ΟΠΕΚΕΠΕ: Αυξημένα μέτρα ασφαλείας έξω από το κτήριο λόγω των κινητοποιήσεων των αγροτών

Σε ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας έχει προχωρήσει η Υποδιεύθυνση Μέτρων Τάξης έξω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ εν αναμονή της παράστασης διαμαρτυρίας των αγροτών.

Υπενθυμίζεται πως οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι και αναμένεται να συμμετέχουν μαζικά στην κινητοποίηση εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά τους για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές των επιδοτήσεων, τα προβλήματα λειτουργίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς επίσης και σοβαρές ζημιές που έχει προκαλέσει η ευλογιά των αιγοπροβάτων που έχει οδηγήσει σε σημαντικές απώλειες ζωϊκού κεφαλαίου.

Το ραντεβού για την κινητοποίηση έχει κλειστεί για τις 12:00 το μεσημέρι στην Αχαρνών 2 (ΥπΑΑΤ), ενώ στις 11:00 ήταν προγραμματισμένη η προσυγκέντρωσή τους στην πλατεία Καραϊσκάκη.

Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Σε εξέλιξη είναι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας, λόγω της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας, που πραγματοποιούν μέλη αγροτικών και κτηνοτροφικών συνεταιρισμών.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι πραγματοποιούν προσυγκέντρωση στην πλατεία Καραϊσκάκη και στη συνέχεια θα πραγματοποιήσουν πορεία προς το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Λόγω της συγκέντρωσης και της επικείμενης πορείας πραγματοποιούνται ρυθμίσεις στις οδούς Καρόλου, Μάρνη, Αχαρνών, Λιοσίων, Δομοκού και σε παρακείμενες οδούς.

