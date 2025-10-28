Αγρίνιο: Τους έκαναν «τσακωτούς» να κλέβουν ελιές από ξένο λιοστάσι
Οι δύο νεαροί συνελήφθησαν επί τω έργω
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Στη σύλληψη δύο νεαρών 17 και 21 ετών προχώρησαν το πρωί της Δευτέρας 27 Οκτωβρίου αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης στο Αγρίνιο.
Οι δύο άνδρες μπήκαν σε λιοστάσι ιδιοκτησίας 63χρονης και αποπειράθηκαν να…. μαζέψουν τις ελιές της.
Για κακή τους τύχη έγιναν αντιληπτοί από την ιδιοκτήτρια, που κάλεσε την αστυνομία άνδρες της οποίας έσπευσαν στο σημείο και συνέλαβαν τους δύο νεαρούς.
Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή.
Mε πληρηφορίες από agrinionews.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:50 ∙ ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ
28η Οκτωβρίου: Η γκάφα του Στέλιου Πέτσα με την ελληνική σημαία που έγινε viral
18:18 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Ο Νετανιάχου διέταξε «επιθέσεις» στη Γάζα
18:12 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΟΦΗ – Ηρακλής 3-1: Οι Κρητικοί έκαναν το «3 στα 3» στο Κύπελλο Ελλάδας
18:50 ∙ ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ
28η Οκτωβρίου: Η γκάφα του Στέλιου Πέτσα με την ελληνική σημαία που έγινε viral
15:47 ∙ LIFESTYLE
Ευδοκία Ρουμελιώτη: Η εξομολόγηση για το αυτοάνοσο λόγω άγχους
17:05 ∙ ΕΛΛΑΔΑ