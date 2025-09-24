Χαρδαλιάς:«Η βιοκλιματική ανάπλαση του παράδρομου της Λεωφόρου Μεσογείων αναβαθμίζει την πόλη»

Ο Περιφερειάρχης Αττικής υπέγραψε με τον Δήμαρχο Παπάγου – Χολαργού Ηλία Αποστολόπουλο προγραμματική σύμβαση ύψους 5,06 εκατ. ευρώ, ποσό που θα καλυφθεί από ίδιους πόρους της Περιφέρειας, προκειμένου να δημιουργηθεί η κομβικής σημασίας νέα οδός ήπιας κυκλοφορίας μήκους 1,75 χλμ.

Newsbomb

Χαρδαλιάς:«Η βιοκλιματική ανάπλαση του παράδρομου της Λεωφόρου Μεσογείων αναβαθμίζει την πόλη»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Προγραμματική σύμβαση που αφορά τη βιοκλιματική ανάπλαση του παράδρομου της Λεωφόρου Μεσογείων στα όρια του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, ένα έργο που φιλοδοξεί να αλλάξει ριζικά την εικόνα της περιοχής διευκολύνοντας την ασφαλή και απρόσκοπτη μετακίνηση των πεζών, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς με τον Δήμαρχο Παπάγου – Χολαργού Ηλία Αποστολόπουλο, τον Πρόεδρο της «Νέας Μητροπολιτικής Αττικής Α.Ε.» Δημήτρη Φραγκάκη και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού, Γιώργο Κορμά.

Το έργο ανάπλασης, συνολικού προϋπολογισμού 5,06 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) θα καλυφθεί από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής. Η υπογραφείσα σύμβαση αφορά τη συνεργασία των συμβαλλομένων για την πλήρη ανάπλαση του παράδρομου της Λεωφόρου Μεσογείων, από την οδό Αναστάσεως έως την οδό Αριστοτέλους, συνολικού μήκους 1.758 μέτρων. Το εν λόγω τμήμα θα μετασχηματιστεί σε οδό ήπιας κυκλοφορίας με παράλληλη διαπλάτυνση των πεζοδρομίων, νέες φυτεύσεις και καινούργιο φωτισμό, βελτιώνοντας την καθημερινότητα κατοίκων και επισκεπτών της περιοχής που μετακινούνται είτε πεζοί είτε με ποδήλατο, ενώ μέριμνα προβλέπεται για τα άτομα με αναπηρία.

Ειδικότερα, οι εργασίες που πρόκειται να υλοποιηθούν αφορούν:
• Τη διαμόρφωση του πλάτους του παράδρομου, με διαπλάτυνση των πεζοδρομίων.
• Τον επανασχεδιασμό της νησίδας διαχωρισμού της Λεωφόρου Μεσογείων από τον παράδρομο με τοπική διαπλάτυνση και δημιουργία εσοχών για νέες θέσεις στάθμευσης, στην πλευρά του παράδρομου.
• Την τοποθέτηση νέων ιστών με φωτιστικά σώματα σύγχρονης τεχνολογίας LED
• Τη δημιουργία περιοχών φύτευσης και
• την κατασκευή των αναγκαίων υποδομών πρωτεύουσας σημασίας, όπως είναι οι απορροές όμβριων υδάτων και λοιπές συναφείς εγκαταστάσεις.

Η διάρκεια της προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται στους 42 μήνες και το έργο θα υλοποιηθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του Αναπτυξιακού Οργανισμό της Περιφέρειας Αττικής «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.», σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Να σημειωθεί ότι τον περασμένο Μάϊο ο κ. Χαρδαλιάς είχε πραγματοποιήσει περιοδεία στον Δήμο Παπάγου – Χολαργού και είχε επισκεφθεί το σημείο όπου θα γίνει η ανάπλαση, η οποία αναμένεται να προσφέρει μια πιο λειτουργική, φιλική και βιώσιμη αστική εμπειρία, ενισχύοντας την ποιότητα ζωής των κατοίκων, των επισκεπτών και των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, λειτουργώντας ως ένας επιπλέον πόλος έλξης.

Όπως τόνισε σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς: «Η υπογραφή της παρούσας σύμβασης δεν αποτελεί απλώς μια τυπική διαδικασία, αλλά την αφετηρία ενός έργου με ιδιαίτερη σημασία για την τοπική κοινωνία και συνολικά για την Αττική. Με την ανάπλαση του παράδρομου της Λεωφόρου Μεσογείων στο Παπάγου – Χολαργό, επενδύουμε σε ένα πιο ανθρώπινο, πιο πράσινο και πιο λειτουργικό αστικό περιβάλλον, που θα κάνει την καθημερινότητα των πολιτών ευκολότερη και ποιοτικότερη.

Η υλοποίηση του έργου θα γίνει με ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής, επιβεβαιώνοντας την προσήλωσή μας στην ουσιαστική αναβάθμιση των υποδομών και στη δημιουργία νέων, σύγχρονων και βιώσιμων χώρων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εποχής. Το έργο εντάσσεται στη στρατηγική μας για βιοκλιματικές αναπλάσεις που σέβονται τον δημόσιο χώρο, ενισχύουν τη βιώσιμη κινητικότητα και δίνουν προτεραιότητα στους πεζούς, στους ποδηλάτες και στα άτομα με αναπηρία. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Δήμαρχο Παπάγου – Χολαργού, Ηλία Αποστολόπουλο για την άψογη συνεργασία. Μόνο με συνέργειες μπορούμε να κάνουμε πράξη έργα που αλλάζουν την εικόνα των πόλεων και συμβάλλουν ουσιαστικά στην ενίσχυση των συμπολιτών μας»

Στην υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης παραβρέθηκαν πέραν των προαναφερθέντων, ο Αντιδήμαρχος Υποδομών, Δικτύων και Τεχνικών Έργων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού Αθανάσιος Βαλυράκης, η Ειδική Γραμματέας της Περιφέρειας Αττικής Έλενα Ράπτη, η Γενική Διευθύντρια της «Νέας Μητροπολιτικής Αττικής Α.Ε.» Έφη Φιλιοπούλου και η Διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας, Μαίρη Μίσκα.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:19ΕΛΛΑΔΑ

Αρνητικό ρεκόρ θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων στην Ελλάδα το 2025 με 158 νεκρούς

14:13ΚΟΣΜΟΣ

Νέα περιστατικό στον αέρα: «Διαταραχή» GPS σε στρατιωτικό αεροσκάφος που μετέφερε την Ισπανίδα υπουργό Άμυνας

14:13ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη σε καφενείο στο κέντρο του Ηρακλείου

14:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαμαντοπούλου προς Ανδρουλάκη: «Να μην γίνουμε ούτε Καρυστιανού, ούτε Κωνσταντοπούλου»

14:05ΚΟΣΜΟΣ

Σύλληψη άνδρα για την κυβερνοεπίθεση στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια

14:03ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός είναι ο 36χρονος που έτρεχε με 205 χιλιόμετρα - Το βίντεο που τον «έκαψε»

13:58ΕΛΛΑΔΑ

Άμεση απέλαση στον Παλαιστίνιο που επιτέθηκε με μπουκάλι σε περαστικούς στο κέντρο της Αθήνας

13:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας: Η 4η Belharra είναι η πιο προηγμένη φρεγάτα στον πλανήτη - Θα φέρει πύραυλο cruise με βεληνεκές 1.000 χιλιόμετρα!

13:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιατί ο Ερντογάν ακύρωσε το ραντεβού με Μητσοτάκη – Η ενόχληση για τις ελληνικές ενέργειες και ο παράγοντας Chevron

13:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ελπίζω να πέσει νερό στη θάλασσα, όχι στη στεριά» - Ανησυχητική πρόβλεψη Τσατραφύλλια

13:38ΕΛΛΑΔΑ

Μόλις 10 ημέρες εργαζόταν στο Blue Star Chios ο 20χρονος που συνεθλίβη από την υδατοστεγή πόρτα στο γκαράζ

13:32ΚΟΣΜΟΣ

Dua Lipa: Τι απαντά στις φήμες για την απόλυση του ατζέντη της λόγω της υποστήριξής του στο Ισραήλ

13:25ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: 14χρονος μαχαίρωσε καθηγήτρια μουσικής κατά την διάρκεια του μαθήματος

13:17ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Μαρία Σάκκαρη: Πρεμιέρα με νίκη στο Πεκίνο έπειτα από αγώνα 3,5 ωρών

13:14ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2025: Πότε θα γυρίσουμε τους δείκτες των ρολογιών μια ώρα πίσω

13:05ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Χειροπέδες σε Youtuber και ράπερ για αστείο «προσβλητικό για το ισλάμ»

13:03LIFESTYLE

Ξέσπασε η μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη: «Είχα ποτέ κόρη; Δεν δέχομαι να την λέτε Φεβρωνία»

13:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς: «Η βιοκλιματική ανάπλαση του παράδρομου της Λεωφόρου Μεσογείων αναβαθμίζει την πόλη μας και την ποιότητα ζωής των πολιτών»

12:57ΚΟΣΜΟΣ

Νέα επίθεση ουκρανικών drone σε διυλιστήριο στη Ρωσία - Εντείνεται η κρίση καυσίμων - Βίντεο

12:44ΚΟΣΜΟΣ

O Ερντογάν την πάτησε σαν τον Μακρόν: Περίμενε όρθιος να περάσει το αυτοκίνητο του Τραμπ - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:38ΕΛΛΑΔΑ

Μόλις 10 ημέρες εργαζόταν στο Blue Star Chios ο 20χρονος που συνεθλίβη από την υδατοστεγή πόρτα στο γκαράζ

13:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ελπίζω να πέσει νερό στη θάλασσα, όχι στη στεριά» - Ανησυχητική πρόβλεψη Τσατραφύλλια

13:03LIFESTYLE

Ξέσπασε η μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη: «Είχα ποτέ κόρη; Δεν δέχομαι να την λέτε Φεβρωνία»

06:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» την επικίνδυνη κακοκαιρία το GEM - Ποιες περιοχές μένουν εκτός

10:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ποιες περιοχές θα χτυπήσει η κακοκαιρία με μεγάλη ένταση - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

10:48ΚΟΣΜΟΣ

Από πόρνη μέχρι αγία: Οι 150 ζωές της Κλαούντια Καρντινάλε και το μεγάλο μυστικό της

14:03ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός είναι ο 36χρονος που έτρεχε με 205 χιλιόμετρα - Το βίντεο που τον «έκαψε»

11:09ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόστιμα 2,2 εκατομμυρίων σε «Σκλαβενίτη» και «Lidl» για παραβάσεις πλαφόν και Κώδικα Δεοντολογίας

10:35ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Blue Star Χίος: Νεκρός 20χρονος ναυτικός από συρόμενη πόρτα στο γκαράζ του πλοίου

18:53ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα Ρώσων πιλότων σε Ουκρανούς στο φτερό drone: «Όποιος καταρρίπτει...»

11:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη 36χρονος που έτρεχε με... 205 χιλιόμετρα και το «ανέβασε» στα social media

11:58ΕΛΛΑΔΑ

«Το σπίτι σας κινδυνεύει να αρπάξει φωτιά, πάρτε ό,τι μπορείτε και φύγετε»: Το νέο κόλπο απατεώνων που κλέβουν ανυποψίαστους πολίτες - Μαρτυρία

14:13ΚΟΣΜΟΣ

Νέα περιστατικό στον αέρα: «Διαταραχή» GPS σε στρατιωτικό αεροσκάφος που μετέφερε την Ισπανίδα υπουργό Άμυνας

13:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας: Η 4η Belharra είναι η πιο προηγμένη φρεγάτα στον πλανήτη - Θα φέρει πύραυλο cruise με βεληνεκές 1.000 χιλιόμετρα!

10:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ακύρωση συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν: Προσχηματικές οι δικαιολογίες της Άγκυρας - Την ώρα του ραντεβού ο Τούρκος πρόεδρος συνάντησε τον Λίβυο αλ Μάνφι

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν από 1η Οκτωβρίου οι ώρες κοινής ησυχίας – Τι ισχύει για τη χειμερινή περίοδο

16:00LIFESTYLE

Ναταλία Λιονάκη: Το τραγικό συμβάν που την οδήγησε στο μοναστήρι και η σχέση της με γνωστό ηθοποιό

13:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιατί ο Ερντογάν ακύρωσε το ραντεβού με Μητσοτάκη – Η ενόχληση για τις ελληνικές ενέργειες και ο παράγοντας Chevron

13:58ΕΛΛΑΔΑ

Άμεση απέλαση στον Παλαιστίνιο που επιτέθηκε με μπουκάλι σε περαστικούς στο κέντρο της Αθήνας

12:32ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: «Δεν μπορούμε να περπατήσουμε στο χωριό μας» – Ανάστατοι οι κάτοικοι στη Δολιανή μετά την επίθεση αρκούδας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ