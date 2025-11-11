Τσιάρας: «Στηρίζουμε με κάθε μέσο τον παραγωγικό κόσμο» - Το χρονοδιάγραμμα πληρωμών των αγροτών

Οι πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ και η ευλογιά των αιγοπροβάτων βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, με τη Συντονιστική Επιτροπή Αγροτών και εκπροσώπους αγροτικών συλλόγων και συνεταιρισμών, οι οποίοι παρέδωσαν στον υπουργό το ψήφισμά τους. Παράλληλα, ο κ. Τσιάρας τόνισε ότι η πόρτα του υπουργείου παραμένει ανοιχτή για διάλογο και αντιμετώπιση των προβλημάτων.

«Είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε μια διεξοδική συζήτηση με τους εκπροσώπους των αγροτών που οργάνωσαν το συλλαλητήριο για όλα τα θέματα τα οποία τους απασχολούν. Τα κρίσιμα θέματα είναι δύο, το ζήτημα της ροής των πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ και το ζήτημα της αντιμετώπισης της ζωονόσου της ευλογιάς. Ακούστηκαν οι απόψεις όλων των εκπροσώπων, όλων των φορέων, για θέματα τα οποία απασχολούν όλους τους Έλληνες παραγωγούς», δήλωσε ο υπουργός, προσθέτοντας: «Η κυβέρνηση το έχει αποδείξει πολλές φορές: είναι αποφασισμένη να στηρίξει με κάθε δυνατό μέσο ουσιαστικά τον έντιμο Έλληνα παραγωγό, αλλά κυρίως να δρομολογήσει όλες τις εξελίξεις και το πλαίσιο μέσα από το οποίο αφενός οι δραστηριότητες στον πρωτογενή τομέα θα υποστηρίζονται και αφετέρου θα έχουν και συνέχεια. Γι’ αυτό τον λόγο, άλλωστε, υπάρχει μια συγκεκριμένη δέσμη μέτρων. Γι’ αυτό τον λόγο και επιχειρείται να μπουν σε μια σειρά οι πληρωμές που θα ξεκινήσουν από αυτόν τον μήνα και θα συνεχιστούν και τον επόμενο μήνα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να υπάρχει μια γενικότερη ανακούφιση του παραγωγικού κόσμου».

Επιπλέον, ο κ. Τσιάρας ανέφερε: «Έχοντας αυτόν τον στόχο, τις επόμενες ημέρες θα ψηφιστεί νομοσχέδιο που περιλαμβάνει μέτρα ουσιαστικής στήριξης των Ελλήνων κτηνοτρόφων λόγω της ευλογιάς, ενώ με τη σημερινή ανακοίνωση του Πρωθυπουργού για την αύξηση κατά 50% της επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο ανά καλλιέργεια και ανά ποσότητα κατανάλωσης, επιβεβαιώνεται η συνεχής προσπάθεια για την ενίσχυση του αγροτικού και παραγωγικού κόσμου.

Είναι, επαναλαμβάνω, μια συνεχής προσπάθεια, προκειμένου να κρατήσουμε όρθιο και ζωντανό τον παραγωγικό κόσμο της χώρας, σε μια δύσκολη εποχή προκλήσεων, αλλά και σε μια εποχή που πρέπει να απαντήσουμε πειστικά σε μεγάλα ζητήματα που αφορούν και στη διαφάνεια και στη δικαιοσύνη, σε ό,τι αφορά αφενός στη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ και αφετέρου σε θέματα τα οποία τίθενται από την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σε αυτήν την προσπάθεια θα επιμείνουμε όλοι, με συνεργασία και ουσιαστικό διάλογο, με την πόρτα της συζήτησης πάντα ανοιχτή. Κυρίως, με τη βαθιά επίγνωση ότι στη δύσκολη και κρίσιμη αυτή εποχή οφείλουμε να στηρίξουμε με κάθε τρόπο και με κάθε διαθέσιμο μέσο τον παραγωγικό κόσμο της χώρας».

Το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης παρουσίασε στους αγρότες το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών, επισημαίνοντας ότι η περίοδος είναι ιδιαίτερα δύσκολη για τον πρωτογενή τομέα. Τόνισε δύο βασικά ζητήματα: τις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ και την αντιμετώπιση της ευλογιάς. Υπογράμμισε ότι οι καθυστερήσεις συνδέονται με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία με επιστολές της έχει ζητήσει να προηγούνται οι έλεγχοι, ώστε να μην διακινδυνεύεται η ροή των ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Ο κ. Τσιάρας τόνισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να περάσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ σε μια νέα εποχή διαφάνειας, αξιοπιστίας και πλήρους ελέγχου, διασφαλίζοντας τη σταθερή και δίκαιη ροή των κοινοτικών πόρων. Παρουσίασε επίσης το σχέδιο των πληρωμών έως το τέλος του έτους, επισημαίνοντας ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων:

Έως το τέλος Νοεμβρίου:

Προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης για τη φετινή χρονιά

Πληρωμή του Μέτρου 23, ύψους 178 εκατομμυρίων ευρώ

Έως το τέλος του 2025:

Ολοκλήρωση πληρωμών οκτώ εκκρεμών προγραμμάτων (Σπάνιες Φυλές, Κομφούζιο, Παλιά Βιολογικά κ.ά.)

Εξόφληση της βασικής ενίσχυσης

Αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ για ζημιές από παγετό, μετά την πληρωμή της προκαταβολής βασικής ενίσχυσης

Προκαταβολή για ανασύσταση φυτικού κεφαλαίου στη Θεσσαλία από τον «Daniel»

Όλες αυτές οι πληρωμές στοχεύουν στη στήριξη του παραγωγικού κόσμου χωρίς να διακυβεύεται η ροή των ευρωπαϊκών πόρων.

Ο κ. Τσιάρας τόνισε ότι πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η προσέλκυση νέων ανθρώπων στον πρωτογενή τομέα. Για την ευλογιά, ανέφερε ότι η αντιμετώπισή της πρέπει να βασιστεί στις εισηγήσεις της εθνικής επιστημονικής επιτροπής και επεσήμανε ότι καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν έχει προχωρήσει σε μαζικό εμβολιασμό, ενώ όσες τρίτες χώρες το έκαναν δεν επανήλθαν σε μη ενδημικό καθεστώς. Η αποτελεσματική αντιμετώπιση απαιτεί συνεργασία όλων των πλευρών και συστηματική δουλειά.

Αγροτικό συλλαλητήριο

Δυναμικό και παλαιστικό ήταν το αγροτικό συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας, με αιχμή του δόρατος τις καθυστερήσεις στις πληρωμές, τις εκκρεμότητες στον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις συνέπειες της ευλογιάς των αιγοπροβάτων. Οι αγροτοκτηνοτρόφοι πορεύτηκαν προς το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπου παρέδωσαν ψήφισμα με τα αιτήματά τους.

«Η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι είναι διατεθειμένη να στηρίξει με κάθε δυνατό μέσο τον έντιμο Έλληνα παραγωγό. Γι’ αυτό το λόγο και επιχειρείται να μπουν σε μια σειρά οι πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ […] Με την αύξηση κατά 50% της επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης», τόνισε ο κ. Τσιάρας.

Ο πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, Παύλος Σατιλιάς, σημείωσε: «Δεν είμαστε θετικοί και αισιόδοξοι ότι θα μπορέσουν να πληρώσουν, γι’ αυτό θα συνεχίσουμε τις κινητοποιήσεις». Οι αγρότες στη συνέχεια κατευθύνθηκαν προς τα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ και συναντήθηκαν με τον Κωστή Χατζηδάκη, παρά τις ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών: «Διαβεβαιώσεις ουσιαστικά δεν είχαμε. Θολές ημερομηνίες κι ότι θα κάνουν το παν για να πληρώσουν. Θα κλιμακώσουμε τον αγώνα».

Συγκεντρώσεις και κινητοποιήσεις σε άλλες πόλεις

Αγρότες από τον Τρίλοφο και την Επανομή έφτασαν με τα τρακτέρ τους έξω από το υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης, διεκδικώντας τις αποζημιώσεις τους. Στην Αλεξανδρούπολη, αγρότες απέκλεισαν τις εξόδους του αεροδρομίου ενόψει της άφιξης του πρωθυπουργού. Οριστικές αποφάσεις για τη συνέχιση των κινητοποιήσεων θα ληφθούν στην πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια, στις 23 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό Χρήστο Κέλλα, «οι πληρωμές προς τον αγροτικό κόσμο έχουν ξεκινήσει και συνεχίζονται, μετά την ολοκλήρωση των διασταυρωτικών ελέγχων», ενώ υπογράμμισε ότι μέχρι το τέλος Νοεμβρίου θα καταβληθεί η βασική ενίσχυση και 178 εκατομμύρια ευρώ για το Μέτρο 23, που αφορά απώλεια εισοδήματος.

