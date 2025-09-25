Χαρδαλιάς από Ηλιούπολη: «Ξεκάθαρο όραμα, για έργα ουσίας που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής»

Επίσκεψη του Περιφερειάρχη στον Δήμο Ηλιούπολης και συνάντηση εργασίας με τον Δήμαρχο Στάθη Ψυρρόπουλο – 17,3 εκατ. ευρώ για κομβικά έργα στην περιοχή

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, στο πλαίσιο των περιοδειών που πραγματοποιεί και στους 66 Δήμους της Αττικής, επισκέφθηκε τον Δήμο Ηλιούπολης, όπου είχε συνάντηση εργασίας με τον Δήμαρχο Στάθη Ψυρρόπουλο.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις παρεμβάσεις της Περιφέρειας Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 17,3 εκατ. ευρώ, που εκτελούνται ή προγραμματίζονται στον Δήμο, με στόχο την αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής, την κοινωνική συνοχή και την ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτηρίων, στο πλαίσιο του ολιστικού στρατηγικού σχεδιασμού για την υλοποίηση 281 μεγάλων έργων υποδομής σε όλο το Λεκανοπέδιο τα επόμενα τριάμισι χρόνια.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της συνάντησης εργασίας συζητήθηκαν τα εξής έργα:

  • Βιοκλιματική αναβάθμιση του πάρκου στο «Χαλικάκι»

Πρόκειται για μια σημαντική αστική ανάπλαση στον αδιαμόρφωτο χώρο του πάρκου στο «Χαλικάκι» της Άνω Ηλιούπολης, συνολικής έκτασης 28,8 στρεμμάτων, με χρηματοδότηση 5,1 εκατ. ευρώ, που θα συμβάλει στην βελτίωση της ποιότητας ζωής και την ενίσχυση του περιβαλλοντικού ισοζυγίου της περιοχής.

Στο πλαίσιο του έργου, θα πραγματοποιηθούν εκτεταμένες δεντροφυτεύσεις, τοποθέτηση περίφραξης και αστικού εξοπλισμού. διαμορφώσεις διαδρομών, χώρων στάσης, αναψυχής και πολιτιστικών δραστηριοτήτων, εγκαταστάσεις νέων κερκίδων, φωτιστικών και υδάτινων συστημάτων, δημιουργία αναψυκτηρίου και υπαίθριων χώρων παιχνιδιού, καθώς και οριοθέτηση υπαίθριου χώρου στάθμευσης 37 θέσεων με θέσεις ΑμεΑ και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

  • Έργα Αντιπλημμυρικής Προστασίας

Με συνολικό προϋπολογισμό 8,25 εκατ. ευρώ, το έργο αποσκοπεί στην αποτελεσματική αντιπλημμυρική προστασία τόσο του Δήμου Ηλιούπολης, όσο και του Δήμου Βύρωνα – και ειδικότερα στις περιοχές Καρέα και Αναστάσεως, που έχουν πληγεί επανειλημμένως στο παρελθόν κατά τη διάρκεια σφοδρών βροχοπτώσεων.

Συγκεκριμένα, θα κατασκευαστούν τέσσερις βασικοί συλλεκτήρες μήκους 3,5 χλμ καθώς και έξι δευτερεύοντες αγωγοί μήκους 313 μέτρων, ενώ οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν με τη χρήση μεθόδων μικροσήραγγας (pipe-jacking) στο μήκος της Κατεχάκη, χωρίς να απαιτείται διακοπή της κυκλοφορίας.

  • Δύο δομές ΣΥΔ ΑμεΑ

Η Περιφέρεια χρηματοδοτεί με 3,97 εκατ. ευρώ από πόρους του Περιφερειακού Προγράμματος «Αττική 2021-2027» τη δημιουργία τριώροφου κτηρίου για τη στέγαση δύο Μονάδων Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) για Άτομα με Αναπηρία, συνολικής χωρητικότητας 18 ωφελούμενων.

Το συγκρότημα θα ανεγερθεί σε οικόπεδο 1,1 στρεμμάτων κυριότητας του Δήμου Ηλιούπολης, εξασφαλίζοντας την ισότιμη συμμετοχή τους στην κοινωνική ζωή. Η δράση εντάσσεται στην πρωτοβουλία της Περιφέρειας να αξιοποιήσει – για πρώτη φορά σε ελληνική περιφέρεια – κοινοτικούς πόρους για την εξ αρχής δημιουργία ΣΥΔ ΑμεΑ.

«Το όραμά μας είναι ξεκάθαρο: έργα ουσίας, που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής και υλοποιούνται σε σύντομο χρονικό διάστημα, με διαφάνεια, συνέπεια και σε συνεργασία με τους Δήμους» δήλωσε μετά τη συνάντηση εργασίας ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς και πρόσθεσε: «Η Ηλιούπολη αλλάζει πρόσωπο με παρεμβάσεις που κάνουν την πόλη πιο ανθρώπινη, πιο πράσινη και πιο ασφαλή για όλους. Σήμερα, με τις αυτοψίες που πραγματοποιήσαμε, επιβεβαιώσαμε ότι τα έργα που έχει ανάγκη η πόλη μπαίνουν σε τροχιά υλοποίησης. Η Περιφέρεια Αττικής στέκεται δίπλα στους πολίτες που αγαπούν και νοιάζονται για τον τόπο τους, και αποδεικνύει με πράξεις ότι οι ώριμες μελέτες μπορούν γρήγορα να γίνουν έργα».

«Δημιουργία υποδομών στα Πολυκλαδικά και το Ειδικό Σχολείο»

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Ηλιούπολης Στάθης Ψυρρόπουλος υπογράμμισε: «Στην συνάντησή μας με τον Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά, που είχαμε την τιμή να φιλοξενήσουμε στην πόλη μας, μας δόθηκε η ευκαιρία να συζητήσουμε και να προτάξουμε καίρια ζητήματα και έργα της Ηλιούπολης, όπως είναι η αναβάθμιση στο πάρκο ‘Χαλικάκι’ που θα ξεκινήσει άμεσα, η Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για άτομα με αναπηρία και τα αντιπλημμυρικά που έχουν ήδη δρομολογηθεί, ενώ έχουμε τη διαβεβαίωση ότι από το 2026 θα έχουμε στο πλευρό μας την Περιφέρεια Αττικής για τη δημιουργία υποδομών στα Πολυκλαδικά και το Ειδικό Σχολείο που στεγάζεται στην πόλη μας».

Αμέσως μετά τη σύσκεψη, ο περιφερειάρχης συνοδευόμενος από τον δήμαρχο και υπηρεσιακά στελέχη του δήμου, επισκέφθηκε τα σημεία που θα πραγματοποιηθούν τα έργα ανάπλασης του πάρκου «Χαλικάκι», η ανέγερση των ΣΥΔ ΑμεΑ και οι αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις στον Καρέα.

Τον κ. Χαρδαλιά συνόδευσαν ο Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικού Τομέα Γιώργος Βλάχος και η Ειδική Γραμματέας της Περιφέρειας Αττικής Έλενα Ράπτη.

