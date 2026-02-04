Χαρδαλιάς: «Επενδύουμε σε σύγχρονες και ασφαλείς υποδομές αναβαθμίζοντας τις γειτονιές μας»

Στον Δήμο Σαρωνικού βρέθηκε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων επισκέψεών του και στους 66 Δήμους του Λεκανοπεδίου. Στόχος των επισκέψεων αυτών είναι η άμεση και ουσιαστική επαφή με τις τοπικές κοινωνίες και η καταγραφή των πραγματικών αναγκών κάθε περιοχής. Παράλληλα επιδιώκεται ο πληρέστερος συντονισμός με τις Δημοτικές Αρχές, για την πορεία των έργων που υλοποιούνται ή δρομολογούνται με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής.

Η επίσκεψη ξεκίνησε με σύσκεψη εργασίας στο Δημαρχείο Σαρωνικού, στην οποία συμμετείχαν ο Δήμαρχος Δημήτρης Παπαχρήστος, Αντιδήμαρχοι και υπηρεσιακά στελέχη. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε εκτενής συζήτηση για τα μεγάλα έργα υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη ή σε φάση ωρίμανσης, για τις αναπτυξιακές ανάγκες της περιοχής και για τις προτεραιότητες του Δήμου το προσεχές χρονικό διάστημα. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων και των κοινόχρηστων υποδομών, καθώς και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας του Δήμου απέναντι στα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Συνεχίζεται η υλοποίηση του αντιπλημμυρικού έργου της Δημοτικής Κοινότητας Σαρωνίδας

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην αυτοψία του Περιφερειάρχη Αττικής στο εργοτάξιο του εν εξελίξει συμπληρωματικού αντιπλημμυρικού έργου της Δημοτικής Κοινότητας Σαρωνίδας, προϋπολογισμού 3.387.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ). Πρόκειται για ένα εκτεταμένο και τεχνικά σύνθετο έργο, κρίσιμης σημασίας για την προστασία της περιοχής από πλημμυρικά φαινόμενα. Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή και επέκταση δικτύων συλλογής και αποχέτευσης ομβρίων υδάτων σε σειρά οδών, με στόχο την αποσυμφόρηση του υφιστάμενου δικτύου, τη βελτίωση της απορροής των όμβριων και τη θωράκιση του οικιστικού ιστού.

Μεταξύ άλλων προβλέπεται:

η κατασκευή συλλεκτήρα ομβρίων διαμέτρου D1000 επί της οδού Ποσειδώνος μήκους περίπου 377 μ.,

η κατασκευή συλλεκτήριων αγωγών επί της οδού Λευκάδος διαμέτρων D1200, D1400 και D1600,

η κατασκευή αγωγών επί των οδών Απόλλωνος, Αρτέμιδος και Αφροδίτης,

νέοι συλλεκτήρες ομβρίων στις οδούς Λακωνίας, Αθηνάς, Σκοπέλου, Ιπποκράτους, Σάμου και Πυθαγόρα,

καθώς και επεκτάσεις υφιστάμενων συλλεκτήρων στις οδούς Κεφαλληνίας, Αριστοτέλους, Ιούς, Αντιγόνης, Κέας, Αρμονίας και Σαρωνίδας.

Το σύνολο των παρεμβάσεων δημιουργεί ένα ολοκληρωμένο δίκτυο διαχείρισης όμβριων υδάτων, ενισχύοντας σημαντικά την αντιπλημμυρική θωράκιση της Σαρωνίδας, συμβάλλοντας στην προσαρμογή της περιοχής στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.

Αυτοψία στα γήπεδα Αναβύσσου και Παλαιάς Φώκαιας

Ακολούθως ο κ. Νίκος Χαρδαλιάς πραγματοποίησε αυτοψία στο Δημοτικό Γήπεδο Αναβύσσου, όπου η Περιφέρεια Αττικής χρηματοδοτεί την αντικατάσταση του συνθετικού χλοοτάπητα, προϋπολογισμού 310.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ). Πρόκειται για παρέμβαση που αναβαθμίζει συνολικά την εγκατάσταση, βελτιώνει τις συνθήκες, ενισχύει την ασφάλεια των χρηστών και μειώνει σημαντικά το κόστος συντήρησης σε βάθος χρόνου, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλει στην περιβαλλοντική προστασία.

Οι βασικές εργασίες που προβλέπονται περιλαμβάνουν:

την πλήρη αποξήλωση του υφιστάμενου φθαρμένου συνθετικού τάπητα,

την απομάκρυνση και διάθεση των υλικών σε εγκεκριμένους χώρους απόθεσης,

τη συμπλήρωση και βελτίωση του αποστραγγιστικού δικτύου,

καθώς και την προμήθεια και τοποθέτηση νέου συνθετικού χλοοτάπητα προδιαγραφών FIFA Quality, συνολικής επιφάνειας 6.500 τ.μ.

Ο νέος τάπητας θα πληροί όλες τις απαιτήσεις της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (FIFA) για αγώνες κατηγορίας 3, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα αγωνιστικού χώρου και αυξημένη αντοχή στη χρήση.

Εν συνεχεία, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο γήπεδο της Δημοτικής Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας, όπου επίσης υλοποιείται έργο αντικατάστασης του συνθετικού χλοοτάπητα με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 348.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ). Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται η τοποθέτηση νέου συνθετικού χλοοτάπητα έκτασης 7.990 τ.μ., ο οποίος θα πληροί τις προδιαγραφές της FIFA και θα προσφέρει βελτιωμένες συνθήκες άθλησης καθώς επίσης και τη δυνατότητα φιλοξενίας ποδοσφαιρικών αγώνων υψηλότερων απαιτήσεων.

Οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις εντάσσονται στον συνολικό σχεδιασμό της Περιφέρειας για τη στήριξη του ερασιτεχνικού αθλητισμού και τη δημιουργία σύγχρονων, λειτουργικών και ασφαλών υποδομών σε όλους τους Δήμους της Αττικής.

Μετά το πέρας των αυτοψιών, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς δήλωσε ότι:

«Στις σημερινές συνθήκες, οι πολίτες περιμένουν από εμάς, τους αιρετούς, να είμαστε ουσιαστικά χρήσιμοι στην καθημερινότητά τους. Αυτό είναι άλλωστε και το πραγματικό στοίχημα της Αυτοδιοίκησης. Από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε καθήκοντα, αποφασίσαμε μαζί με τους Δημάρχους να κινηθούμε με έναν διαφορετικό τρόπο, θέτοντας ένα οργανωμένο και ρεαλιστικό σχέδιο έργων, που θα είχε σαφείς προτεραιότητες και χρονοδιαγράμματα. Σήμερα, το πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττική περιλαμβάνει περίπου 300+1 ενεργά έργα, τα οποία παρακολουθούνται συστηματικά, ώστε να περνούν από τον σχεδιασμό στην υλοποίηση.

Παράλληλα, η κλιματική κρίση μάς υποχρεώνει να επαναπροτεραιοποιούμε τις δράσεις μας, δίνοντας έμφαση σε έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και ανθεκτικότητας των πόλεων. Εδώ, στη Σαρωνίδα, υλοποιείται ένα πολύ κρίσιμο έργο διαχείρισης ομβρίων, το οποίο ενισχύει την ουσιαστική αντιπλημμυρική θωράκιση ολόκληρης της περιοχής.

Για εμάς, το ζητούμενο δεν είναι η επικοινωνία ή οι δημόσιες σχέσεις, αλλά το αποτέλεσμα. Οι πολίτες δεν ενδιαφέρονται για εξαγγελίες και αναλύσεις· αυτό που θέλουν είναι να βλέπουν την καθημερινότητά τους να βελτιώνεται. Σε αυτό θα κριθούμε και αυτόν τον στόχο υπηρετούμε με συνέπεια και σοβαρότητα».

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Σαρωνικού Δημήτρης Παπαχρήστου ανέφερε πως:

«Είναι μεγάλη χαρά και τιμή να υποδεχόμαστε στην περιοχή μας τον Περιφερειάρχη Αττικής. Αυτό που διακρίνει άλλωστε τον κ. Νίκο Χαρδαλιά, είναι το γεγονός πως υλοποιεί όλες τις δεσμεύσεις του. Δύο χρόνια μετά τις συζητήσεις και τις δεσμεύσεις που είχαμε για την περιοχή, βλέπουμε πλέον να έχει ξεκινήσει η δημιουργία μιας σειράς έργων και να προχωρούν με σταθερό ρυθμό.

Τα γήπεδα του «Σαρωνικού» και του «Πρωτέα» στη Σαρωνίδα, καθώς και οι ενεργειακές αναβαθμίσεις στις δημοτικές υποδομές, βρίσκονται σε φάση υλοποίησης. Πρόκειται για παρεμβάσεις με άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών και μεγάλη σημασία για την τοπική κοινωνία. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Περιφερειάρχη για την εξαιρετική συνεργασία και να τονίσω ότι ο Δήμος Σαρωνικού θα συνεχίσει να εργάζεται από κοινού με την Περιφέρεια, ώστε να προχωρούν έργα που κάνουν πραγματικά τη ζωή των κατοίκων καλύτερη»

Κατά την επίσκεψή του στον Δήμο Σαρωνικού, τον κ. Νίκο Χαρδαλιά συνόδευαν ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Δημήτρης Δαμάσκος και η Ειδική Σύμβουλος της Περιφέρειας, Έλενα Ράπτη.

Στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο δημαρχιακό μέγαρο, τον Δήμαρχο Δημήτρη Παπαχρήστου πλαισίωναν οι Αντιδήμαρχοι Κωνσταντίνος Γκίκας, Ιάσονας Μωραϊτόπουλος, Ακριβή Καρούμπαλη, Βικτώρια Σιμιτζή, Δημήτριος Καζάνας, Χαράλαμπος Γαλάνης, Σταματίνα Νέρα, Σταύρος Πετρόπουλος, Ιωάννης Ευφραιμιάδης και Γιώργος Σωτήρχος καθώς και ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου, Αντώνης Κουλουβράκης.

