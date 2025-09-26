Χαρδαλιάς: Αναβάθμιση πεζοδρομίων στον κεντρικό δρόμο του Κερατσινίου

Την προγραμματική σύμβαση που αφορά το έργο της πλήρους ανάπλασης των πεζοδρομίων ενός εκ των κεντρικότερων δρόμων του Κερατσινίου, της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς μαζί με τον Δήμαρχο Κερατσινίου-Δραπετσώνας Χρήστο Βρεττάκο.

Την προγραμματική σύμβαση που αφορά το έργο της πλήρους ανάπλασης των πεζοδρομίων και των διαδρομών ενός εκ των κεντρικότερων δρόμων του Κερατσινίου, της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς μαζί με τον Δήμαρχο Κερατσινίου – Δραπετσώνας Χρήστο Βρεττάκο, τον Πρόεδρο της «Νέας Μητροπολιτικής Αττικής Α.Ε.» Δημήτρη Φραγκάκη και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του εν λόγω Οργανισμού, Γιώργο Κορμά.

Το κόστος του έργου αναμένεται να ανέλθει στα 5,73 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και θα καλυφθεί από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής. Σκοπός της προγραμματικής σύμβασης είναι η συνεργασία των συμβαλλομένων μερών για την ανάπλαση των πεζοδρομίων της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη και ειδικότερα του τμήματος από τη διασταύρωση με τη Λεωφόρο Σχιστού έως την οδό Μαραθωνομάχων (στο όριο με τον Δήμο Νίκαιας), αποσκοπώντας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων μέσω της αναβάθμισης των υποδομών πεζής κυκλοφορίας.

Η προγραμματική διάρκεια της σύμβασης ανέρχεται στους 46 μήνες και οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν αφορούν:

Την αποξήλωση των υφιστάμενων πεζοδρομίων και του αστικού εξοπλισμού που έφεραν (παγκάκια, κολώνες, κάδοι, κ.λπ.).

Την κατασκευή νέων πεζοδρομίων με τσιμεντόπλακες.

Τη διαμόρφωση ζωνών πρασίνου με κατάλληλη φύτευση για την αστική μικροκλιματική βελτίωση.

Την τοποθέτηση νέου αστικού εξοπλισμού όπως φωτιστικά, κάδοι απορριμμάτων και καθιστικά.

Τη δημιουργία ζωνών όδευσης και διαβάσεων για την εξασφάλιση της πλήρους προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ).

Τη δημιουργία νέων θέσεων στάθμευσης.

Την αναβάθμιση της κεντρικής νησίδας της οδού.

Το έργο θα υλοποιηθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του Αναπτυξιακού Οργανισμού της Περιφέρειας Αττικής «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.».

Όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς σε δηλώσεις του αμέσως μετά την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης: «Σήμερα κάναμε ένα ακόμη σημαντικό βήμα για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών του Κερατσινίου, όπως κάνουμε για κάθε γειτονιά του Λεκανοπεδίου. Με την ανάπλαση των πεζοδρομίων της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη, ενός από τους πλέον πολυσύχναστους δρόμους της πόλης, προχωράμε σε μια παρέμβαση που δεν αφορά απλώς την αισθητική αναβάθμιση του χώρου, αλλά κυρίως την ουσιαστική ενίσχυση της ασφάλειας, της προσβασιμότητας και της λειτουργικότητας για όλους τους κατοίκους, με ιδιαίτερη μέριμνα προς τα άτομα με αναπηρία.

Αποδεικνύουμε έμπρακτα ότι η Περιφέρεια Αττικής επενδύει στην ποιότητα ζωής, στη βιώσιμη ανάπτυξη και στη δημιουργία ενός σύγχρονου, ανθρώπινου και φιλικού αστικού περιβάλλοντος. Συνεχίζουμε με σχέδιο, αποφασιστικότητα και σε στενή συνεργασία με τους Δήμους να προωθούμε παρεμβάσεις που αναβαθμίζουν τις γειτονιές μας, στηρίζουν την τοπική κοινωνία και ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των συμπολιτών μας».

Στην υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης παραβρέθηκαν πέραν των προαναφερθέντων, η Ειδική Γραμματέας της Περιφέρειας Αττικής Έλενα Ράπτη, η Γενική Διευθύντρια της «Νέας Μητροπολιτικής Αττικής Α.Ε.» Έφη Φιλιοπούλου και η Διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας, Μαίρη Μίσκα.

