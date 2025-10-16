Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης ακολουθεί το manual τοξικότητας των Τσίπρα - Καμμένου

Σε έντονο ύφος κινήθηκε και στη δευτερολογία του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη συζήτηση για την εξωτερική πολιτική στη Βουλή.



«Για το καλώδιο Ισραήλ-Κύπρου-Κρήτης δεν δώσατε χρονοδιάγραμμα. Μιλήσατε για το χθες και το προχθές. Αλλά για ένα σημερινό ζήτημα δεν είπατε μία κουβέντα», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης, απαιτώντας στην τριτολογία του να δώσει ξεκάθαρη απάντηση, αφού, όπως λέει εκείνος, δεν υπάρχει πρόβλημα με την Τουρκία.



Κάλεσε επίσης τον πρωθυπουργό να διευκρινίσει τι εννοούσε για το θέμα των «γκρίζων ζωνών» με την Τουρκία, υπενθυμίζοντας ότι το μόνο θέμα είναι η υφαλοκρηπίδα. Επέμεινε δε ότι θα πρέπει να απαγορευτεί οποιαδήποτε συμμετοχή της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας.





Ζήτησε επίσης ο πρωθυπουργός να ενημερώσει την εθνική αντιπροσωπεία για το θέμα της Μονής Αγίας Αικατερίνης στο Σινά, κατηγορώντας τον ότι δεν έχει δώσει καμία απάντηση για όσα έγιναν πριν λίγους μήνες.



Σε ό,τι αφορά το ζήτημα του Παλαιστινιακού, ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι είναι ξεκάθαρο πως υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις και κάλεσε για μια ακόμη φορά τον πρωθυπουργό να αποδοκιμάσει τις δηλώσεις υπουργού του ότι δε σέβεται τις αποφάσεις του Διεθνούς Δικαστηρίου.



Ο κ. Ανδρουλάκης στη δευτερολογία του αναφέρθηκε και στο θέμα της Δικαιοσύνης, καλώντας την κυβέρνηση να εφαρμόσει απόφαση του ΣτΕ που αφορά τον ίδιο σε σχέση με τις παρακολουθήσεις.



Σχολιάζοντας γενικότερα το θέμα των θεσμών, ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη συνεχίζει να ακολουθεί το «manual της τοξικότητας που άφησαν στο Μέγαρο Μαξίμου ο κ. Τσίπρας και ο κ. Καμμένος».



«Υπερέχουμε στην αξιοπιστία. Όταν εσείς έχετε γίνει το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης για τα θέματα κράτους δικαίου, εμείς είμαστε από την άλλη όχθη. Εμείς εμπιστευόμαστε τους βουλευτές μας και δεν τους στέλνουμε νωρίς για ύπνο για να ψηφίσουμε με επιστολικές ψήφους για να καλύψουμε τους υπουργούς μας».



«Όσο μένετε στην κυβέρνηση να συνεννοείστε μεταξύ σας. Όταν λέει άλλα το ΥΠΕΞ, άλλα το Υπ. Άμυνας και άλλα κάνει το Μαξίμου, τότε κάνεις ανασχηματισμό», κατέληξε ο Νίκος Ανδρουλάκης.