκο, Κοζάνη κ.α) των οποίων ο κλιματικός συντελεστής είναι μεγαλύτερος ή ίσος της μονάδας (1), το ύψος του επιδόματος, προσαυξάνεται κατά 25% και φτάνει τα 1.000 ευρώ κατ’ ανώτατο όριο.

Ενώ σε οικισμούς (Μέτσοβο, Βελούχι, Νυμφαίο, Νευροκόπι, Περτούλι κ.α) όπου ο κλιματικός συντελεστής είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 1,2 το επίδομα προσαυξάνεται κατά επιπλέον 25% και φτάνει τα 1.200 ευρώ.

Το συνολικό ποσό που θα χορηγηθεί θα ανέλθει σε 195 εκατ. ευρώ και αφορά σε περισσότερα από 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά.

Πότε ανοίγει το MyΘέρμανση

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, η πλατφόρμα MyΘέρμανση αναμένεται να ανοίξει εντός του Νοεμβρίου και η πρώτη πληρωμή υπολογίζεται μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου.

Μέχρι το τέλος του μήνα αναμένεται η Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία θα διευκρινίσει τη διαδικασία, τις προθεσμίες και όλες οι λεπτομέρειες για την καταβολή του επιδόματος θέρμανσης περιόδου 2025 - 2026.
Τι πρέπει να ξέρετε

Τα νοικοκυριά για να λάβουν το επίδομα θέρμανσης θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:

  • Οι αιτήσεις στην πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ υποβάλλονται για μια κύρια κατοικία.
  • Χορηγείται επίδομα θέρμανσης σε φυσικά πρόσωπα άγαμα ή έγγαμα ή σε κατάσταση χηρείας ή σε πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή εν διαστάσει ή διαζευγμένα, τα οποία για τη θέρμανσή τους καταναλώνουν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης ή φωτιστικό πετρέλαιο (μπλε κηροζίνη) ή φυσικό αέριο ή υγραέριο ή καυσόξυλα ή βιομάζα (πέλετ) ή θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης ή ηλεκτρική ενέργεια και πληρούν τα κριτήρια.
  • Για τους έγγαμους ή τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, δικαιούχος είναι ο υπόχρεος σε υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή ένας εκ των δύο σε περίπτωση υποβολής χωριστής δήλωσης.

Κριτήρια και προϋποθέσεις

Το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα ανέρχεται έως:

  • 16.000 ευρώ για άγαμο και
  • 24.000 ευρώ για έγγαμο το οποίο προσαυξάνεται κατά
  • 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο.

Για τη μονογονεϊκή οικογένεια το όριο του εισοδήματος είναι:

  • 29.000 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο.

Για όσους ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτωμένων, τέκνων, δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 80.000 ευρώ.

Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, δεν μπορεί να υπερβαίνει:

  • τα 200.000 ευρώ για τους άγαμους, τους υπόχρεους σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και
  • τα 260.000 ευρώ για τους έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης και τις μονογονεϊκές οικογένειες.

To ποσό προσαυξάνεται κατά 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

