Αγρίνιο: Τους έκαναν «τσακωτούς» να κλέβουν ελιές από ξένο λιοστάσι

Στη σύλληψη δύο νεαρών 17 και 21 ετών προχώρησαν το πρωί της Δευτέρας 27 Οκτωβρίου αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης στο Αγρίνιο.

Οι δύο άνδρες μπήκαν σε λιοστάσι ιδιοκτησίας 63χρονης και αποπειράθηκαν να…. μαζέψουν τις ελιές της.

Για κακή τους τύχη έγιναν αντιληπτοί από την ιδιοκτήτρια, που κάλεσε την αστυνομία άνδρες της οποίας έσπευσαν στο σημείο και συνέλαβαν τους δύο νεαρούς.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή.

Mε πληρηφορίες από agrinionews.gr